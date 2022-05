Cómo duplicar la pantalla de MacBook Air a Apple TV-AirPlay y sus alternativas

AirPlay es una aplicación desarrollada por Apple. Sincronizar servicios de transferencia de datos Recibir datos de video entre dos dispositivos de la misma marca. El AirPlay anterior solo está disponible en dispositivos Apple como iPhone, MacBook y Apple TV.

Si está interesado en reflejar la pantalla de su MacBook en su Apple TV, debe usar AirPlay para compartir su video. Más adelante, le mostraré cómo activar AirPlay en su MacBook para compartir la pantalla, qué hacer si no puede activar AirPlay en su MacBook y más.

¿Cuáles son los pasos para habilitar AirPlay en Mac para transmitir la pantalla?

Iniciar AirPlay en su MacBook es fácil. Tenga en cuenta que para lograr algo como esto, debe hacer lo siguiente:

Ir al menú de la aplicación Ve a la barra de búsqueda y busca la aplicación Apple TV. En esta aplicación, busque una sección llamada «AirPlay». Cuando lo encuentres actívalo y listo

Cuando habilita AirPlay en su MacBook, la imagen se envía desde su computadora y solo tiene que asociarla con su dispositivo. Conecta tu MacBook a tu televisor Puedes ver la pantalla. Lo mejor de AirPlay es que todo funciona de forma inalámbrica.

Con AirPlay, no necesita descargar el programa. Aún mejor, no tiene que usar un cable desde el televisor a la computadora. si no supieras HomePods también se puede usar para escuchar música a través de AirPlay.. Esta aplicación puede transmitir no solo video sino también solo audio.

¿Qué sucede si el icono de Airplay no aparece en mi Macbook Air?

si Proceso AirPlay Cuando esté activo en su MacBook, el icono de AirPlay aparecerá en la pantalla de su PC. Esta es una excelente manera de saber si una transmisión está activa. Si no ve este ícono en la pantalla de su PC, haga lo siguiente:

Ve al escritorio virtual de tu computadora Vaya a «Configuración del sistema» Accede a la sección «Exposiciones» Luego, con el servicio activo, habilita la opción Mirroring en la barra de menú y conecta tu MacBook al mismo punto WiFi

Si desea obtener transmisiones de MacBook a través de AirPlay, Conectar otros dispositivos Para conectarse a la misma red WiFi, abra AirPlay y sincronice con otros dispositivos. Estas son cosas que debe hacer si desea lograr la duplicación de pantalla con AirPlay.

Por cierto, si desea reflejar la pantalla de su iPhone en la pantalla de su Apple TV, puede: Usar Chromecast.. Chromecast es como una especie de conector HDMI, lo que facilita el envío de audio o video solo de audio entre su teléfono y su televisor.

Lo bueno de tener dispositivos diseñados por Apple es que Una aplicación que los sincroniza todos juntos Y usa esta función. Esto no es lo que obtendrá si usa otros dispositivos de otras marcas. Tenga cuidado si es necesario. compartir datos de internet Para otros dispositivos, es mejor usar un dispositivo iPhone o iPad.

¿Cómo conecto mi MacBook Air a mi televisor con un cable?

Ya hemos visto cómo conectar de forma inalámbrica tu MacBook a tu televisor usando la aplicación AirPlay, a continuación te mostramos cómo hacerlo. Conecta tu MacBook a tu televisor Uso de medios alámbricos:

Conecte el cable HDMI a su televisor Si tienes un puerto para HDMI, conecta el resto de HDMI a tu PC, si no, usa un adaptador de HDMI a USB para conectarlo a tu MacBook Luego seleccione el modo «HMDI» en la opción de TV para recibir todos los datos Para salir, navegue hasta lo que desea transmitir en su computadora, haga clic con el botón izquierdo en su computadora y luego haga clic en[ストリーム]o[共有]Escoge una opción.

como se envia Duplica la pantalla de tu MacBook En TV con medios cableados como cable HDMI. Si tiene problemas con la transmisión de pantalla en su computadora MacBook, visite el siguiente sitio web: soporte de manzana..

¿Cuál es la mejor aplicación externa para transmitir pantalla sin AirPlay?

Si su dispositivo no tiene una aplicación AirPlay, la mejor manera de acceder a ella es en la siguiente URL: Descargar programas que no sean AirPlay Habilita la transmisión de pantalla de MacBook.

AirBeam TV para Mac

La mejor aplicación que no es AirPlay para transmitir pantallas de MacBook se llama «AirBeamTV». Este programa se puede descargar completamente gratis desde el sitio web del desarrollador y Apple Store.