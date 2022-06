¿Cómo eliminar todo el contenido de una PC con Windows 11? -Guía de formato

Dependiendo de cuántos años haya acumulado su PC, hay varias razones por las que puede querer realizar una limpieza profunda en su computadora con Windows 11. Muchos archivos y programas Ya no te sirve.

Es posible que su dispositivo haya sido actualizado, pero puede contener aplicaciones que no se ajustan a sus necesidades o necesidades, y creemos que es mejor eliminarlas.Si todavía no entiendes Última versión de WindowsHoy te mostraré cómo depurar tu sistema por completo.

¿Cómo liberar espacio en disco en su computadora con Windows 11?

Cuando decidas Actualice de Windows 10 a Windows 11 sin perder datosPero ahora notas que tu computadora va lenta y falla en ciertos procesos o tiene algunos errores fatales que impiden que funcione correctamente. Tiene sentido probar diferentes procedimientos de limpieza para ver si el error desaparece. Con eso en mente, una de las formas más básicas de optimizar su PC es descartar programas y archivos inútiles.

Desinstalar programas no utilizados

Incluso con la misma familia de sistemas operativos, el simple hecho de cambiar el sistema operativo a menudo puede ser un poco confuso al realizar tareas básicas o más complejas. Por esta razón, discutiremos en detalle cómo eliminar todas las aplicaciones y programas que no son útiles solo para ocupar espacio en el disco de su máquina con Windows 11.

Comencemos abriendo el menú de configuración. Para hacer esto[スタート]Debe hacer clic con el botón derecho en el menú y seleccionar la opción adecuada.

Por lo tanto,[アプリケーション]Haga clic y[アプリケーションと機能]Haga clic para mostrar esta sección. Verá una lista completa de las aplicaciones actualmente instaladas en su PC.

Notará que hay tres íconos de puntos en el lado derecho de cada programa. Haga clic en él para ver la opción Desinstalar. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar una aplicación para desinstalar a la vez y ver cómo funciona.

Desinstalar una aplicación o programa generalmente deja un rastro en su sistema. Para resolverlos, necesitas resolverlos. En Windows 11, vaya a la carpeta AppDataLimpiar archivos relacionados.

Eliminar archivos multimedia

Archivos multimedia, aunque no los hayas imaginado Ocupa mucho espacio de almacenamiento Más aún con la máxima calidad en tu PC todos los días. Por lo tanto, es buena idea inspeccionar el área de almacenamiento de Windows 11 y limpiarla un poco.

Para llegar allí, debe seleccionar una sección en el menú de configuración Opciones de «Sistema» y «Almacenamiento». ..

.. Verá varias barras organizadas por sección de almacenamiento que utiliza la mayor parte del espacio. El correspondiente al archivo es « otro «.

«. Click para ver detalles Ruta de mayor a menor ocupación Con cada representación uniforme en su computadora. Haga clic directamente para abrir la ventana del Explorador donde puede comenzar a eliminar el elemento en consideración.

Con cada representación uniforme en su computadora. Haga clic directamente para abrir la ventana del Explorador donde puede comenzar a eliminar el elemento en consideración. Debe vaciar la Papelera de reciclaje, eliminar los duplicados y realizar otros pasos. Liberar espacio en disco..

¿Qué debo considerar antes de formatear una computadora con Windows 11?

Cuando quiero formatear un sistema Windows 11, tengo una queja común, probablemente porque la interfaz no me conviene o se ve un poco pesada. Restaurar el menú de inicio de Windows 10 a Windows 11Pero cualquiera que sea la motivación para deshacerse del sistema operativo, los pasos para lograrlo no son realmente complicados.Cosas a considerar antes de reiniciar Copia de seguridad de archivos valiosos Si es posible en la nube.

¿Cómo elimino todos los archivos y aplicaciones de mi computadora con Windows 11?

Para eliminar permanentemente su computadora del nuevo Windows, simplemente abra el menú de configuración y vaya a esa sección. «Sistema» con un botón de «Recuperación»La opción de formateo permanente es «Restablecer esta computadora» para acceder.

Restablezca su computadora a los valores predeterminados de fábrica

Cuando proceda a formatear su PC, verá una ventana emergente similar a la siguiente. «Por favor reinicie esta PC»La primera decisión que debe tomar es mantener los archivos existentes o eliminarlos por completo. Suponiendo que la copia de seguridad ya esté completa, la opción ideal es eliminar todo.

Inmediatamente se le preguntará cómo reinstalar el sistema en su PC. Nube o localIr con esta última opción, Descarga Windows 11 desde el sitio web oficial, Este método es especialmente útil en entornos con poca conexión a Internet. Para completar el formato, el asistente le dará una descripción general de las opciones seleccionadas para la recuperación, revisará el proceso y comenzará. Cuando termine, su PC se reiniciará automáticamente.

¿Cómo reinstalar el sistema operativo Windows 11 en mi computadora?

Suponiendo que el clímax vuelva a Windows 11, el proceso recomendado para reinstalar en su PC es usar los medios de recuperación o la unidad de arranque con la imagen ISO de Windows 11 cargada (esto requiere al menos 8 GB, disponible).Por lo tanto, al reiniciar la computadora, después del proceso de formateo, es decirIntroduzca el puerto de medios de arranqueLo que tienen en común es que es USB.

Puede acceder al menú del BIOS durante el arranque para ver si se está ejecutando correctamente. Si el USB de arranque no está seleccionado, utilícelo para ejecutar. Se iniciará el instalador de Windows 11 Como sabes, el proceso ahora es guiado y muy fácil.