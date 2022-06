Cómo eliminar o borrar juegos, datos o registros de juegos guardados en Nintendo Switch

O cambiar, es una consola desarrollada por “Nintendo” que podrás disfrutar durante horas gracias a una amplia oferta de juegos. Sin embargo, para algunos usuarios que lo usan, sienten que el almacenamiento interno no es suficiente para almacenar todos los juegos que necesitan.

El juego en esta consola. formato de cartucho (Chip de memoria). Por esta razón, muchos jugadores quieren saber cómo eliminar juegos y datos de Nintendo Switch. Este es un proceso muy simple y no toma mucho tiempo.

Memoria de Nintendo Switch

Puedes jugarlos todos en esta consola. El juego que quieresOfrece los juegos más antiguos, más populares y más recientes. Puedes jugar con tus amigos, Familiares para crear un grupo en línea Para que tú y tu familia se diviertan mucho jugando juntos

La nueva consola de Nintendo utilizará los cartujos para distribuir el juego, eliminando la necesidad de instalar el juego en la consola.Pero el problema ocurre cuando el usuario quiere Compra o descarga digitalmenteYo estaba en esta consola Memoria interna de 32 GB.

Por lo tanto, la consola no se mostrará Suficiente espacioPara guardar juegos que requieren más espacio, no hay muchos juegos en los que pueda confiar para mantenerlos en la memoria. Lo más recomendable es jugarlos y cuando termine todo el juego, quitarlos y entrar en un nuevo juego.

Este dispositivo debe ser mencionado No acepto Memoria USB externa, Esto se debe a que no son compatibles. Cuando descargas un juego, verás una notificación de que Nintendo no tiene suficiente espacio de almacenamiento para descargar el juego que necesitas.

¿Cómo eliminar un juego de Nintendo Switch?

Elimina el juego de la consola. Es una gran opción para liberar espacio de juego. Pasos que debes seguirEs como sigue. Lo primero que debe hacer es presionar el botón «A» para encender la consola y luego desbloquear la consola. Para hacer esto, presione el botón «A» tres veces.

Si se muestra el menú principal de la consola, «Configuración de la consola» (Este es el que tiene el logo del engranaje) Cuando llegues allí, desplázate hacia abajo en la lista hasta que encuentres lo que dice «Administración de datos» y presiona la opción «Administrar programas».

Obsérvalos aquí Lista de todos los juegos Busca el juego que quieres eliminar de esta lista que tiene la consola (tanto disco duro como tarjeta SD). Si lo encuentra, selecciónelo. Aparecerá una nueva ventana en la que deberá hacer clic en Eliminar programa. Aparecerá otra ventana, selecciona Eliminar y presiona OK.

Tú también puedes Repita este procesoEn muchos casos, deberá eliminar manualmente cada juego. Esto eliminará completamente el juego de su dispositivo y la única forma de recuperarlo es descargar el juego nuevamente.

¿Cómo elimino solo los juegos de Nintendo Switch?

Eliminar un juego eliminará todos los juegos.pero si solo quieres eliminar el juegoPara liberar algo de memoria y mantener el juego en marcha, debes seguir una serie de pasos. Si desea simplificar este proceso, puede hacerlo. Conecta Nintendo a tu TV De esta manera, ejecuta el proceso sin cometer errores.

primera vez Lo haremos «Casa», Siguiente,[設定]Pulse y en el menú de la derecha[データ管理]Ir.aquí[スクリーンショット]Seleccione (Datos guardados y capturas de pantalla).

ahora elegimos «Eliminar datos guardados»Presione el juego para el que desea eliminar el juego guardado. Si hace esto, se borrará por completo y no podrá recuperar estos datos.

Por otro lado, si quieres hay mas espacio También Puede eliminar la información de su tarjeta de créditoSi necesita más espacio, también necesita obtener una memoria «MicroSD». Esta consola también te permite almacenar juegos en este tipo de dispositivos, por lo que también puedes usar «memoria de 128GB». 4 veces más potente que Nintendo.