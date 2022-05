una Ventajas al comprar una viviendaEn lugar de alquilar una casa o propiedad La mejor manera de invertir Su dinero le da acceso a un certificado de propiedad. Sin embargo, si pierde este valioso documento, debe continuar leyendo el tema «Cómo hacerlo». Encuentre mi título o certificado de vivienda y obtenga una copia si lo ha perdido o no tiene uno.

Cómo encontrar su título o certificado de casa y obtener una copia si lo pierde o no lo tiene

Es bien sabido que un notario proporcionará una copia de un documento al firmar un certificado sobre una casa u otra propiedad, pero tiene la misma validez que el documento original.

Entonces, lo primero que debe hacer para recuperar su certificado de propiedad es ir al notarioEs como si la propiedad fuera de un pariente fallecido y no sabes dónde está la escritura de la casa.

De hecho, para la protección de la propiedad, es interesante y aún más ventajoso que el certificado original de propiedad esté bajo el control de un notario. manipulación y falsificación..

Este es un pequeño beneficio ya que el notario es responsable de proteger el certificado original y brindar seguridad jurídica al propietario. Los notarios pueden solicitar una copia en cualquier momento.

¿Cómo solicito un certificado perdido?

Para obtener una copia del certificado extraviado, solo tiene que ponerse en contacto con el notario que formalizó el proceso de compra del inmueble. fecha de registro Y la fecha de la firma.

Esto facilita que los notarios encuentren rápidamente su título o escritura de la casa y le den una copia de ese documento. Puede presentar una solicitud si es un notario. Dos tipos diferentes Número de copias del certificado: Primero firmado por un notario, es una copia autorizada que tiene la misma validez que el original.

El otro tipo de copia es la copia simple que no tiene el mismo valor que el certificado original ya que no está firmada por un notario pero también se utiliza para la ejecución. Varios pasos sin problemas..

Vale la pena señalar que las copias permitidas y simples difieren en precio, pero las copias permitidas El precio depende de la longitud del documento... También depende de la antigüedad del documento, ya que algunos notarios cobran una tarifa adicional cada año para mantener el documento con muchos años de antigüedad.

Desventajas de solicitar una copia de un título de propiedad

Perdí mi certificado de propiedad y no recuerdo cuándo lo firmé

Si leyó atentamente algunos párrafos atrás, para obtener una copia del certificado de un notario, debe indicar la fecha en que firmó el documento.

Si no recuerdas la fecha de tu firma, existen al menos dos opciones que pueden ayudarte a solucionar este gran inconveniente.

Si el certificado está registrado en registro de la propiedadSe indica la fecha de la firma y el notario que estuvo presente durante el proceso por lo que solo necesita solicitar una copia simple. Puedes obtener esta copia accediendo directamente al registro de la propiedad o realizando el trámite online. Esto es más caro pero más conveniente.

Si la escritura no se inscribe en el registro de la propiedad, lo hace el notario sistema de inventario Y use Sistema de Administración de Inventario Sin la fecha exacta de tu firma es casi imposible que un notario la encuentre, lo único que puedes hacer es promocionarla fecha estimada lo que recuerdas

Perdí mi certificado y el notario ya no trabaja como notario

Si el notario que realizó su escritura ya no está con el notario o no trabaja allí, no se preocupe. Su documento está seguro porque permanece con el notario que firmó y solo se le asigna otro notario.