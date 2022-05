Cómo eliminar o borrar juegos, datos y grabaciones de juegos de Nintendo Switch guardados

Que Cambiar, es una consola desarrollada por Nintendo que ofrece horas de entretenimiento gracias a una amplia gama de juegos. Sin embargo, para algunos usuarios que la usan, creemos que la memoria interna no es suficiente para almacenar todos los juegos que necesitan.

El juego en esta consola. formato de cartucho (Chip de memoria) Por esta razón, muchos jugadores quieren saber cómo eliminar juegos y datos de Nintendo Switch. Este es un proceso muy simple y no toma mucho tiempo.

Almacenamiento de interruptores de Nintendo

Puedes jugar cualquier cosa con esta consola. El juego que quieresOfrece los juegos más antiguos, famosos y nuevos. Puedes jugar con tus amigos. Familiares creando un grupo en línea Esto asegura que usted y su familia pasen un buen rato jugando juntos.

La nueva consola de Nintendo utilizará a los cartujos para distribuir el juego. Esto elimina la necesidad de instalar el juego en la consola. Pero el problema surge cuando el usuario quiere Compra o descarga digitalmenteEn esta consola Memoria interna de 32 GB.

Por eso la consola Suficiente espacioNo hay muchos juegos en los que puedas confiar para guardar algunos juegos que necesitan más espacio de almacenamiento para jugar. Lo más recomendable es jugarlos y cuando termine todo el juego quitarlos y comenzar un nuevo juego.

Este dispositivo debe ser mencionado no aceptar memoria USB externa, Esto se debe a que no son compatibles. Cuando descargue un juego, verá una notificación de que Nintendo no tiene suficiente espacio de almacenamiento para descargar el juego que está intentando descargar.

¿Cómo elimino un juego de Nintendo Switch?

Elimina el juego de la consola. Abrir un panel en la consola es la mejor opción. Pasos a seguirSon los siguientes: Primero, debe presionar el botón «A» para encender la consola, luego desbloquear la consola y presionar el botón «A» tres veces.

Cuando aparezca el menú principal de la consola, vaya a la siguiente ubicación: «Configuración de la consola» (Este es el que tiene el logo del engranaje) Cuando llegues allí, baja por la lista y presiona la opción «Administrar programas» hasta que encuentres «Administración de datos».

aquí, Lista de todos los juegos Dado que la consola tiene (tanto disco duro como tarjeta SD), ubica el juego que deseas eliminar de esta lista y selecciónalo cuando lo encuentres. Una ventana nueva aparecerá. Debe hacer clic en «Eliminar programa». Aparecerá otra ventana, seleccione Eliminar y luego presione OK.

Tú también puedes Repita este procesoTantas veces como tengas que eliminar manualmente cada juego, hacerlo eliminará completamente el juego de tu dispositivo y la única forma de recuperarlo es descargarlo nuevamente.

¿Cómo elimino solo los juegos de Nintendo Switch?

Si elimina un juego, se eliminarán todos los juegos. Pero si desea eliminar el juegoSi quieres simplificar este proceso para mantener el juego funcionando mientras liberas memoria, solo tienes que seguir una serie de pasos. Conecta Nintendo a tu TV De esta manera, llevarás a cabo el proceso sin problemas.

Primero, Quería «Una casa», Siguiente,[設定]Pulsar en el menú de la derecha[データ管理]Ir a.aquí[スクリーンショット]Seleccione (Datos guardados y Capturas de pantalla).

ahora elegimos «Eliminar datos guardados», Presione el juego cuyo juego guardado desea eliminar. Si lo hace, se eliminarán de forma permanente y no podrá recuperar esos datos.

Por otro lado, si quieres hay mas espacio Igualmente Puede eliminar la información de su tarjeta de créditoSi necesita más espacio de almacenamiento, debe obtener el almacenamiento «MicroSD». También puedes guardar el juego aquí. También puede usar «memoria de 128 GB» porque esta consola puede almacenar juegos en este tipo de dispositivo. Es cuatro veces más potente que Nintendo.