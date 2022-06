A veces, cuando intento Se corrigió un error de «no se pudo leer la memoria» en WindowsHay otros inconvenientes.Por lo tanto, aprenderá a través de esta guía. Cómo eliminar COM sustituto ha dejado de funcionar error de virus en Windows 10, 8 y 7..

¿Qué es COM?

Términos a los que hace referencia COM modelo de objeto componente (En español, el modelo de objetos componentes). COM es parte de una interfaz creada por Microsoft Windows que le permite crear objetos COM.

El propósito de estos objetos varía de un programa a otro, pero es una forma de integrar un programa con otro. Ampliar esa funcionalidad.. Windows hace un uso extensivo de esta interfaz. De hecho, es fundamental para que el sistema operativo funcione correctamente.

Gracias a estas características, también se ejecutan los subprocesos de Windows. Un claro ejemplo de ello es la creación de miniaturas de imágenes.Como puede ver, se refiere específicamente a un proceso en ejecución. Manera «oculta»..

¿Qué es un sustituto COM?

Ahora que sabemos qué es una interfaz COM, es hora de comprender el proceso sustituto de COM. De hecho, la mecánica de este proceso es muy interesante.de hecho, Estabilidad del sistema.

El sustituto COM se usa de la siguiente manera Objeto de seguridad, Comienza con el proceso original, pero comienza externamente. El objetivo de COM Surrogate es que COM Surrogate elimine el proceso, no la aplicación en ejecución, si falla la aplicación original.

Cómo enviar una solicitud Seguir funcionando normalmente Incluso después de un pequeño error. Como resultado, el proceso puede aparecer en el administrador de tareas y rara vez es un problema para el usuario.

Intercambio COM incluido En dllhost.exe, Por lo tanto, se mostrará dentro de este proceso. A veces dice «Sustituto COM».Si se encuentra con un problema de este tipo, es posible que lo necesite. Restaurar Windows 10 y volver a la versión anteriorPero hay otras opciones que puedes probar.

COM Surrogate Removal ha dejado de funcionar error en Windows 10, 8 y 7

Sobre el método básico de Reparar PC con Windows 10 sin formatearUna de las formas habituales de eliminar un sustituto COM es usar un error de funcionamiento detenido Prevención de ejecución de datos (DEP)..

Para usar este método, primero debe abrir el programa ejecutable.Puedes hacer esto presionando una combinación de teclas Windows + R Alternativamente, busque directamente en el menú Inicio.

Alternativamente, busque directamente en el menú Inicio. Una vez que la aplicación Ejecutar se abra correctamente, escriba sysdm.cpl y[承認]Tienes que hacer clic. Luego será redirigido a las propiedades del sistema.

Este es el lugar al que debes ir «Opciones extendidas» [パフォーマンス]Encuentra la pestaña. Verás que hay una opción de «Configuración», haz clic en ella.

Cuando vea las opciones de rendimiento, vaya a la última pestaña de Prevención de ejecución de datos en la parte superior.

A continuación, debe habilitar la opción «Activar DEP para todos los programas y servicios excepto el que he seleccionado» ..

.. [追加]Haga clic en el botón para encontrar el archivo Dllhost.exe. Este archivo se encuentra en la carpeta System32 o SysWOW64, según su sistema operativo. Cuando termines[OK]Simplemente haga click.

Deshabilite las miniaturas y elimine los errores de virus sustitutos de COM

Como se mencionó anteriormente, una de las características de COM Surrogate es la generación de miniaturas.Con esto en mente, sí Es conveniente deshabilitar esta característicaEsto puede resolver el problema.

Mover a cualquier carpeta [ファイル]Encuentra la pestaña. Está en la parte superior izquierda de la carpeta.

Está en la parte superior izquierda de la carpeta. Cuando vea la opción Cambiar carpeta y opciones de búsqueda, haga clic en ella para configurarla.

[フォルダオプション]y,[表示]Ve a la pestaña.Aquí encontrarás una oportunidad «Mostrar siempre iconos, no miniaturas».. Asegúrese de que las opciones anteriores estén marcadas y[OK]Hacer clic.

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, puede probar Reparar el arranque del sistema operativo Windows sin formatear.. Pero si intenta los pasos anteriores y nada funciona, no tenga miedo. Instalar Windows desde ceroEsta suele ser la solución a todos los problemas.