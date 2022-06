Cómo encontrar archivos buscando el texto contenido en Windows 10

Al crear archivos de texto en Windows 10, independientemente de sus motivos de estudio o trabajo, siempre recibirá y creará muchos archivos utilizando su computadora y, en algunos casos, incluso con conocimiento de causa. Cómo ordenar estos archivos O no, no encuentro exactamente lo que buscoNo guarda el nombre o la ubicación, pero escribe algo en el archivo requerido.

Esta información parcial que tenemos nos puede servir para ahorrarnos esfuerzo y tediosas búsquedas, y recargará cada archivo asociado hasta que encontremos lo que buscamos. Esto puede llevar a olvidar lo que estaba buscando en una ruta de búsqueda larga. Windows proporciona una alternativa para acelerar este proceso. Buscar palabras en el texto Por lo tanto, puede encontrar el archivo más rápido.

¿Cómo funciona el explorador de archivos en Windows 10?

entre ellos sistema operativo Windows 10 El funcionamiento de esta herramienta de búsqueda de archivos es muy sencillo.Puedes encontrar esta herramienta Ctrl + E mediante combinación de teclasSe muestra la ventana del Explorador. En la parte superior, puede ingresar el nombre de lo que está buscando, como carpetas, archivos, imágenes, documentos, etc.

Si no recuerda el nombre o la ubicación del documento, ingrese parte de la oración que recuerde y el navegador buscará resultados según el orden de las palabras que componen la oración.

El propósito del Explorador de archivos en Windows 10 es aprovechar la posibilidad de encontrar archivos. Documentos, archivos PDF, música, imágenes, programas, etc. Lo que está almacenado en su computadora.

Si usa este método, le recomendamos que lo use regularmente. Borrar el historial del explorador de archivos de Windows..

¿Qué debo tener en cuenta al buscar archivos en el contenido?

Por esta razón, es importante comprender que algunos archivos o lo que contienen como propiedades principales se enumeran con una extensión al final del nombre.

Por ejemplo, debe aclarar el motivo del archivo de imagen PDF No se muestra con extensión de imagen, También para fotos.Similarmente Si está buscando un archivo oculto, necesita saber cómo mostrarlo..

archivo de índice

Los archivos indexados son archivos que tienen una organización de archivos que consta de índices de almacenamiento en un registro.

Esto facilita la búsqueda de cada registro que necesita, en lugar de buscar en todo el archivo para cada carpeta que contiene toda la información del archivo. Los campos de registro se denominan claves. Esto se debe a que si el archivo contiene información sobre ciertos detalles esta clave es Ver o hacer coincidir el nombre de la clave.

Un buen ejemplo es que si el archivo contiene información del proveedor, sería ideal indexar el archivo según el nombre del proveedor y proporcionar las características del proveedor a través de una búsqueda interactiva.

Archivos que no están indexados

Los archivos sin estructura no serán indexados Esto le permite realizar búsquedas precisas y rápidas. Lo que buscas significa que no está esquematizado según la información que contiene.

Entonces, si desea encontrar algo, debe mover ese archivo en particular carpeta por carpeta, lo cual no es una tarea fácil.Por eso es este tipo de archivo Necesita una organización para manejarlo Más eficiente.

¿Cómo ingreso un párrafo o una oración para encontrar un documento de Word?

Para hacer esto, debe comenzar y luego buscar. Ahora puede abrir el cuadro de búsqueda en este cuadro. Una vez ingresado, el sistema iniciará la búsqueda y lo mostrará. ¿Qué información coincide con la información de la búsqueda?..

Por lo tanto, si copia la palabra «vida» debajo del cuadro, verá los archivos que contienen esa palabra en el contenido. Lo mismo sucede con una oración o lista, o verás el único archivo que contiene ese conjunto de palabras compuestas.

¿Cómo busco un archivo y su contenido usando la línea de comando CMD?

Puede usar este comando CMD para encontrar un archivo específico en la búsqueda. Esto puede ahorrarle mucho tiempo, especialmente cuando trabaja con archivos .log que contienen muchas carpetas y archivos.

Todo lo que tienes que hacer es abrir una ventana de ejecución Windows + R, Luego escriba CMD para ejecutar la aplicación. En esta terminal, escriba el comando «buscar». Ahora puede buscar por las palabras contenidas en el contenido del archivo, para que pueda encontrar el archivo que necesita.

¿Cómo puedo solucionar el error de que la búsqueda no funciona cuando aparece?

Obtendrá este error, por lo que debe hacer lo siguiente: Abrir el Editor del Registro.. Es posible que Bing esté causando este problema, por lo que deberá deshabilitarlo para poder volver a habilitarlo y continuar una vez que se resuelva el problema.

Ahora que sabe esto, para acceder al Editor del Registro desde una ventana y ejecutar Windows + R, escriba «regedit» y acepte y otorgue privilegios de administrador en la ventana del editor de la barra de búsqueda que está buscando. Computadora HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Search.

nuevo

DWORD (32 bits)

Ahora cree una nueva entrada de registro llamada Búsqueda de Bing habilitadaUna vez creado, debe abrirlo, cambiar el valor a 0 y escribir la información del valor.

Luego busque CortanaConsent en la carpeta de búsqueda e ingrese 0 para el valor. Luego debe aceptar los cambios y verlos en la barra de tareas.