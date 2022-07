¿Cómo encontrar amigos desde tu cuenta de Facebook de Instagram?

Como pasa el tiempo Las plataformas de redes sociales están obteniendo mejores características Para que sea más fácil para los usuarios de esa aplicación. Definitivamente hay Facebook e Instagram entre los que han hecho bien este trabajo.

¿Cómo encontrar amigos en tu cuenta de Facebook en Instagram?

Mira este video en youtube

Una de las funciones más utilizadas de Instagram. Inserta una foto con música en tu historia.. También puede etiquetar a sus amigos con fotos que agregue a sus historias y publicaciones. Sin embargo, no todos los amigos de Facebook están en tu cuenta de Instagram. Así que te mostraré cómo encontrarlos en Instagram bajo el nombre de Facebook.

Lo normal, La mayoría de los contactos que venimos de Facebook.. Por eso, te animamos a que añadas a estos amigos a tu cuenta de Instagram para que puedas conseguir más seguidores con esta acción.

Lo bueno es que no tienes que hacer esto manualmente desde tu cuenta. Facebook, pero desde Instagram puedes encontrar todos los contactos que tienen cuenta allí. Esto es lo que debe hacer para poder encontrar estos contactos.

Abra la aplicación de Instagram en su teléfono inteligente tanto en Android como en iOS. En la pantalla de inicio, debe encontrar una pequeña imagen de perfil. Después de tocarlo, estás en esta nueva parte, toca las tres líneas en la esquina. En él, busca la opción «Configuración». Desde allí, toque «Seguir e invitar amigos».‘.

En esta parte, presiona Facebook para que puedas sincronizar estos contactos. Luego verá una pestaña llamada Inicio. Si desea tocarlos, debe hacer clic en Aceptar en la ventana de permisos que se abre.

Luego regresa a la pantalla principal de Instagram e ingresa a tu perfil.Cuando llegues allí, busca «descubrir personas» y comienza desde esa parte. Puedes ver todos los contactos de Facebook.. Verá una lista de amigos de Facebook que tienen una cuenta de Instagram.

En la mayoría de los casos, esta opción que describimos se activa cuando creas una cuenta de Instagram, por lo que no estoy seguro si se puede activar. Después de que esta opción haya pasado por un tiempo, puede seguirla.

Si No quiero agregar todos mis contactos de Facebook Lo agregaré a Instagram, pero solo quiero agregar uno, así que solo hago esto. Abra la aplicación de Instagram y haga clic en el ícono de la lupa, que es el ícono para encontrar personas. Si su cuenta aún no está conectada a Facebook, esta selección aparecerá en la pantalla y se le pedirá que ingrese su contraseña de inicio de sesión de Facebook cuando la presione.

Ahora puedes escribir todos los nombres de tus amigos de Facebook y puedes encontrarlos y seguirlos en Instagram.

Esta es la respuesta más común y lógica a esta pregunta. El usuario buscado no tiene cuenta de Instagram.. Sin embargo, esta no es la única respuesta, ya que es posible que tenga problemas con su aplicación de Instagram y, por lo tanto, es posible que no pueda encontrar este contacto. Además, es posible que no se realice la búsqueda porque la opción descrita anteriormente no está habilitada.

Si la vinculación de sus contactos a Facebook ya está habilitada, Debe asegurarse de que su aplicación esté actualizada a la última versión. O reinicie su teléfono para arreglar esto.Si eso no funciona, puedes ir a pagina de ayuda de instagram Por lo tanto, puede encontrar otro tipo de explicaciones para este problema.

Al sincronizar sus cuentas de Facebook e Instagram entre sí, puede hacer un sinfín de cosas, especialmente seguir a sus contactos de Facebook en Instagram.Por lo tanto, aquí Muestra cómo estas dos cuentas están vinculadas..

Para ello, entra en tu perfil y haz clic en las tres líneas de la esquina. Este es el menú de configuración. Desde allí,[設定]Prensa,[アカウント]Después de tocar Agregar o vincular una nueva cuenta Si no está vinculado.[アカウント]También puede desvincular las cuentas requeridas en la sección.Si lo necesitas, es posible Desconecta tu cuenta de TikTok de tu cuenta de Instagram..