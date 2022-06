¿Cómo eliminar efectivamente WhatsApp Gif? -Trucos de WhatsApp

GIF es un pequeño video útil Anima conversaciones con WhatsAppConsiste en pequeños videos muy cortos que pueden expresar emociones, emociones o momentos. Como dice el refrán, la fotografía vale más que mil palabras. En este caso, puedes usar un GIF para expresar algo. No se puede expresar en palabras simples.

Para poder agregar GIF enviados por sus contactos personales de WhatsApp o grupos agregados, solo tiene que esperar a que el GIF se descargue por completo y podrá visualizar el GIF. Mantenga presionado el GIF hasta que vea la opción para agregarlo a sus favoritosEsto traerá el GIF a su lista de favoritos.

¿Cómo elimino un gif de la lista de gifs de WhatsApp?

Este procedimiento es muy simple. De hecho, es muy similar al procedimiento utilizado para la eliminación. Pegatina creada De tu lista de favoritos. Lo primero que debemos hacer es ir a la sección de Favoritos del GIF. Después de mantener presionado el GIF, verá una ventana con opciones para eliminarlo de sus favoritos. Presione esta opción para eliminarlo inmediatamente. Un gif de tu lista de favoritos.

Tenga en cuenta que si elimina un GIF en particular de su lista de favoritos, no volverá a aparecer en la lista a menos que lo agregue nuevamente. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado al eliminar un GIF de la lista, ya que el GIF no se volverá a enviar y no aparecerá en la lista.

Centro de ayuda de WhatsApp

Ahora bien, si tienes problemas con la plataforma de WhatsApp, encontrarás sitios como los siguientes: centro de ayuda whatsapp, Puede hacer preguntas o problemas sobre la aplicación.este Puedes hacerlo desde este sitio web O, si lo desea, puede ejecutarlo directamente desde su aplicación móvil. Para hacer esto, debe hacer lo siguiente:

Abra la aplicación WhatsApp y presione los tres puntos verticales en la parte superior izquierda de la pantalla. Desde allí, presione la opción de configuración, luego[ヘルプ]Prensa. Debe hacer clic en la opción «Contactos» allí. Así que pasemos a una especie de chat donde puedes escribir tus dudas sobre la aplicación.

¿Qué pasa si accidentalmente envío un GIF a alguien en WhatsApp?

El problema que les está pasando a todos es el hecho de que accidentalmente envían mensajes, notas de voz, imágenes, videos, pegatinas e incluso GIF. Esto sucede con frecuencia. porque todos estan equivocados Y en el momento de la distracción, puedes cometer estos errores y quedar un poco feo con la persona con la que estás chateando o el grupo al que le envió el error.

Por favor, borre el mensaje y envíe el gif correcto.

Este problema siempre ocurre, por lo que la plataforma de WhatsApp lo ha implementado en una de las actualizaciones. Capacidad para eliminar mensajes, audio, videos, imágenes, pegatinas, GIF En las plataformas, esta nueva opción le permite eliminar los GIF enviados accidentalmente y enviar los GIF correctos.

Para hacer esto, simplemente mantenga presionado el GIF que desea eliminar. Cuando se presiona, aparecen varias opciones en la parte superior de la pantalla. Entre estas opciones, verás la opción de crear una papelera. Al presionar allí, aparecerá una ventana donde debe elegir entre dos opciones. Elimínalo para mí, elimínalo para todos o elimina el GIF para que no se le muestre a esa persona. , La persona con la que estés chateando deberá presionar la opción «Borrar todo».

¿Cómo puedo obtener más ideas de GIF para enviar a mis amigos en WhatsApp?

Hay múltiples posibilidades Obtener ideas de GIF nuevo y otra vez Puedes descargar el nuevo GIF directamente a tu teléfono móvil Luego compártelo con tus contactos de WhatsApp.

Whatsapp Tumblr gif

Esta es una web donde puedes seleccionar y descargar cualquier tipo de GIF. La web también tiene la opción de navegar por secciones. GIF según el tema que necesitesComo es bien sabido, muchos de estos GIF son pequeños fragmentos de películas. Por lo tanto, cuando seleccione un GIF en particular, verá una serie de GIF con temas similares.

Ghipygif de WhatsApp

Por otro lado, esta es otra opción que te permite conseguir muy buenos GIFs de una forma muy sencilla. En este sitio web en particular, puede encontrar el tipo de GIF que necesita en solo minutos. Entonces, si desea aumentar la cantidad de GIF en su lista, consulte este sitio web.

¿Cómo creo mi propio GIF animado con WhatsApp?

Por otro lado, como ya sabes, la mayoría de los GIF Fragmentos de películas y series.Desde los momentos icónicos o caricaturescos del cine. Sin embargo, muchos usuarios de WhatsApp prefieren la idea de crear sus propios GIF utilizando su propio material. Esto se refiere a un video casero que contiene escenas interesantes de amigos y familiares que desea usar como referencia para un tipo particular de momento. Sentimiento.

usar photoshop

Hay varias aplicaciones para crear GIF. Todo lo que tiene que hacer es crear una pequeña porción de video y luego ir a un editor para convertir esta porción de video a video en formato GIF. Una buena opción para ello es utilizar el programa Photoshop. Esto le permite cortar el video en puntos específicos donde desea extraer el GIF. También puede agregar palabras al GIF.