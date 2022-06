Cómo eliminar el sonido de un video con contenido CapCut-mute

En los últimos años, muchas personas se han animado a ser más activas en las redes sociales, por lo que es normal ver muchas publicaciones de fotos y videos. Por lo tanto, tuve que escribir una aplicación para trabajar con este contenido. Puede realizar muchos cambios en CapCut. Quitar el audio del videoSi está interesado, léalo.

¿Cuáles son los requisitos para poder eliminar el audio de los videos CapCut?

Muchos tienen experiencia en la edición de videos y otros archivos multimedia.es uno de los mas antiguos Presentación de Powerpoint.. Puede colocar audio, imágenes, efectos y video en ellos.

Sin embargo, la creación a gran escala de videos caseros subidos a diferentes plataformas en todas las redes sociales ha motivado el desarrollo de muchas aplicaciones para la edición de videos. Uno de los mejores de ellos es CapCut.Depende de él Funcionalidad y fácil proceso de mecanizado..

El rendimiento es una de las muchas herramientas disponibles en CapCut Voltear o rotar el video.. De esta manera, puedes crear movimientos creativos como caminar en el techo.

Mientras tanto, puedes Animar la imagen Tiene varios efectos. Puedes colocar fotos y usar la aplicación para guiñar el ojo a la gente.Puede parecer ridículo para muchos, pero la verdad es El resultado final hace sonreír a todos...

Ahora, si su objetivo es influir en el espectador de su metraje o enfatizar una sección del video, puede usarlo. El efecto de congelar la pantalla... De esta forma, cualquiera que vea el vídeo sabe el mensaje que quieres transmitir.

Para eliminar un sonido de un video CapCut, necesita algunos elementos básicos. Tengo una conexión a internet estable. CapCut necesita fluir de manera eficiente para aplicar algunos cambios.

Otro factor o requisito es aplicar las últimas actualizaciones a su aplicación CapCut y, finalmente, asegurarse de que su teléfono tenga suficiente espacio de almacenamiento para almacenar todos sus cambios.

¿Cuál es el método que usa CapCut para eliminar el sonido de un video?

Una de las cosas que te puede animar a usar esta aplicación es que el proceso para realizar los cambios es tan fácil que no necesitas tener conocimientos en el campo de la edición.Incluso si desea realizar cambios en su proyecto Tienes más opciones para hacerlo..

Escriba «nuevo proyecto»

Cada vez que ejecuta un trabajo de edición, debe abrir la aplicación en su teléfono móvil. Aparecerá en pantalla la frase «nuevo proyecto» y podrás pulsarla para editar el contenido. Hay dos opciones en esta sección. Primero, puedes: Usar la grabación guardada Alternativamente, puede crear nuevas imágenes en tiempo real.

Haz clic en el vídeo

CapCut le permite editar fotos en videos. Si está interesado en trabajar con grabaciones, debe hacer clic en las opciones de video. Esto reproducirá el video y mostrará una regla que representa la línea de tiempo. Desde allí, puede cambiar la velocidad y agregar los efectos disponibles.

[オーディオをミュート]Hacer clic.

Una de las opciones que ves en el video a continuación es el ícono de silenciar sonido. Haga clic en esta pestaña y la aplicación ocultará el sonido.Con este Puedes insertar otro audio Como una canción para crear una ocasión especial.

También puede realizar este cambio para no escuchar voces o ruidos que no sean relevantes para su propósito. Cuando se usa al aire libre, no sorprende que haya todo tipo de ruido inevitable.

¿Cómo elimino permanentemente el audio de los videos CapCut?

Silenciar el sonido es una buena opción, pero ya hemos hablado de acciones. Lo que se consigue es ocultar el sonido.. Sin embargo, si quieres ir más allá, puedes usar otras muy buenas herramientas para eliminar completamente el audio de tu grabación.

Gracias a estas opciones, también puedes llamar la atención de quienes están viendo el video en la imagen en lugar del audio. Si hace comentarios no deseados durante la grabación, esta característica puede ser su salvavidas.

Extraer sonido

Además de la parte inferior del video. esa línea de tiempo Mostrar la grabación gráficamenteA continuación, puede observar un conjunto de herramientas que le ayudarán a realizar cambios.

Debes deslizar el dedo hacia la derecha hasta encontrar la sección de extracción de audio. Presionarlo borrará todo el audio original del video. Como puede ver, estos son pasos muy simples para obtener resultados de alta calidad. Del mismo modo, son procesos con el resto de herramientas.

[削除]Hacer clic

Cuando hace clic en la herramienta de extracción de audio, la aplicación colocará automáticamente una nueva pista de audio para hacer esto Colocar otros archivos de audio o sonido Esto puede servir como acompañamiento de su grabación.

Sin embargo, si no desea agregar audio nuevo a su producción,[削除]Puede hacer clic en la opción.Después de este paso No hay retrocesoPor lo tanto, debe tener cuidado de no arrepentirse de esta decisión más adelante.

¿Cómo guardar un video sin audio de CapCut?

Cuando edite un video en CapCut para eliminar el audio o realizar otros cambios, aparecerá una flecha en la parte superior de la pantalla y podrá presionarla para descargar el proyecto a su teléfono.

También tienes la opción de compartir instantáneamente tu proyecto con las redes sociales directamente desde tu aplicación. Estos procesos tardan unos minutos. Si está satisfecho con los resultados, ese tiempo tiene poco sentido para todos los comentarios positivos que pueda recibir.En el video Todos los cambios que esperabas.