¿Cómo elimino elementos duplicados en mi hoja de cálculo? -Hojas de Google

Hojas de cálculo de Google se está convirtiendo en una de las herramientas informáticas más populares en el entorno corporativo.Principalmente gracias al hecho de que puedes hacer la mayoría de las tareas desde Modo en línea y colaboración Remoto para hasta 100 usuarios.

Un aspecto muy interesante que a menudo se pregunta deduplicación, Muchos pensarían que tendría que hacerse manualmente, pero no es así. La plataforma tiene la capacidad de hacer esto rápidamente.

¿Qué debo recordar para eliminar duplicados usando el método correcto?

Si recientemente usó Hojas de cálculo de Google para administrar su trabajo, es posible que no sepa lo que puede hacer. Use Hojas de cálculo de Google sin abrir el correo electrónicoEsto le ahorra tiempo y no lo distrae cuando accede a Gmail.Ahora entiendo lo que quieres saber. La forma correcta de eliminar duplicados Hay varias cosas a considerar en la base de datos.

El primero es la ubicación de los datos. Si los valores están dispersos en la tabla, debe definir los parámetros a los que se aplica la iteración.También, puede haber Repetido en la misma columna Dispersos porque es posible considerar ordenarlos para eliminarlos fácilmente.

Número de elementos a eliminar

A continuación, el aspecto más relevante es tomar medidas para eliminar los duplicados en Hojas de cálculo de Google. Número de registros que tieneAquí puede ser útil aprender cómo hacerlo. Contar las palabras en la tabla... Cuanto mayor sea la cantidad de datos, mejor será elegir funciones más avanzadas que garanticen una mayor precisión.

Por ejemplo, si está administrando una hoja de cálculo que contiene docenas de datos, puede ser más cómodo usar funciones tradicionales como ordenar, comparar y eliminar.En cambio, si necesita una solución más potente, hay una función integrada que le permite volver a Hojas de cálculo Lista de valores únicos.. También existe una tercera opción directa desde el menú principal.

¿Cómo puedo eliminar elementos duplicados en una tabla?

Primero, es hora de explicar completamente los métodos que se pueden usar lógicamente para eliminar valores repetidos en un archivo en todos los casos. Ir a Hojas de cálculo de Google..A partir de ahí, en base a Evaluación de consideraciones y procedimientos previos De cada método, elige el que mejor se adapte a tus necesidades.

Ordenarlos, identificarlos y eliminarlos

Este método tiene ventajas Aplicable a diversas situaciones.Con algunos cambios en la expresión, la estructura es tan básica y adaptable que también puede observarla más de cerca antes de eliminar las iteraciones. Aquí hay una guía paso a paso para identificar y eliminar duplicados:

Seleccione la columna donde residen los datos y Aplican un «filtro». Luego abra la lista desplegable en el encabezado y ordene la información en orden ascendente o descendente.

Luego abra la lista desplegable en el encabezado y ordene la información en orden ascendente o descendente. Identifica una nueva columna que vaciará los duplicados. Si es posible, colóquelo al lado de la columna original.

Introduzca la expresión condicional con la siguiente estructura « = SI (1ERACELL= =2DACELL«Repetir»; «No repetir») ‘, recuerda que el valor de la celda viene dado por la posición de los datos. También debe comenzar la fórmula en celdas consecutivas debajo del comienzo de la columna base.

‘, recuerda que el valor de la celda viene dado por la posición de los datos. También debe comenzar la fórmula en celdas consecutivas debajo del comienzo de la columna base. Porque hay un cuadro vacío encima de la fórmula. Estírate hacia arriba y hacia abajo Completa toda la columna.

Completa toda la columna. Copie la columna duplicada y pegue «como valor» nuevamente.Luego aplique un filtro para ordenar alfabéticamente Todas las «personas» juntas Evaluar y eliminar.

Utilice la expresión ‘ÚNICA’

La segunda opción describe las características exclusivas de Google Sheets. Esta función se encarga de identificar, ordenar y depurar datos y filas que tienen valores únicos a través de la estructura.= ÚNICO (Rango de valores).«. Echemos un vistazo a una aplicación real con un ejemplo simple.

Si tiene una base de datos que contiene la edad, el peso y la altura de 20 personas (comenzando en la columna A1), asumiendo que necesita saber la edad del grupo, escriba: Nueva celda en columna vacíaLa expresión «= ÚNICO (A2: A20)» da como resultado un valor único para el grupo de edad en la tabla.

La ventaja única es que puede devolverte algo. Múltiples columnas con valores únicos Al mismo tiempo, si desea continuar con el ejemplo y desea conocer los pesos relacionados con la edad de las personas, ingrese la fórmula «(ÚNICO (A2: B20))». Verá dos columnas, cada una con un peso diferente. Los tiempos.

Para eliminar duplicados en la base de datos de la hoja de cálculo, debe moverse a una nueva celda con espacio para expandirse como un rango de valores según sea necesario. Seleccionar todos los datos para filtrar No hay repetición.Ahora edite el archivo Comparte tu hoja de cálculo de Hojas de cálculo de Google..

En la hoja de cálculo de Google[重複を削除]¿Cómo uso la opción?

La última característica presentada aquí fue desarrollada recientemente por Google Sheets en respuesta a la demanda popular. Eliminación automática de duplicados.. Podría decirse que esta es la forma más directa de lograrlo. Sólo tienes que: