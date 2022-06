¿Cómo desinstalo «Wine» en Ubuntu 20.04? -Proceso completo

Si eres un usuario de Linux, probablemente hayas oído hablar de un programa llamado Wine. También sabe que este es un programa que actúa como intermediario para hacer que los archivos de Windows estén disponibles en los sistemas operativos Linux. Y esto se debe a las incompatibilidades que existen entre ext4 y el formato NTFSY Wine son muy útiles a la hora de ejecutar programas. sistema operativo Ubuntu..

Hay muchas razones por las que desea desinstalar el programa de su computadora en este artículo Aprende a desinstalar el programa Wine De forma permanente desde tu ordenador cuáles son todos los datos que almacena en tu dispositivo y cuál es la forma correcta de conseguirlo.

¿Con qué programas es compatible Wine?

Básicamente, el propósito de escribir este programa era poder ejecutarlo. Ejecución de programas de Windows en un entorno Linux No es necesario cambiar de sistema operativo. Esto es una ventaja cuando se utiliza lo que se conoce como: Software libreLa razón es que puedes usar el programa .exe en Ubuntu. Esto es todo lo que Microsoft ofrece a los usuarios de Linux también.

Cuando se trata de programas que se pueden ejecutar, son la mayoría. El hardware del dispositivo ya es determinante La memoria RAM, los procesadores, las tarjetas gráficas y otros componentes determinan qué programas se pueden ejecutar, pero al final, pocos programas están fuera del ámbito de Wine. Además, para que funcione bien. Instalar y configurar correctamente Wine..

¿Cómo elimino permanentemente este programa de mi dispositivo?

Si desea desinstalar Wine por completo, hay algunas cosas que debe saber antes de iniciar una desinstalación irregular.que primero Necesito un script que pueda lograr eso de manera efectiva.Si lo obtiene y sigue los pasos que se muestran a continuación, puede borrar completamente los datos.

Además, Wine es un programa muy complejo, Diseñado para usar solo en UbuntuTú también puedes Instalar en Chromebook y ejecutar el archivo .exe El papel suave en la creación de compatibilidad es muy bueno.

¿Se requieren programas o preparativos antes de la desinstalación?

Primero, instala una aplicación llamada Winetricks. Para esto, ve a la terminal y Ejecute «Wine –version» para comprobar la versión de Wine. Ahora que conocemos la versión, instale el script anterior. Abra el Centro de software de Ubuntu, busque e instale Winetricks.

Puede usar este programa para eliminar o desinstalar la mayoría de los datos relacionados con Wine. Tienes que hacerlo de esta manera. Para evitar que queden archivos después de la desinstalaciónNuestra computadora lo elimina por completo.

¿Dónde quieres desinstalar la aplicación Winetricks Wine?

Una vez instalado, generalmente se abre desde su escritorio o Ubuntu Explorer con un mensaje,[同意する]Hacer clic. en la siguiente ventana[デフォルトのワインプレフィックスを選択]Seleccione una opción,[同意する],[はい]Haga clic para abrir otra ventana donde puede seleccionar opciones. «Eliminar todos los datos y aplicaciones en este prefijo de vino» Si acepta, todos los datos relacionados con Wine serán eliminados.

Abre una terminal y desinstálala para ver si todo está habilitado.Entramos «sudoapt-getremove-Eliminar automáticamente Wine-Stable Wine-Stable-Amd64» Luego ejecute «s» y finalmente se iniciará el proceso y se actualizará la «actualización de sudo apt». Esto completará la desinstalación completa.

Más información sobre cómo eliminar todos los datos de esta aplicación

Para eliminar el resto de los datos de esta aplicación, debe abrir una terminal e ingresar el siguiente comando: «sudo apt clean && sudo apt autoclean» limpia los procesos ejecutados recientemente.

No solo eso. Esto se debe a que la eliminación de una aplicación de Ubuntu deja paquetes no deseados sueltos y es necesario eliminarlos. Por lo tanto, ejecútelo desde la terminal. «sudo apt remove && sudo aptautoremove».. Entonces es buena idea ver si todo esto tiene el efecto deseado en esta «versión vino». En este caso, verá un mensaje de que no se encontró la ruta.