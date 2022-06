¿Cómo desinstalo Facebook de mi teléfono si no está permitido? -Trucos útiles

Facebook ha crecido desde su creación en 2004 Actualmente la red social más popular.. Según su propia declaración, han alcanzado los 2 millones de anunciantes activos y ocupan el puesto 76 entre los anunciantes más grandes del mundo.

Se estima que Facebook tiene alrededor de 3 millones de usuarios, lo que la convierte en la séptima página más visitada.Y seguro que tú eres uno de esos usuarios Tienes esta red social instalada en tu teléfono..Pero eso puede pasar de vez en cuando. Facebook no carga y no puedo acceder a él desde mi teléfono móvil.. No se desanime y reinicie su computadora. De esa manera puedes estar seguro de que verás todas las novedades en tu aplicación. Asegúrese de que esté habilitado y no se esté ejecutando en segundo plano.

Ciertas aplicaciones pueden ocupar el espacio de almacenamiento del teléfono móvil, ralentizar el teléfono móvil y no proporcionar un rendimiento óptimo. Además, instale una nueva aplicación, No hay suficiente espacio de almacenamiento en el teléfono móvil.

Luego realice una limpieza para liberar espacio en disco. A continuación, puede proceder a desinstalar aplicaciones no deseadas. Para Facebook, siga los pasos a continuación.

Androide[設定]Vaya a Opciones y haga clic en Administrador de aplicaciones Haz clic en Facebook, luego haz clic en Desinstalar Debe descargarse de la tienda Google Play para volver a instalar En iPhone o iPad, debe mantener presionado el ícono de la aplicación Toque «x» y toque «Eliminar» para confirmar. Para reinstalar, descargue desde iTunes App Store

Cuando realiza los pasos para desinstalar una aplicación de Facebook, las opciones de la aplicación no muestran la opción de desinstalación, solo la opción Eliminar o Deshabilitar. Porque está preinstalado en su teléfono..También asegúrese de haberlos deshabilitado Modo silencioso de Facebook.. Es posible que reciba notificaciones importantes sobre el funcionamiento de su aplicación.

Preinstalado en el sistema

Opcional si la aplicación de Facebook se muestra en su teléfono móvil por defecto «Desactivar» o «matar» no es suficiente Para desinstalación permanente. Incluso con estas medidas, la aplicación de Facebook sigue ocupando el espacio requerido.

Rechazo de permiso

Al instalar o iniciar sesión página de inicio de facebook té Solicite la concesión de privilegios específicos. Permitirlos es su elección, ya que a algunos usuarios les resulta desagradable compartir ciertos tipos de información. Las aplicaciones suelen funcionar sin estos permisos, pero también pueden explicar el motivo de la solicitud. Puede continuar independientemente de la descripción, o puede buscarla usted mismo.

Aplicación en ejecución

Hay ciertos tiempos La aplicación parece estar ejecutándose en segundo plano.. Esto sucede a menudo en Facebook y Messenger cuando solo la aplicación está deshabilitada. Para evitar que se envíen y recopilen datos, siga estos pasos:

Ir a la configuración [アプリと通知]Tocar Seleccionar notificación Desde el menú[システムの表示]Elegir Toca la aplicación,[通知を許可する]Desactive la opción.

Esto suele pasar en la aplicación. Facebook está instalado en su teléfono móvil por defecto.. Si solo ve la opción Eliminar o Deshabilitar cuando ingresa a la configuración, no puede desinstalar. Lo siguiente que debe hacer es desinstalar la actualización antes de deshabilitar la aplicación. Esto cambiará Facebook a la versión preinstalada original que no ocupa espacio de almacenamiento.

Deshabilitar la aplicación

Opciones Evita que Facebook consuma mucha batería Por su desactivación. esto es,[設定]Puedes hacerlo desde la ventana o desde la página principal de Facebook.Estos son los pasos que debe seguir: Desactive temporalmente o elimine permanentemente su cuenta.

Toca tu foto de perfil en la parte superior izquierda Ir a la configuración [アカウントの所有権と管理]Hacer clic [無効にして削除]Haz clic y selecciona uno de ellos

Eliminar usando root

Otra opción Elimina completamente Facebook de tu teléfono Es a través de las raíces. Existen varias aplicaciones, como Root App Delete, Splend App Uninstaller y Root Uninstaller, que pueden ayudarlo a realizar esta acción. Recomendamos la aplicación Root Uninstaller.

Con esta aplicación, no solo puede eliminar todos los rastros de Facebook de su sistema, sino también otras aplicaciones. Para borrar por completo todos los rastros de Facebook, sigue los pasos a continuación. Inmediatamente después de instalar Root Uninstaller y otorgar los permisos apropiados [設定]Ir[更新のアンインストール]Hacer clic Luego desinstálalo en Facebook.