¿Cómo desvinculo los correos electrónicos de recuperación en Gmail? -iOS, PC, Android

El mejor servicio de correo electrónico lo proporciona Gmail, que es La mayoría de la gente usa Gmail Antes de otro correo electrónico. En particular, Gmail brinda múltiples capacidades para recuperar y enviar archivos, compartir con otros y calcular hojas de cálculo.

tengo función de recuperación Gmail lo proporciona a todos los usuarios, por lo que puede desconectar su cuenta de correo electrónico de esta función en cualquier momento. Estos son los requisitos para que Gmail separe el correo electrónico de la recuperación, cómo separar el correo electrónico de la recuperación y más.

¿Cuáles son los requisitos para desvincular los correos electrónicos de recuperación en Gmail?

Después de terminar sus preparativos Desvincular tu cuenta de correo electrónico Es importante que la recuperación proporcionada por Gmail sea específica. Solo se necesitan dos en total para lograr esta separación, y los mostraremos en los próximos dos subtemas.

Tenga a mano su número de teléfono móvil para verificar su identidad

Primero, necesita un número de teléfono para asociarlo con su cuenta de correo electrónico de Gmail. en breve, Necesita poder acceder a este número Depositado en su cuenta como medio de recuperación. Esto es importante porque el código se envía a través de este número. Puede utilizar este número para eliminar el número.

Cuando ya no tienes por problemas fuera de ti Acceso a números de teléfono Lamentablemente, está conectado a su cuenta de Gmail, por lo que no puede eliminar este número de su cuenta de Gmail.Si no lo sabías, hay una manera en Gmail Crea una etiqueta desde tu teléfono móvil Ordenar cada correo electrónico.

La única manera de Eliminar este número de teléfono Utilice el correo electrónico que puso en su cuenta de Gmail como método de recuperación.

Use una dirección de correo electrónico alternativa asociada con su cuenta

Otra cosa que te puede ayudar Desconectar Gmail La opción de recuperación es usar el correo electrónico que usó como medio de recuperación. Dentro de Gmail, tiene la opción de vincular su cuenta de correo electrónico y número de teléfono en las opciones de recuperación.

Por cierto, si no tienes suficiente espacio Guardar correo electrónico de Gmailtú podrías Encuentra el archivo más grande Continuar eliminando por correo electrónico. En la mayoría de los casos, su cuenta de Gmail no tiene almacenamiento debido a los grandes archivos almacenados en su correo electrónico.

¿Cuáles son los pasos para desvincular los correos electrónicos de recuperación en Gmail?

Ahora ya sabes lo que necesitas para recuperar tu correo de Gmail a través de tu teléfono móvil o desvincularlo de otra cuenta de correo electrónico.Esto es lo que necesitas hacer exactamente Desvincular correos electrónicos de Gmail Desde medios de recuperación.

Desde Gmail en tu dispositivo Android

Deshazte de los medios recuperación de gmail Es fácil desde un teléfono Android. Presta atención a lo que tienes que hacer:

Inicie el teléfono. Abre la aplicación de Gmail. Inicie sesión en su cuenta de Google. [アカウントの管理]Seleccione una opción. Vaya a la sección Seguridad. Luego busque la opción «Cómo verificar» en esa sección. Luego seleccione un número de teléfono. Introduzca su contraseña de Google. Toca el icono de la papelera para eliminar el número de teléfono y confirmar la acción.

Para eliminar su cuenta de correo electrónico de los medios de recuperación, simplemente siga estos pasos: Iniciar sesión en esta cuenta de correo electrónico Como medio de recuperación, vinculé y eliminé la cuenta. Tenga en cuenta que también puede hacer esto con Gmail Eliminar correo electrónico Libera espacio en disco.

Use el navegador web de Gmail en su computadora

Si lo desea Eliminar medios de recuperación de Gmail En su navegador web, debe hacer algo similar a lo que hace en la aplicación Gmail.

Arranque el dispositivo. Abre tu navegador. Inicie sesión en su cuenta de Google. [アカウントの管理]Seleccione una opción. Vaya a la sección Seguridad. Luego busque la opción «Cómo verificar» en esa sección. Luego seleccione un número de teléfono. Introduzca su contraseña de Google. Toca el icono de la papelera para eliminar el número de teléfono y confirmar la acción.

Los correos electrónicos vinculados para recuperar su cuenta deben eliminarse Acceso a esta cuenta de correo electrónico Insertado como medio de recuperación.

Móvil en iPhone

A Eliminar medios de recuperación de Gmail Desde su teléfono iPhone, puede seguir los pasos en su computadora y Android. Ambos procesos lo ayudarán a eliminar los medios de recuperación de su cuenta de Gmail.Si tiene problemas para eliminar estos medios de recuperación, puede visitar el sitio web Soporte de Google..

¿Cómo puedo verificar si el correo electrónico de recuperación se desvinculó correctamente en Gmail?

al final de Desvincular medios de recuperación Es posible que desee dedicar un tiempo a verificar que los medios de recuperación se eliminaron realmente de su cuenta de Gmail. Se sabe algo así: