¿Cómo desinstalar SoundFlower completamente de Mac? -Administrar aplicaciones

SoundFlower es una extensión del kernel de macOS que enruta internamente señales de audio entre diferentes aplicaciones sin necesidad de hardware externo. En otras palabras, Emula estaciones de entrada y salida de audio Tiene una interfaz fácil de entender. Diseñado específicamente para el núcleo de MacOS, la instalación de este complemento instalará las Preferencias del Sistema[サウンド]Se colocará debajo.

Si lo ha instalado en un caso particular, o no está satisfecho con la actualización de su diseño, o simplemente no puede encontrar un uso adecuado para esta aplicación, es mejor eliminarlo.si no estás seguro Cómo eliminar o desinstalar aplicaciones y programas Léalo completamente desde su Mac antes de leerlo. Explica todo lo que necesitas saber. Puede eliminar SoundFlower de su sistema.

¿Por qué cambió el diseño de SoundFlower?

Si ha estado usando la aplicación SoundFlower durante muchos años, es posible que haya notado innovaciones relacionadas con el diseño original. Además, viene con algunos informes de errores a nivel de aplicación general.Resulta que esta extensión de macOS está afectada Varios movimientos administrativos Definitivamente incluye la transferencia de propiedad que afectó al producto final.

Si no soportas tu disconformidad con el software, o si quieres ahorrar el espacio que ocupa esta aplicación almacenando programas que te resultan más útiles, es perfectamente razonable. Elija desinstalar..Es una buena idea explorar, incluso si solo lo ha usado para funciones muy básicas, como la grabación del micrófono. Cómo grabar audio usando VLC en tu PC.

¿Cómo desinstalar SoundFlower de Mac?

Ahora que ha buscado la mejor opción para eliminar por completo la aplicación SoundFlower de su computadora, lo primero que debe saber es utilizar el método más eficaz. Herramientas específicas de MacPara aplicaciones externas, el problema a menudo supera la solución. Con eso en mente, estos son los pasos para desinstalar esta extensión de su computadora:

Vía terminal

El primer paso es utilizar la terminal del sistema.No olvides ir al muelle y seleccionar para acceder En la plataforma de lanzamiento, escriba terminal en el panel de búsqueda. Abre las opciones que aparecen. Vaya a Finder, abra la carpeta de la aplicación,[ユーティリティ]También puede seleccionar encontrar el terminal allí y hacer doble clic para abrirlo. Una vez que llegue allí, es el momento:

Ingrese el siguiente comando «sudorm-rf /System/Library/Extensions/Soundflower.kext».

Luego ejecute sudo rm-rf /Library/Extensions/Soundflower.kext.

Luego vaya a «sudo rm -rf/Librería/Recibos/Soundflower*».

El siguiente comando es «sudorm-rf /var/db/receipts/com.cycling74.soundflower. *».

Finalmente, «sudorm-rf / Aplicaciones / Soundflower»

Ahora todo lo que tiene que hacer es reiniciar su Mac y asegurarse de que su sistema actualice sus cambios.

¿Cómo elimino el resto de los archivos?

Incluso si desinstalo la aplicación SoundFlower, probablemente todavía Algunos archivos relacionados permanecen en su computadora.. Por lo tanto, para eliminarlos de forma permanente, debe ir a cada una de las siguientes ubicaciones, buscar los archivos relacionados con la aplicación desinstalada y arrastrarlos a la Papelera.

~ / Biblioteca /

~ / Biblioteca / Preferencias /

~ / Biblioteca / Cachés /

~ / Biblioteca / Estado de aplicación guardado /

~ / Biblioteca / Soporte de aplicaciones /

~ / Biblioteca / Soporte de aplicaciones / CrashReporter /

Cuando se complete el proceso, muévalo a la Papelera y vacíelo. Sin embargo, llevará algún tiempo completar la limpieza. Esto le dará suficiente espacio de memoria cada vez. Seleccione este procedimiento para desinstalar la aplicaciónPor lo tanto, constantemente estamos liberando la capacidad de nuestra Mac.

Ahora que eliminó por completo SoundFlower, probablemente esté tratando de ahorrar tanto espacio en disco en su computadora como sea posible. En ese caso, debe leer lo siguiente. A continuación, le mostramos cómo desinstalar iTunes por completo de su Mac:

¿Cómo puedo saber si se desinstaló correctamente?

Después de reiniciar el dispositivo, vaya a la configuración del sistema y luego[サウンド]Puede ir a Opciones y ver si la aplicación SoundFlower ya no está disponible en su sistema. Ahí puedes ver las extensiones que ya no están disponibles.

Otra posibilidad es Vaya a Finder, luego a la carpeta AplicacionesAsegúrese de que no haya iconos de SoundFlower. Si aún tiene preguntas, comentarios o requisitos especiales después de desinstalar la aplicación, aún puede acceder a la siguiente URL: Sitio web oficial de Apple..

Al usar este método Desinstalar la aplicación del sistemaGarantiza un mejor rendimiento del dispositivo al no consumir recursos de software innecesarios ni desperdiciar espacio de almacenamiento para datos de aplicaciones que no le interesan.

En cambio, optimiza el procesamiento de los programas que usa con más frecuencia. Este no es un tema superficial, sino un problema de mantenimiento del sistema que garantiza una mayor expectativa de vida para su computadora.