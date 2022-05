Cómo eliminar puntos de seguimiento en After Effects – guía paso a paso

Si te preguntas cómo Eliminar puntos de seguimiento o puntos de seguimiento en After Effects?? Y desea hacerlo rápida y fácilmente, pero recuerde que este es un programa rico en herramientas y el proceso es realmente muy simple, pero debe prestar atención a los detalles.

After Effects es un programa diseñado principalmente para la postproducción en medios audiovisuales. Detener un video que ya ha sido grabado, Puede usarlo para agregar todo tipo de efectos y mejoras al audio y video. Como estos pasos están guiados por la opción española, Si tienes un programa de inglés, puedes cambiarlo.

¿Qué es un punto de seguimiento o tracking point?

El punto de seguimiento es Identificar áreas importantes en el clipEstos se utilizan especialmente porque permiten que los programas de edición se muevan libremente en el video y agreguen objetos sin muchas restricciones.

Que punto de seguimiento Estos permiten que el software identifique la superficie para que sepa la orientación del objeto agregado. Esto se usa en particular para crear efectos especiales en videos, pero estos puntos no pueden permanecer allí hasta el final y deben eliminarse en After Effects para que el video se vea bien.

Este efecto se puede aplicar a todos los clips. Sin embargo, dependiendo de lo que haya editado, puede ser difícil eliminar el punto de seguimiento. Secuencia de movimiento repentino O, si no tiene suficiente experiencia para eliminar estos rastros, de repente pueden estar equivocados.

Sin embargo, si desea editar algo que no cambia significativamente, eliminar puntos no es tan complicado. Después de eso, puede renderizar el video sin más demora.

¿Cómo realizo un seguimiento del comportamiento de los archivos en After Effects?

Este efecto es para rastrear un video, es decir, un cuadro o un punto específico en el video para mover el video. Puede utilizar el programa After Effects para realizar un seguimiento del movimiento de los archivos transfiriéndolos.Cree un nuevo archivo personalizado y Luego se importa el archivo a editar y se hace clic en un nuevo objeto. En otras palabras, utilice este nuevo objeto para crear el efecto de movimiento.

Lo primero que debe hacer es ir a la pestaña Ventana y asegurarse de que la opción Rastreador esté marcada. Aquí tienes dos opciones principales: seguimiento de cámara y seguimiento de movimiento. Úselo para seguir el movimiento de un video o una imagen y use los puntos de seguimiento en la capa de movimiento para proporcionar el movimiento. Cuando haya terminado, haga su análisis.

Cómo aplicar seguimiento de un objeto a otro en After

Con el programa After Effects, puede hacer clic en una nueva composición para comenzar a rastrear un objeto a otro. usando un marcoEn resumen, esto le permite trabajar de forma más limpia y eficaz.

Además, en After Effects, donde mueve lentamente el objeto, marca puntos de seguimiento gradualmente a medida que se mueve. Al final de la pista, haga clic en Analizar.

Cómo cancelar TrackPoint en Adobe After Effects

Este programa nos permite ejecutar desde obras animadas, hasta que se elimine el punto siguiente. El primer método es utilizar la herramienta de extracción de cables que viene con su aplicación. Primero debe importar el video que desea editar. Después de eso, en el menú de búsqueda en el lado derecho de la pantalla Busque «removedor de cables».

Luego haga clic con el botón izquierdo y arrastre hacia el video, suelte y aplique en forma de una línea negra diagonal. Esta línea debe colocarse en el punto de seguimiento. Eliminar primero A la izquierda Aparecerá un menú especial. Esta opción le permite cambiar el valor.

Debemos encontrar Reemplazar opción.En los menús desplegables, seleccione la penúltima opción, Puntada de arriba hacia abajo. Esto hará que la línea tome el color del objeto de arriba y lo oculte.

Cómo utilizar el efecto de seguimiento de una cámara 3D

Puedes usar este método alternativo. Primero necesitas agregar un video. Ve a la caja. Seleccione «Rastreador» y presione «Seguimiento de cámara», Aquí puedes ver como el programa añade puntos de colores a los puntos de seguimiento. Haga clic derecho y seleccione el que desea eliminar. En el menú emergente[ソリッドとカメラの作成]Hacer clic.

Utilice la herramienta Pluma para dibujar un círculo alrededor de los puntos de seguimiento. Mientras lo hace, presione la siguiente opción. ‘punto de anclaje’, Mueva el punto y arrastre. Esto se moverá y verás parte de la piel. Es decir, los puntos se ocultan y se reemplazan con parte de la piel. Esto coloca las otras piezas sin puntos.

aquí, rastreador de cámara 3D, Haga clic con el botón derecho y luego seleccione la imagen fija. Ahora el video duplicado se convierte en una capa 3D. Luego vaya al sólido, presione la posición y aplique Ctrl-V. En este punto, arrastre el duplicado al lugar que desea borrar para cubrir y finalmente[マスクスケーリング]Prensa. Eso es todo.

Si lo haces en cada punto, verás como quedan estos Se eliminará permanentementesi de hecho Otros objetos deben ser eliminados Dado que la foto está ahí, puede hacer esto con facilidad, pero no afectará la versión anterior.

Bloquear la posición del marcador sin usar la pantalla verde

Para bloquear la posición del marcador sin usar la pantalla verde, debe crear un nuevo proyecto en After Effects y luego crear una nueva composición donde pueda cambiar la altura y la duración. A continuación, debe arrastrar el video para comenzar en la línea de tiempo y seleccionar la herramienta que aparece en la parte superior. Presione el cepillo del rotoscopio.

Debe estar en el panel Capas para usar pinceles de rotoscopio. Luego comienza a cepillar lo que quieras separar del fondo. Resalta todo en rosa.

Finalmente, debe congelar el cepillo del rotoscopio. Cuando hayas terminado, vuelve a tu composición. Esto le permite ver un fondo negro donde el objeto ha sido recortado o separado del fondo sin usar una pantalla verde.