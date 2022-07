La comunicación ha recorrido un largo camino en el mundo, pero se está volviendo cada vez más importante con la llegada de la última generación de dispositivos que acercan a las personas.

Cómo eliminar o eliminar contactos en iPhone 11, iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max

Gran parte de la vida hemos mantenido buenas amistades, y no solo lo que otros han esperado que hagamos.Por ello, las opciones Eliminar a una persona de la guía telefónica es beneficioso e importante para usted..

De hecho, muchos están pasando por malos momentos. eliminar un contacto Si no hay acoso de extraños, malentendidos, juegos violentos, números de teléfono, es por temas que ya no escribimos, y muchas otras razones. O, en casos menores, Eliminar contactos duplicados..

La capacidad de eliminar cosas no es nueva. Lo mismo ocurre con la limpieza de una habitación cuando está desordenada y la eliminación de cosas no deseadas, como la basura.Del mismo modo, a veces hay que limpiar los teléfonos de estas personas. Contactos que no nos ayudanPor lo tanto, es necesario eliminarlos.

El estudiante de sociedad Robin Dunbar mencionó un hecho importante en su teoría para arrojar luz sobre este tema. Razones para eliminar contactos no utilizados.. Explica que en la vida no estamos estrechamente asociados con más de 150 personas.

Ante esta estadística, cientos de contactos quedan en ridículo y nos dicen la realidad que necesitamos para meditar.

Lo primero que debes hacer es ir a tus contactos.

Luego busque el nombre de esa persona en orden alfabético o ingrese el nombre en un motor de búsqueda de contactos.

A continuación, en la parte superior derecha[編集]Accede al botón. Aquí puedes ver los detalles de todos tus contactos.

Luego desliza hacia abajo[連絡先の削除]Tocar.

El contacto no se eliminará inmediatamente, pero se le pedirá que permita la confirmación de la operación.

Borrar contactos uno por uno puede ser muy tedioso y puede llevar una cantidad infinita de tiempo sin la ayuda de una aplicación con la solución adecuada.Vale la pena mencionar Esta aplicación no es gratuita... A continuación, presentaré una aplicación que puede eliminar muchos contactos con una sola operación.

¿Cómo se hace?

Descarga la aplicación «Limpieza de primavera‘Instalar desde tu iPhone.

Después de completar los pasos anteriores, marque los usuarios que desea eliminar.

Toca una opción «Extinción de incendios».

Finalmente, acepto confirmar la solicitud de eliminación.

Utilice la aplicación para eliminar permanentemente el contacto. «Limpiador de datos‘Esto funciona un poco fundamentalmente. Puede usarlo para eliminar fotos, información, multimedia, música, contactos y más.

Tenga en cuenta que, en comparación con otras aplicaciones, esta aplicación tiene varios usos que se pueden aplicar no solo a lo anterior sino también a carpetas y registros en iOS.También tienes que elegir Protege tu privacidadPara evitar el robo de datos utilizando las herramientas proporcionadas por esta aplicación.

A continuación, explicaré cómo acceder a esta aplicación.

Descarga la aplicación para iPhone en tu computadora.

Luego conéctelo a su dispositivo usando un cable USB.

Hay maneras de proteger su información.

Elija el nivel de atención que cree que necesita.

Toque la opción «Inicio» para comprobar el funcionamiento.

La información no se puede recuperar. Este programa no proporciona un porcentaje mínimo para deshacer lo hecho.. Sin embargo, le recomendamos que evite los siguientes dolores de cabeza y arrepentimientos: Copia de seguridad en iCloud Hasta aquí Por lo tanto, no perderá sus contactos móviles por completo en caso de que los elimine accidentalmente.