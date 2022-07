¿Cómo elimino mi cuenta y todos mis datos de mi teléfono de Among Us?

Uno de los videojuegos más famosos que triunfó en 2020 y sigue vigente es discutiblemente vigente. Entre nosotros..Pero esta vez hablaré de cómo puedes hacerlo. Borrar los datos en este juegoComienza desde cero o simplemente no dejes residuos en el teléfono.

¿Cómo elimino toda mi cuenta y los datos de Unteruns de mi teléfono?

¿Cómo elimino el progreso de Among Us del juego?

Una de las razones por las que los usuarios quieren Eliminar el progreso en el juegoPara restablecer las estadísticas de la cuenta o Está empezando a causar problemas entre nosotros. Y tienes que hacer algo al respecto. Afortunadamente, esto se puede hacer no solo en el juego en sí, sino también en la configuración del teléfono.

La primera forma es Limpia tus datos entre nosotrosEsto se aplica tanto a los usuarios de Android como a los de iOS. Únete al juego y sigue estos pasos, independientemente del sistema operativo que estés usando.

ya Entre nosotros (Se recomienda que ya hayas actualizado el mismo) Es un ícono de engranaje[設定]Tocar.

Después de pasar a esta sección[データ収集の管理]Vaya a Opciones y haga clic.

Esto lo redirigirá a una página externa usando el navegador de su teléfono inteligente. Se muestra un mensaje de advertencia en los siguientes casos: Borra tus datos de entre nosotros Esta acción es irreversible.

Esta acción es irreversible. Si tienes confianza,[このアクションを元に戻せないことを理解しています]o[このアクションを元に戻せないことを理解しています]Hacer clic.

Al final,[データを除外してクリアする]o[オプトアウトしてデータをクリアする]Toca una opción y listo. En algunos casos, se le puede pedir que resuelva la captura. Si es así, hazlo y confírmalo.

Una vez hecho esto, los datos de tu cuenta de Among Us, perfiles, compras, cantidad de juegos, estadísticas, etc. ya serán eliminados.

Actualmente, el segundo método también sirve como alternativa. este proceso es Borre sus datos de Among Us directamente desde su teléfono.. Obviamente, aquí debemos distinguir entre usuarios de Android e iOS.

en android

Primero ingrese a la configuración de su teléfono y luego vaya a la sección Aplicaciones. Para algunos teléfonos, primero debe ir a Almacenamiento y luego escribir Aplicaciones instaladas.

Cuando vea una lista de todas las aplicaciones que tiene su teléfono, busque el ícono juegos entre nosotros Haz click en eso.

Haga clic en Almacenamiento nuevamente.

Lo hizo Toca la ubicación que dice «Borrar caché».Espera unos segundos[データの消去]Haga clic y espere de nuevo.

Para obtener información adicional, si hace esto,[強制停止]Tocar. Ahora también puede reinstalar la aplicación si es necesario.

Desde iOS

En tu iPhone o iPad[設定]Ir a la sección y[一般]Al presionar una opción aparecerá otra lista de opciones.

Ingrese a esa lista y seleccione almacenamiento en su dispositivo iOS para ver una lista de todas las aplicaciones que está usando, al igual que en Android.me interesa calmarme Entre nosotros.

Si ya ingresó a la configuración del juego, eliminarlos directamente borrará tanto los datos como el caché. Entonces necesitas reinstalar.

Otra razón principal por la que los usuarios suelen eliminar los datos de su cuenta es Reducir el retraso entre nosotrosPorque creen que esta medida puede eliminarlo.

¿Hay alguna otra forma de borrar los datos de los videojuegos en Android e iOS?

Tú también puedes Borrar los datos del juego del almacenamiento del teléfono móvilYa sea Google Play Store (para Android) o App Store (para iOS).

Usa la tienda de aplicaciones

Accede a tu tienda móvil tanto en Android como en iOS.

Luego ingrese la configuración de su perfil personal y busque la opción Administrar aplicaciones allí.

Hay una lista de aplicaciones que ha instalado en su teléfono. Busca y haz clic en el icono del juego en cuestión.

Finalmente, haga clic en la opción de desinstalación. Borras los datos entre nosotros..

Borrar todos los datos de los juegos de Google Play

Este procedimiento es muy simple. Participa directamente en el juego. La diferencia es que no tienes que borrar los datos. Cerrar sesión de juego vinculada Y tienda de juegos.. Así, cuando vuelvas a la entrada, podrás hacerlo como otra cuenta o «invitado». Por lo tanto, no hay datos en Among Us.

Por otro lado, si quieres hacer esto Renombrar u ocultarHay otras formas de hacer esto sin eliminar su cuenta.

¿Cómo puedo eliminar permanentemente toda mi cuenta?

Si te gusta Eliminar cuentas y datos de Among Us de forma permanente, debe seguir el primer método descrito al principio de este artículo. Recuerda que necesitas crear una cuenta desde cero para hacer esto. Estar 100% seguro.