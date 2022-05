¿Cómo elimino permanentemente a los usuarios molestos de mi grupo de Snapchat?

Las redes sociales son muy populares hoy en día. Una de las más comunes es la de Snapchat, con esta app Puede capturar y editar una imagen. Como más te gusta gracias a los filtros que esta plataforma pone a tu disposición.

También en esta aplicación Puedes crear chats grupales Para publicar y enviar sus fotos y videos a las personas agregadas a este grupo. Sin embargo, si accidentalmente desea agregar o eliminar personas no deseadas de este grupo, esto es lo que debe hacer:

¿Qué debo hacer para evitar que alguien se dé de baja del grupo de Snapchat?

Una de las cosas que pueden ser más frustrantes para nosotros es creé un grupo de snapchat Y eso tiene algunos miembros molestos Siempre que haya usuarios en esta clase es lo mejor que podemos hacer. Eliminar de este grupo No cause más molestias.

Espera a que el grupo «caduque».

Una de las mejores opciones que tienes para eliminar a este usuario es esperar a que expire el grupo que creaste, esto sucede con Todos los grupos de Snapchat También está preconfigurado para eliminar chats que no se hayan abierto durante más de 30 días de los servidores de Snapchat.

Esto permite a la empresa Bloquear el servidor Evita un bloqueo pero también es una ventaja para los usuarios de esta aplicación. Si no quieres ser tan dramático cuando se trata de eliminar a alguien de tu grupo, tendrás que esperar a que Snapchat haga un poco de mantenimiento.

borrar usuario

Otra forma que puedas Deshazte de todos los usuarios no deseados Incluido en este grupo es eliminar estos usuarios del grupo. Esta no es una función integrada como otras redes sociales. Debido a esto, debes hacer algo más para evitar que la otra persona reaccione a lo que escribiste en el chat.

este es el mas famoso Cómo ocultar usuarios..Realizar esta acción hará que este miembro del chat No puedo responder o reaccionar Además, no me importa porque no hago nada con lo que pongo en este chat.

¿Qué otros métodos puedo usar si la persona sigue enviando mensajes?

Por supuesto, siempre hay muchas maneras de lograr resultados efectivos sin tener que pasar por muchos procesos. Hay dos cosas más simples que puede hacer para permitir que este usuario sea eliminado del grupo.

Limpia la caché de tu cuenta

Una de las cosas que puedes hacer Borra el caché de tu cuenta de SnapchatPara lograrlo es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la app de Snapchat y ve a tu perfil Luego en la parte superior de la pantalla[設定]Tienes que hacer click en el icono Luego deslice la pantalla hasta el final y[キャッシュの削除]Tienes que hacer clic en la opción Al hacer clic en Siguiente aquí, se borrarán todos los cachés de Snapchat almacenados en su teléfono.

Solicitar un mensaje para ser enviado

Otra solución en la que necesita eliminar a un miembro específico de un grupo es enviar un mensaje que solicite a los usuarios de ese grupo que se den de baja. nadie se queda en el grupo Ya no recibirá mensajes del usuario que está a punto de eliminar.

Al hacer esto puedes: Crear un nuevo grupo de Snapchat No más miembros eran problemáticos. Así podrás disfrutar del grupo sin ningún problema.