¿Cómo eliminar rápidamente todas las citas de Excel? -Características efectivas

Como sabe, Excel está diseñado para ayudarlo y está en constante evolución. Fácil resolución de problemas Obviamente complicado e inteligente con cada herramienta que tienes. Todo esto puede asegurar que ahorre mucho tiempo.

Si eres un usuario habitual de esta calculadora, seguramente te encontrarás con una base de datos que contiene: Caracteres especiales que deben eliminarse, Por ejemplo, las comillas generalmente se usan para comillas. Continúe leyendo y le mostraré una manera fácil de lograrlo.

¿Qué pasos debo seguir para eliminar todas las citas de un archivo usando Buscar y reemplazar?

Esta herramienta de Microsoft tiene varias características que lo hacen posible Crear una lista de verificación usando Excel en Windows Hasta entonces Cambiar una gran cantidad de datos El truco consiste en evaluar lógicamente el problema y seleccionar la mejor opción en tan solo unos segundos.

Si ahora sabe que su enfoque es eliminar las comillas («») de un conjunto de celdas, entonces una herramienta adecuada para este propósito es una función. «Buscar y reemplazar«. Como su nombre lo indica, se encarga de identificar el número de opciones o cadenas de texto dadas y reemplazarlo por otro. En este caso, utilice:

Primero, asegúrese de seleccionar la celda de la que desea eliminar las comillas.

Luego presione Ctrl + F al mismo tiempo o vaya al menú superior de la pestaña Inicio, seleccione Editar, Buscar y Seleccionar, y finalmente haga clic en Buscar.

En cualquier caso[検索と置換]Ir a opciones y[置換]Ve a la pestaña.

[検索]Debe ingresar el símbolo de comillas («) en el campo.

Porque me interesa solo eliminar, no reemplazar[置換]Deje la casilla en blanco,[すべて置換]Hacer clic[OK]Hacer clic.

Con estos pasos podrás eliminar todas las cotizaciones de la celda seleccionada y verás el monto total en el mismo programa.

Actualmente existen herramientas especialmente diseñadas para facilitar el uso de las funciones de Excel, que suelen ser un poco difíciles de aprender, pero gracias a Kutools. Las características avanzadas del programa serán fáciles..Por ejemplo, si es necesario Crear un diagrama de Gantt en ExcelSi encuentra una cadena de texto en particular solo en el cuadro de espectro de estado del proyecto o en los comentarios, Kutools será su mejor amigo.

funciona como uno Complemento multifunciónAgregar una lista de pestañas a su hoja de trabajo le dará algunas opciones para ayudarlo a manejar funciones más complejas en Excel. Texto automático, buscar y reemplazar avanzado, resaltar filas o columnas activas, crear copias de seguridad, convertir a otras unidades de medida y más.

Este complemento definitivamente hará que su trabajo sea más eficiente. Lo mejor es que puedes: Descarga Kutools desde la página oficial Completamente libre.Al ejecutarlo e instalarlo, usted Más de 300 funciones avanzadas de Excel Con Kutools, puede crear secciones de las funciones más populares o más utilizadas con solo unos pocos clics.

También tiene capacidades de búsqueda avanzada que le permiten buscar elementos específicos en áreas específicas, como comentarios, celdas, hipervínculos y fórmulas. B. Tipo de fecha, moneda, números, etc.Desde allí puedes Reemplazar con otro valorLa gran ventaja es que puede hacer esto en varias hojas o libros de trabajo al mismo tiempo.

Utilice Eliminar caracteres para eliminar las comillas del archivo

Kutools nos será de gran ayuda a la hora de aplicarlo a la situación actual Eliminar caracteres especiales Al mismo tiempo, dentro de una serie de fechas, por supuesto, la herramienta debe haber sido instalada previamente en la computadora para esto. Inmediatamente debe realizar los siguientes pasos en su hoja de cálculo.

Elegir Una fila, columna o celda de la que desea eliminar un carácter en particular.

Una fila, columna o celda de la que desea eliminar un carácter en particular. Desde la cinta en la parte superior de la ventana, seleccione Kutools « Luego vaya al botón «Texto».

Luego vaya al botón «Texto». Haga clic en Eliminar carácter para abrir un nuevo cuadro de diálogo.

Verá una variedad de opciones de caracteres, pero por ahora estoy interesado en resaltar «personalizado» y escribir las comillas («) en el cuadro a continuación.

Finalmente, haga clic en Aceptar y todas las comillas en las comillas desaparecerán automáticamente de la base de datos.

Por ejemplo, generalmente enfatizo el valor de este complemento para Excel Realizar un cálculo de «varianza de muestra»Con Kutools Puedes mejorar tus cálculos Usa gráficos de una manera fácil. No hay razón para no instalarlo de inmediato y tomarse el tiempo para superarlo. Puedes entender que no tienes que recordar todas las fórmulas de Excel para usarlas como un experto.

¿Cómo puedo formatear rápidamente una celda en particular como una cita en Excel?

Después de aprender a quitar comillas fácilmente en Excel, es bueno saber cómo hacerlo Agregar cotización automáticamente Para diferentes celdas, en este caso, haga lo siguiente: