Cómo eliminar videos de su TikTok favorito usando su dispositivo móvil Android o iOS

Las diversas aplicaciones que puedes encontrar para compartir contenido con amigos y seguidores pueden ser muy grandes. Pero gracias a ese vídeo, hay algo que impregna los gustos y preferencias de millones de usuarios en todo el mundo, y no es otro que TikTok.Pero sabías lo que podías hacer Quitar videos de los me gusta móviles..

Una de las opciones que ofrece esta red social es que si te gusta el vídeo, puedes hacerlo. Por favor escribe en nuestra biografia..Y una vez dentro puedes encontrarlo fácilmente. Haga clic en nuestro perfil y el icono del corazón.. Esto mostrará el ícono del corazón en diagonal siempre que configure la opción de privacidad opuesta de TikTok.

Cómo eliminar videos de los Me gusta de TikTok usando dispositivos móviles Android o iOS

Mira este video en youtube

Sin embargo, así como puede agregar videos de interés a su lista de Me gusta, también puede eliminarlos de esa lista. Sin embargo, como sabemos, todavía hay muchas funciones que no sé configurar con TikTok. B. Comentario fijo, Borrar mensaje Y otros. En el próximo artículo, le mostraremos los pasos que debe seguir para eliminar un video de su lista de Me gusta.

¿Cómo amar los videos de TikTok?

TikTok es una red social que puede ser un poco confusa al principio, pero puedes acostumbrarte rápidamente a su interfaz y comenzar a usarla como un profesional.A Si te gustan los vídeos de TikTok, tienes dos opciones.. La primera es entrar en la app desde un móvil o página web. A continuación, debe encontrar el video que realmente le gusta.

Una vez que lo encuentre, debe ir al lado derecho del video, encontrar el ícono en forma de corazón y hacer clic en él. por lo tanto, Video agregado a la lista de Me gusta.. La siguiente forma que tiene es ir al video y etiquetarlo dos veces donde no hay un ícono. Entonces será etiquetado como su lista.

¿Dónde puedo ver mis videos favoritos en TikTok?

Tan pronto como tengas Seleccioné un video que tiene un «Me gusta», Estos se incluyen en la lista en el perfil. Para acceder a ella, es necesario realizar los siguientes pasos: Primero, ve a TikTok Iniciar sesión en su cuenta.. A continuación, debe hacer clic en el icono «I» para acceder a su perfil.

En tu perfil, solo busca y haz clic en el símbolo del corazón. Aquí es donde se almacenan los videos marcados con «Me gusta». Ahora que todos están en la lista, simplemente haga clic en el video que desea ver nuevamente.

¿Cómo eliminar videos de tus Me gusta en TikTok?

Bueno, tiene algunas posibilidades. Vídeo marcado con «Me gusta» Ya no lo querrías en esta lista. Y es por eso que quieres deshacerte de él. Porque esta acción es posible y lo que hay que hacer para realizarla. Ingresa a la lista con tus videos favoritos y busca los videos que deseas eliminar.

A la derecha está el icono del corazón en el que debe hacer clic. Esta acción te permite cambiar el color de tu corazón de rojo a gris. Dígales que efectivamente eliminó el video de su lista de Me gusta.

¿Cómo elimino todos los Me gusta en mi cuenta de TikTok?

Intentar eliminar videos uno por uno de la lista de Me gusta puede parecer incómodo.Y más aún si eso es lo que quieres hacer Eliminar todo como el historial, Pero todavía no hay manera de hacerlo todo a la vez. Y por ahora, debes apegarte a la única forma de eliminar los Me gusta uno por uno.

¿Cómo se verá mi cuenta de TikTok después de eliminar todos los Me gusta?

TikTok es una plataforma que puede ocupar mucho espacio de almacenamiento tanto en teléfonos inteligentes como en PC. Por esta razón, Al eliminar un video agregado a la lista de Me gusta, Puede representar hechos que son muy útiles para la plataforma. Por lo tanto, eliminar Me gusta de tu perfil de TikTok tiene los siguientes beneficios:

Sin historia ni algoritmo

Mientras aloja muchos videos y ha estado en esta lista durante mucho tiempo y elimina videos Has borrado tu historial.. Y ahora puede acceder a los videos que desea compartir con sus amigos más rápido de lo que pasó horas buscando.

Aplicaciones más rápidas

Como se mencionó anteriormente, el video es Ocupa mucho espacio de almacenamiento, Y más, agrega más a tu lista de Me gusta. Puede sobrecargar la aplicación para que parezca lenta y pesada.

Por lo tanto, esta limpieza representa una gran ventaja para la plataforma. Funciona más rápido. Y no es necesario limpiar el caché o los datos Libere espacio de almacenamiento interno..