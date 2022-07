¿Cómo empiezo un juego de New World en la misma zona que mis amigos?

Los soldados no son suficientes para construir un país. El destino te lleva a una isla eterna, debes estar preparado para derrotar al ejército y enfrentarte a otros jugadores rivales con los mismos objetivos. Innumerables formas de luchar, recolectar recursos y formar equipos.tienes tu dominio Poderes sobrenaturales o simplemente armas mortalesDentro del sistema de combate en tiempo real, puedes luchar solo, con equipos pequeños o con el ejército.

Nuevo mundo Como un gran videojuego de rol multijugador en línea, puedes completar misiones con tus amigos siempre que tengas jugadores. Está en el mismo servidor.Si no en el mismo servidor no se puede migrar, Debes aprobar a tus amigos antes de poder crear un personaje. La magia fluye a través de Aeternum, dando vida y trayendo miedo. En esos países, usted y sus amigos son responsables de su destino.

¿Por qué naciste en otro lugar cuando tienes la misma misión que tus amigos?

Al crear un nuevo personaje en New World, Siga el tutorial de inicio Cuando termines, estarás atrapado en una playa llena de naufragios. Esta es solo una de las muchas playas que puedes encontrar al comienzo de un videojuego. Esto explica por qué incluso si un amigo crea un personaje al mismo tiempo, estará a kilómetros de distancia de él. Puedes elegir sobrevivir en el desierto embrujado de Aternum mientras construyes alianzas, compites por los recursos y te haces un nombre en el imperio temprano.

Recomendado para leer en todo momento Nuevo líder mundial básico Antes de comenzar el juego, proporcione buenas ideas para el juego y no lo complique demasiado.

En el Nuevo Mundo, la distancia parece ser un gran obstáculo, ya sea que esté cruzando un mapa completo de la isla o muriendo varias veces. No podrás encontrarte con tus amigos... Tu personaje está vinculado a la primera misión en tu área. Incluso si pueden encontrarse con sus amigos, no tienen la misma misión y no pueden progresar juntos. Sin embargo, hay opciones para evitar esto.

Hacer esto te permitirá comenzar con tus amigos en un nuevo mundo.

Después de completar el tutorial del Nuevo Mundo y aparecer en una de las innumerables playas alrededor del mapa, la Atalaya deberá entregar su búsqueda al NPC.Al enviar una misión No aceptes nuevas misiones. de NPC. Al final de la conversación, puedes ir a cualquier mirador en cualquier playa. Cuando todos se hayan ido, puedes pasar a la siguiente misión.

¿Cómo puedo compartir una misión con mis amigos y completarla juntos?

Puedes tener una guerra total con un equipo de hasta 50 jugadores, o ir de expedición con otros 20 exploradores. En New World, puedes jugar con muchos amigos al mismo tiempo, pero asegúrate de que tu personaje esté perfectamente nivelado. Para jugar con tus amigos, debes agregarlos de esta manera.Menú abierto Busque la opción «social». En el lado izquierdo del menú principal, ingresa el nombre de tu amigo en el juego y espera a que aparezca su retrato. Simplemente haga clic y seleccione una opción. «Añade un amigo»..

Ha completado. Ya está en tu lista de amigos. Todo lo que tienen que hacer ahora es participar juntos en actividades avanzadas. En New World, cuando seleccionas un aliado de tu lista de amigos y lo agregas al grupo, tu compañero aparecerá instantáneamente en el juego con un punto de referencia azul.

Lo que es muy útil en el juego es que aprendes Cómo comprar y vender en un mundo nuevoAlgo que te será muy útil en el futuro.

¿Cómo completar una misión secundaria con un amigo?

Es importante No dejes de lado las misiones secundarias en el nuevo mundo.No solo desbloquean actualizaciones, sino que también te dan una buena recompensa por hacerlo. Te ayudarán para el futuro de la economía del juego... Desafortunadamente, tus amigos pueden aceptar la misma misión, pero no puedes compartir misiones secundarias con ellos. Incluso si acepta una misión, no puede activarla para todo su grupo a menos que la acepten. Los jugadores del grupo pueden completar el propósito de la misión incluso si la misión no está activa.