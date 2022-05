Así Instagram es una red social con millones de usuarios Cómo encontrar a una persona específicaEn el se puede mencionar la búsqueda de personas por número de teléfono, este tutorial te lo explicará paso a paso Cómo encontrar o encontrar personas por número de teléfono en Instagram..

Aquí se explica cómo encontrar personas por número de teléfono en Instagram:

Ingrese su información habitual para iniciar sesión en su cuenta de Instagram. Si olvidaste tu contraseña, puedes recuperarla fácilmente.. Ve a la esquina inferior derecha de tu perfil y haz clic en la imagen Foto de perfil.. En la nueva sección, debe hacer clic en 3 rayas horizontales Situado en la esquina superior derecha. Si ve un pequeño menú, debe hacer clic en la opción.+ descubrir personas «.. La sección Discover People ofrece dos opciones: Connect with Facebook (Conectar con Facebook) y Conectar con contactos (Connect Contacts). Haga clic en el botón azul opcional Conectar. «Conectar contactos».. Aparecerá una ventana emergente en tu pantalla informándote de que Instagram sincronizará tu cuenta con todos los contactos que tengas registrados en tu móvil una vez hayas aprobado el acceso a tus contactos. Cuando pulses «Aprobar acceso».. Luego aparecerá otra ventana emergente para confirmar la acción. Haga clic para ello. «Déjame».. [+人を見つける]Cuando regreses a las opciones, verás contactos con cuentas de Instagram.

Es importante tener en cuenta que algunos de los contactos que agregue a su teléfono no aparecerán en sus búsquedas de Instagram. Esto se debe a que muchos usuarios lo ven cuando abren una cuenta. No agregue un número de teléfono No es un campo obligatorio y se puede dejar en blanco en la información del perfil.

Hay dos formas fáciles y rápidas de desincronizar sus contactos móviles con Instagram. Uno es de la misma aplicación y el otro es del menú principal del móvil. Aquí hay una guía paso a paso sobre qué hacer en cada caso.

Desde la aplicación

En tu cuenta de Instagram, ve a la esquina inferior derecha y Foto de perfil Desde tu cuenta, si no la tienes Foto de perfil que se puede agregar fácilmente.. Ahora tienes que hacer clic 3 rayas horizontales Situado en la esquina superior derecha. Cuando aparezca el menú, haga clic en la opción Configuración. En el nuevo menú, seleccione Cuenta. Ahora tienes que elegir «Sincronizar contactos».. [連絡先の接続]Opcionalmente, aparece un interruptor a la derecha. Haga clic para deshabilitar la sincronización. El interruptor debe estar gris para romper el vínculo entre su cuenta y los contactos móviles. Si es azul, la sincronización aún está activa.

Desde el menú principal del móvil

Desde tu celular[設定]o[設定]Vaya a Opciones. Elige una opcion «Aplicaciones y notificaciones».. Busque y seleccione la aplicación de Instagram. En la información de la aplicación debe hacer clic en la opción «Permiso».. Inmediatamente verá algunos permisos a los que Instagram necesita acceder para realizar algunas funciones. Busque algo que diga «Información de contacto». ApagarSi está gris, está deshabilitado. ¡Listo! La sincronización de contactos e Instagram ha sido cancelada.

Esta opción es para amigos de Facebook. Perfil vinculado a tu cuenta de Instagram De lo contrario, la cuenta[ユーザーの検出]No aparece en la lista. Sigue estos pasos:

Inicie sesión en su cuenta de Instagram. tuya Foto de perfil Esto está en la esquina inferior derecha. Golpear 3 rayas horizontales Está en la parte superior. Cuando se muestra el menú «+ descubrir personas».. hacer clic «Conectarse a Facebook».. Vuelva a + Descubrir personas para ver las sugerencias de sus amigos de Facebook.

Encontrar personas en Instagram es tan fácil que no necesita usar ninguna aplicación de terceros para aumentar seguidores o encontrar amigos. Simplemente siga los pasos de este tutorial para encontrar amigos y conocidos de forma rápida y segura.