¿Cómo elimino un correo electrónico en mi página de inicio de Facebook?

Normalmente estamos todos Facebook Y podría decirse que la mayoría de la gente tiene al menos una cuenta. Una red donde puedes publicar lo que quieras, encontrar amigos y familiares, interactuar, crear grupos, sitios de fans y más. Facebook también es una gran plataforma para hacer crecer su negocio. Anúnciate gratis o pagando una tarifa..

Cómo eliminar correos electrónicos en su página de inicio de sesión de Facebook

Para entrar en facebook Correo electrónico cuenta creada o Accede a Facebook con tu número de móvil .. Lo que se guarda en la primera página de Facebook incluso si cierra la sesión.

Por tanto, puede ser una desventaja a la hora de proteger la privacidad en la red o utilizar ordenadores compartidos en cibercafés, bibliotecas, etc. Debido a esto, es importante eliminar el correo electrónico de su página de inicio de sesión de Facebook.

Pero si todavía tienes o sabes cómo Eliminar correo electrónico de la página de inicio de Facebook Por favor no te preocupes. A continuación se explica exactamente cómo hacer esto.

Eliminar correos electrónicos de la página principal de Facebook es un proceso al que apenas estamos acostumbrados. porque es normal desconectar Suficiente, pero desafortunadamente esto es un malentendido.

Lo que quieras Protege tu privacidad Te recomendamos que elimines el correo de la página de inicio de Facebook, es una acción que te llevará menos de un minuto pero si te puede ayudar Evita que tu cuenta sea hackeada..

Entonces esta acción es muy importante. Esto es especialmente importante si está utilizando una computadora o dispositivo compartido que no es de su propiedad. De esta forma protegemos nuestra cuenta y ni siquiera sabrán que has entrado en Facebook a través de este equipo.

Antes de iniciar el proceso de eliminación de una dirección de correo electrónico en la página de inicio de Facebook conexión a Internet, computadoraEl teclado, el mouse y la cuenta de Facebook ya están cerrados.

Una vez que haya cumplido con sus requisitos, esto es lo que debe hacer:

Adelante página de inicio de facebook

Inicie sesión (como de costumbre) con su dirección de correo electrónico y contraseña

La próxima vez que cierre sesión Visite la página de inicio de nuevo De Facebook

De Facebook Cuando llegue allí, haga doble clic en el cuadro Correo electrónico o telefono

o telefono Inmediatamente verá una lista de correos electrónicos que Facebook ha iniciado.

Seleccionar correo electrónico Haga clic con el mouse para eliminar. Pronto notará que el color de la imagen cambia.

Haga clic con el mouse para eliminar. Pronto notará que el color de la imagen cambia. Asi que Presiona Shift para borrar .. Es importante mantener presionados ambos botones al mismo tiempo.

.. Es importante mantener presionados ambos botones al mismo tiempo. Si sigue los pasos correctamente, encontrará que el correo electrónico desaparece inmediatamente. Puedes hacer lo mismo con otras direcciones de correo electrónico.

Tenga en cuenta que si elimina un correo electrónico de su página de inicio o vuelve a iniciar sesión en Facebook, deberá volver a agregar su dirección de correo electrónico. Porque no hay ningún registro en la página.

Asimismo, es importante una vez ejecutado el proceso previamente publicado: Intente ingresar su dirección de correo electrónico nuevamenteHacia revisar Si se elimina con éxito.

También tenga en cuenta que si desea agregar seguridad al inicio de sesión de su cuenta, también puede hacer lo siguiente: Activa la verificación en dos pasos de Facebook..

si de hecho Estoy usando una computadora con Windows 8 Si quieres eliminar tu cuenta de Facebook de este operador tienes que seguir los siguientes pasos:

Debe ingresar a la aplicación como si estuviera usando un correo electrónico y una contraseña. En el segundo paso Presiona la tecla «CTRL+I» Otra forma de realizar este paso para abrir el panel derecho al mismo tiempo es mover el cursor hacia abajo a la derecha[設定]Haga clic y[アカウント]Es una pestaña para seleccionar. Para completar este procedimiento Seleccione la primera cuenta que desea «Eliminar cuenta». Luego puede continuar con las otras cuentas una por una.

para tu calculadora Usa el sistema operativo Mac Es muy fácil querer eliminar un correo electrónico de Facebook.

como primer paso Abra un navegador llamado Safari.. seleccione la configuración» Está en la barra de menú de Mac. Como tercer paso, debe ingresar a la pestaña Contraseña. Seleccione su dirección de correo electrónico o contraseña Si aún está registrado. Final Seleccione «Eliminar» O «Borrar todo» dentro. Estos pasos eliminarán su cuenta de su computadora.

Hacia Eliminar correos electrónicos de Facebook Desde el teléfono:

Por teléfono se suele registrar el correo electrónico, pero si aceptas la opción «registrar contraseña», tu contraseña se guardará. Sí, por algún motivo Si desea eliminar la cuenta y la contraseña de este dispositivo, Tienes que seguir estos pasos:

Debería Salir de la sección abierta Llegados a este punto en tu teléfono como sueles acabar haciendo. Completado el paso anterior Consigue todas las cuentas de facebook Registrado en su teléfono móvil A continuación, debe seleccionar los tres pequeños puntos junto a la cuenta que desea eliminar. Hay diferentes formas, una de ellas es Eliminar cuenta de dispositivoDebe seleccionar esta opción y su cuenta se eliminará permanentemente de este dispositivo.

Google almacena datos como contraseñas de FacebookLo que escribimos en nuestra computadora. Esto sucede cuando acepta algunas de las opciones presentadas en su navegador. A menudo, no sabe que Google almacena su contraseña por este motivo.

De cualquier manera, esto te pasa a ti, y si no estás de acuerdo, la computadora no te pertenece o la computadora no está en tus manos. Puedes eliminar tu contraseña de Facebook Para ello, si estás registrado en Google, debes seguir estos pasos:

Primero que todo lo que tienes que hacer Inicia sesión en Facebook desde tu computadora. Introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña. Luego, debe cerrar su cuenta de Facebook y luego hacer clic en la tecla en la línea en la parte superior derecha. Presiona la opción Configuración y luego ve a Historial. Después de realizar el proceso anterior»,Borrar datos del historial de navegación«. Puede aparecer un menú y puede ver que debe seleccionar «Borrar elementos guardados» y el cuadro «Origen de los tiempos». Final Presiona el botón «Borrar datos de navegación»..

Tenga en cuenta que en algunos casos esto puede no funcionar. Sin embargo, es posible que deba pasar el cursor sobre la dirección que desea eliminar y presionar la tecla Eliminar o Eliminar. ¿Y qué? Esta es una forma de borrar los datos de navegación... Tenga en cuenta también que dependiendo del navegador que esté utilizando, es posible que deba confirmar la eliminación.