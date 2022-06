¿Cómo duplico la pantalla de mi iPhone con Amazon FireStick TV?

Uno de los dispositivos más utilizados en todos los hogares es la TV. Estas herramientas de entretenimiento se utilizan con mayor frecuencia en la mayoría de los hogares para pasar unas vacaciones divertidas en juegos de fútbol y películas.

Pero hoy podemos hacer más con los televisores inteligentes modernos, que son televisores de pantalla plana. Tener un sistema operativo Desde allí puedes ver películas en línea. Por ello, me gustaría presentaros una de las características que más llama la atención de estos dispositivos. Es una forma de reflejar su teléfono en la pantalla de su televisor.

¿Cómo duplico mi dispositivo iPhone en el Fire Stick?

Una de las cosas que tenemos que hacer en algún momento es conectar o Duplique el teléfono iPhone en Firestick TV..este Útil para ver fotos. El video en nuestro dispositivo es más conveniente con la pantalla más grande que tiene el televisor.

Para ello, es necesario realizar una serie de acciones para que el iPhone aparezca en la pantalla del Fire stick. Debes seguir las instrucciones que pronto compartiremos contigo.

Usar una aplicación de terceros

Las marcas de este televisor y del celular no son las mismas, así que tienes que hacerlo así, para que no puedas conectarlos de una manera tan fácil. Descarga la aplicación para Fire TV.. Esta aplicación se llama Airscreen y se puede buscar y luego instalar en su televisor. Esta aplicación es gratuita, Por lo tanto, no debería tener problemas para instalarlo en su televisor.

Esta aplicación no es tan pesada, por lo que es la forma más fácil y rápida de descargarla para usarla en su televisor. Si la aplicación ya está instalada en su televisor, se le notificará con un mensaje en pantalla.

Comprobar la compatibilidad con la aplicación

Una de las cosas a considerar cuando Descarga esta aplicación Es compatible con este televisor.Tienes que hacer esto primero Conoce el modelo de sistema que tiene instalado tu TV.. Este modelo de TV está equipado con un sistema Fire OS basado en Android.

O Aplicación AirScreen Compatible con sistemas iOS desde los modelos 8 al 13 y sistemas iOS desde la versión 5 hasta la última versión 5 hasta Windows 7 a 10. Por lo tanto, recomendamos esta aplicación porque es compatible con este sistema operativo en su televisor. sin inconvenientes Al instalar en un televisor.

Recuerda que siempre debes revisar este tipo de datos para que la instalación de la aplicación no sea complicada. De esta forma puedes ahorrarte tiempo y mal rato al descargar aplicaciones que no son compatibles con tu televisor.

Instalar en FireTV

Ahora que conoce las aplicaciones que desea instalar en su televisor para poder duplicar su iPhone en su televisor, querrá saber cómo llegar al menú de inicio de Fire TV.Puede hacerlo aquí Escribir sobre el control de la televisión Alternativamente, use los comandos de voz de Alexa para encontrar su aplicación de manera más rápida y específica.

Una vez que encuentre esta aplicación, debe presionar el ícono «Obtener».De esta forma podrás: descargar a la televisión Cuando se complete la descarga, se instalará automáticamente en su televisor. Después de la instalación, el televisor le notificará que la instalación se completó.

La aplicación ya está en el televisor, por lo que debe buscar.seguramente Mostrar menú de inicio de TV Busque aplicaciones instaladas recientemente. Después de iniciarlo, después de iniciarlo, su teléfono puede sentir la señal proveniente del televisor a través de la aplicación. Cuando lo conecte, su teléfono móvil aparecerá en la pantalla de su televisor.