Cómo encontrar y agregar amigos en Discord para chatear en línea

Para aquellos que no están familiarizados con Discord, esta es una aplicación que brinda un servicio de mensajería directa y se conecta a través de chat de texto, video o voz. Esta plataforma es un canal ampliamente utilizado en la actualidad que permite a las personas reunirse sobre temas comunes a través de servidores.Pero tal vez eres un nuevo usuario de esta aplicación y quieres saber Cómo encontrar y agregar amigos al chat en línea..

en primer lugar Esta plataforma fue utilizada por videojugadores o gamersAlguien que pueda compartir una estrategia o truco de juego en particular. Sin embargo, gracias a los cambios recientes, ahora es un lugar de encuentro para que muchos usuarios intercambien ideas sobre los temas más diversos.Y la versatilidad de esta aplicación es posible. Crea una cuenta de Discord desde Android..

Otra característica de esta plataforma especial es la oportunidad que ofrece. Conéctese o vincúlese a consolas de videojuegos como Switch, PS4, Xbox..Además, puedes Coloque un bot de música en el servidor de Discord.. Como puede ver, esta es una gran opción para que los usuarios exploten o creen un servidor con un tema en particular o se unan a un servidor que ya se ha creado.

Una forma conveniente de agregar nuevos amigos a través de Discord

Si ya estás usando Discord y no sabes Cómo agregar y compartir nuevos amigos.. Estás en el lugar correcto porque muestra tres formas diferentes en las que tienes que hacerlo. Y sabes cómo hacerlo y puedes enviar una solicitud de amistad a cualquier miembro de la comunidad.

Usar nombre de usuario o DiscordTag

Primer método disponible Encuentra y agrega amigos en Discord Esto se hace a través del nombre de usuario que creó durante el registro.O a través de ellos DiscordTag, un código único que te identifica.. Este último es un número de 4 dígitos asignado automáticamente por la plataforma, por lo que es necesario obtener esta información antes de realizar los siguientes pasos:

En Discord, busque y seleccione la opción Amigos, luego seleccione la opción Agregar amigos. El siguiente paso es Nombre de usuario, signo de libra y finalmente DiscordTag Parece «Luisfer #1234». Siguiente,[友達リクエストを送信]Cuando toque o haga clic en el botón, verá un mensaje que le informa que su solicitud ha sido enviada.

Desde el perfil de usuario

La última opción que tienes Agrega amigos a Discord y chatea en línea Si desea acceder al perfil del usuario directamente, complete este paso antes de continuar con el siguiente.Seleccione el perfil de un usuario y está en la foto del usuario[プロファイルの表示]Seleccione una opción.

Aparecerá un botón llamado «Enviar solicitud de amistad» en la pantalla. Debe seleccionar este botón para ejecutar la solicitud. Si todo va según lo esperado, verá un mensaje similar al siguiente: Se ha enviado una solicitud de amistad...

Menú de opciones de visualización

Los siguientes métodos que puede usar para agregar amigos son más directos Consiste en navegar a tu propio perfil Lo que quieras agregar. Cuando lo encuentre, pase el cursor sobre él y haga clic con el botón derecho. Esta acción le permite mostrar un menú de opciones. en este caso,[友達を追加]Seleccione una opción.

El siguiente paso es ver si la acción que realizó se ha realizado. Por lo tanto, debe ir a la sección «Amigos».Luego seleccione la opción pendiente Todas las solicitudes pendientes se mostrarán en la pantalla Qué hiciste y verás el mensaje «Solicitud de llamada de amigo» para el nombre de usuario que intentas agregar.

¿Cómo puedo cancelar una solicitud enviada anteriormente?

Ahora en tiempo de ejecución Solicitud de amistad del usuario, Te equivocaste por una extraña razón. Y has solicitado la amistad de otra persona, y tienes que cancelar la solicitud. Hay algunas cosas que puedes hacer fácilmente con Discord. Esto se explica a continuación. Simplemente siga los sencillos pasos a continuación.

Vaya a la parte superior de la plataforma y presione o haga clic en el ícono de Discord para hacer esto,[友達]Seleccione una sección.El siguiente paso es[保留中]Es seleccionar una pestaña. Esto lo llevará a una nueva página.muestra todo Solicitud de amistad saliente Del lado derecho hay una cruz (X) que significa cancelar. Ahora todo lo que tiene que hacer es hacer clic o tocar la X correspondiente para el usuario que desea cancelar la solicitud de amistad.

¿Cuál es la mejor manera de eliminar o bloquear a las personas que envían contenido explícito en Discord?

Es muy probable que te encuentres con usuarios groseros y envíes mensajes ofensivos. Y lo más seguro es que quieras evitarlos, por lo que es buena idea bloquearlos en estos casos.si estas decidido Eliminar o bloquear a alguien de tu lista de amigos No dude en seguir estas instrucciones.

El primer paso es Buscar y seleccionar usuarios para bloquear, Esta acción abrirá una nueva pantalla que muestra tu foto de perfil. Siguiente,[プロフィールの表示]Haga clic o toque una opción para[友達リクエストを送信]Se muestran las opciones. A la derecha de esta opción hay tres iconos de puntos que debe seleccionar.

Verás dos opciones, en este caso[ブロック]Seleccione una opción. Una vez completado este paso, todo lo que tiene que hacer es verificar que esta acción se realizó correctamente.Así que ve al principio de la aplicación.[友達]Seleccione una opción, luego[ブロック]Seleccione una pestaña Allí encontrarás los contactos que bloqueaste...

Errores comunes al no poder agregar nuevos amigos a Discord

Hay un error muy común que los usuarios cometen a diario, este es Evita que agreguen nuevos amigos... Deben evitarse dolores de cabeza teniendo en cuenta estos errores. En él, puede nombrar cambios en su configuración de privacidad, errores ortográficos o el uso de otro servidor.

Escribiste mal su etiqueta de Discord

Como se mencionó anteriormente, cuando te registras como usuario en Discord, tu plataforma te asignará un código de 4 dígitos.Y eso Necesitas datos para agregar amigosSin embargo, puede cometer errores al escribir el código. O lo escribe mal cuando ingresa su nombre de usuario, agrega espacios o usa letras mayúsculas.

Mantener la configuración de privacidad

Discord permite a los usuarios cambiar sus opciones de privacidad y controlar quién puede agregarte como amigo. Como resultado, las solicitudes de amistad están deshabilitadas y deberá completar y modificar esta sección.Recuerdalo Discord puede sufrir algunos fallos favorito Audio que no has escuchado o te están escuchando..

no estan en el mismo servidor

Otro error muy común que cometen los usuarios con Discord es enviar solicitudes de amistad a los usuarios con los que están saliendo. No comparten el mismo servidor... Por lo tanto, es imposible realizar esta acción, y lo mismo sucede si no tienen amigos entre sí. No es posible que estos amigos reciban solicitudes de amistad de usted.