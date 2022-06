¿Cómo elimino todas las «secciones» de un archivo de Word? -Combinar y eliminar

Los saltos de sección son una de las muchas herramientas que proporciona Microsoft Word para aplicar estilos de formato a archivos de texto y son un recurso muy útil cuando se trabaja con proyectos basados ​​en capítulos.

Ahora, a través de estos saltos, es posible dar diferentes formatos al texto en un mismo documento. La ventaja de esta función es que la usa solo cuando la necesita.Si actualmente tiene alguna documentación Salto de sección innecesarioEntonces quédese aquí y aprenda a eliminarlos.

¿Cuál es la sección del documento de Microsoft Word?

Probablemente haya escuchado que no sabe lo que hacen para una característica particular de Word. Por supuesto, este es el caso si no usa estas herramientas con frecuencia.Por ejemplo, es común encontrar a alguien que no sabe que es posible Insertar un comentario en el documentoLo mismo sucede con los saltos de sección.

El propósito de esta figura es marcar las semillas en el archivo. Límite para marcar el final de una sección Y empieza otro, que es más o menos útil según tus necesidades. Por ejemplo, si necesita páginas con diferentes estructuras de columnas, puede insertar un salto de sección en la página siguiente para configurar la cantidad de columnas que necesita.

Si está editando un proyecto, libro, guía u otro tipo de texto de estructura sólida, los saltos de sección son una buena opción. Configure cada ajuste de formato requisito. También son aplicables a la misma página y se pueden programar para comenzar en páginas pares o impares.

¿Qué debo hacer para agregar una sección a un archivo?

Si está interesado, según la explicación anterior, Aplique saltos de sección a su documento Así que lo primero que debes hacer es Descargar Word desde el sitio web oficial.. Con este procesador de texto, puede usar no solo los saltos de sección, sino también muchas otras características útiles.

Los saltos de sección facilitan la combinación de diferentes orientaciones de página, estilos de numeración, cantidad de columnas, límites específicos y todo lo demás que su proceso necesita en un solo archivo de Word. Sin embargo, primero debe insertarlo en su documento.

Con ratón y teclado

Poco se sabe sobre el primer método que me gustaría mostrarle para insertar un salto de sección en un documento de Word, pero a la larga Te ahorra mucho más tiempo Al realizar esta función. Hablamos de crear un atajo personal para insertar un salto de sección, que se logra de la siguiente manera:

Vaya a Archivo y seleccione Opciones.

Siguiente,[リボンのカスタマイズ]Opcional[キーボードショートカット]Buscar.

[カスタマイズ…]Haga clic en el botón[カテゴリ]Ir a la sección.

Marque «Todos los comandos de línea» y también active «Insertar salto de sección» en «Comandos».

Introduzca la combinación de teclas deseada en el campo para confirmar la asignación.

Esto permite configurar comandos personalizados para insertar saltos de sección cuando sea necesario. También puede perder la atención si ya no la necesita. Eliminar o eliminar saltos de sección en páginas de fila..

Desde la barra de herramientas

Este es el método tradicional que usa la mayoría de la gente cuando necesita un salto de sección, y este método le permite elegir el tipo de salto de sección a utilizar. Todo lo que necesitas es[フォーマット]Simplemente mueva el cursor a la barra de herramientas de pestañas.

Cuando llegue allí, haga clic en el botón «Saltar», luego A continuación se muestra una lista de saltos. Puede elegir entre las siguientes páginas, páginas continuas, páginas pares y páginas impares, cada una con una breve descripción. Cuando se selecciona, se agregará al documento.

¿Cómo puedo fusionar dos o más secciones de un archivo de Word?

Los saltos de sección son elementos completamente modificables, especialmente los pares y más se pueden combinar en uno. Esto es útil si está editando un archivo y descubre que el ajuste que aplicó no es lo que debería ser o no es necesario.

como fusionar Dos tramos consecutivos separados por saltos Eliminando la grieta en sí.Entonces puedes, por ejemplo Crear una tabla con contenido automáticoO aplicar cualquier esquema ya que es parte de la misma entidad.

¿Cuáles son los pasos para eliminar una sección en Word?

Es hora de mostrarle los métodos que puede usar para eliminar un salto de página específico o todos los saltos de página. Son muy útiles, pero no siempre necesarios... La primera opción que tienes que tener Eliminar salto de página Es fácil colocar el cursor a la derecha del mismo salto y presionar «DEL».

¿Cuáles son los pasos para eliminar todas las secciones de Microsoft Word?

Luego hay otros Si hay varios saltos Incluso si está editando un documento de terceros que tiene demasiados saltos de página innecesarios, es muy difícil eliminarlos de uno en uno.

por favor no te preocupes. Puede hacerlo fácilmente siguiendo la siguiente ruta: Inicio> Reemplazar> Otro> Especial> Separador de secciones. Se muestra un cuadro de diálogo. Al final, puede olvidarse de los saltos de sección en su documento simplemente haciendo clic en Reemplazar todo.