¿Cómo elimino mis sitios favoritos de Safari en iPhone y iPad? -navegador

Todos los usuarios de productos Apple saben que pueden usar su propio navegador Safari. Con esta aplicación puedes encontrar todo lo que necesitas en Internet. Bueno, a veces es aconsejable limpiar tu navegador, si quieres Borrar el historial o los marcadores de SafariContinúe leyendo este artículo.

¿Cómo puedo hacer que Safari sea más rápido?

Cualquier cosa que use en el hogar, anteojos, teléfonos u otros artículos, debe limpiarse a diario o al menos ocasionalmente, según el uso y el estrés. Con los iPhones, la limpieza no solo requiere el exterior, sino también el interior.

Esto incluye Safari, un navegador para este dispositivo. ¿Por qué necesito limpiar este navegador? La respuesta es muy sencilla, así como la basura se acumula en tu hogar, contamina y contamina el ambiente de tu hogar. del mismo modo, Si no limpia su navegador, se volverá a cargar desde la búsqueda El rendimiento se reduce.

Para evitar que su navegador se llene de datos no deseados, el iPhone tiene las siguientes opciones: eliminar las cookies.. Es importante recordar que una cookie es un tipo de archivo digital que almacena información cada vez que visita un sitio web. Esto facilita su próxima visita, pero también recopila una variedad de información que puede no ser necesaria.

Otra ventaja de este navegador es que puedes: Cierra las pestañas abiertas No sobrecargues tu teléfono Para poder optimizar el uso.. Esto también es una ventaja para extender la vida útil del equipo.

Por otro lado, a Apple le interesa no solo proteger la vida del dispositivo, sino también tu salud, por lo que, utilizando el navegador Safari, puedes: Activar modo oscuro Protege la vista de posibles efectos secundarios.

borrar historial

Safari es una aplicación fácil de usar porque el funcionamiento es muy similar al de navegadores como Google y Mozilla Una búsqueda crea una habitación. En el navegador muestra información sobre las visitas que ha realizado.

Si eres una de esas personas que hacen muchas preguntas todos los días, acumula una gran historia durante el fin de semana. Además de nuestro ajetreado ritmo de vida, lo más probable es que no rechace regularmente su opinión, lo cual es ideal.

En estos casos puede Eliminar búsquedas automáticamente,Asi que El teléfono se hace cargo de esta tarea De ti. Sin embargo, como con cualquier equipo, debe tener en cuenta que pueden faltar ciertos detalles.

Entonces, si desea eliminarlo usted mismo, abra la aplicación y mire el ícono del libro a continuación. Tienes que hacer clic en él y verás tres opciones. en este caso,[履歴]Me interesa la selección de pestañas. Allí puedes ver todas las búsquedas y tocar el icono rojo para eliminar todas las pestañas.

Eliminar la página guardada

Safari te permite guardar algunas páginas que te interesan y quieres visitar más tarde, esto puede ser útil cuando buscas No tengo mucho tiempo para explicar los detalles de la información... Sin embargo, puede haber demasiadas páginas para volver a encontrarlas.

Si desea borrar su navegador, debe abrirlo y hacer clic en el icono en forma de libro. Esto le da la opción de editar en la siguiente ventana. Desde aquí puede eliminar páginas que ya no le interesen, páginas que ya no necesita volver a visitar y páginas que ya no necesita usar.

para borrarlos Toca el círculo rojo a la izquierda...Después de eliminar la página para aplicar los cambios[完了]Tienes que hacer clic en el botón.

¿Cómo eliminar marcadores del navegador Safari en iOS?

Al igual que con otros navegadores Safari, puedes marcar las páginas que se muestran siempre para poder visitarlas tantas veces como quieras. Este es un gran beneficio cuando necesita navegar por el sitio más de una vez al día oa la semana. En Safari, puedes elegir tu sitio favorito.

Bueno, a medida que pasa el tiempo y pasan las cosas, nuestros gustos y necesidades cambian. Lo mismo sucede con los sitios que usamos a menudo. Es decir, cuando nuestro trabajo definitivamente cambiará. La búsqueda se redirige a otro campo... Por lo tanto, le recomendamos que elimine los marcadores que ya no usa.

A través del icono de marcador

Si desea eliminar un marcador que ya no está actualizado, debe abrir una aplicación de navegador y hacer clic en el icono de marcador. Esto le mostrará todos los enlaces en la página previamente guardada y los mostrará como favoritos.

Luego tienes que presionar la opción editar en la esquina inferior derecha y verás un botón rojo. Si haces clic en él Puede eliminar este sitio web como su sitio favorito.. Luego simplemente verifique la acción y haga clic en la opción Listo y listo.

Borrar caché de Safari por completo

Al igual que otras aplicaciones de Safari, almacena elementos en la memoria caché de la computadora. Esto puede conducir a errores al visitar el sitio web. El rendimiento del navegador puede verse afectado.

Para borrar el caché, debe ingresar a la configuración del dispositivo y encontrar la aplicación Safari. Siguiente,[プライバシーとセキュリティ]Encuentre la sección. Esto abre una ventana con opciones para borrar el historial y los datos de la página.

Puede borrar la memoria caché del navegador en su dispositivo iPhone con estos sencillos pasos.Cuando varios dispositivos están vinculados a la misma cuenta de Apple Esta promoción aplica para todas las computadoras.. Para agregar otro marcador, solo ingrese los datos.