Cómo desinstalar o eliminar por completo programas no deseados con Revo Uninstaller

Probablemente tengas muchos programas instalados en tu computadora y quizás después de unos días te des cuenta de que algunos no los necesitas y por eso hay tantos Programa para borrar archivos Y otros para cuidar Desinstalar estas aplicaciones..

Windows viene con un paquete de programas predeterminado, que suele ser una aplicación muy simple pero que puede no causar ningún problema. Suelen tener bastantes Borde Al eliminar una aplicación, ya que no limpia el registro ni elimina archivos temporales.

Si tiene una computadora con Windows como sistema operativo, probablemente esté familiarizado con el siguiente desinstalador: desinstalador de RevoSi no, no te preocupes. Este artículo explica cómo funciona y también describe cada paso que debe seguir para desinstalar o eliminar por completo los programas no deseados de este programa.

¿Puedo usar Revo Uninstaller para eliminar o desinstalar programas no deseados?

Revo Uninstaller es un software que se especializa en esto. quitar el programa No se requiere en PC con sistema operativo Windows. De hecho, fue especialmente diseñado para este sistema operativo.

Este programa desinstalará la aplicación y eliminará automáticamente cualquier basura que se encuentre en su sistema informático.

Lo primero que debe hacer para eliminar programas no deseados con Revo Uninstaller es descargar, instalar y abrir este software en su computadora.

Cuando abro Revo Uninstaller, tengo que esperar unos segundos para que la interfaz se cargue y aparezca. Todos los programas instalados En tu ordenador.

Una vez que el desinstalador esté completamente cargado, puede seleccionar los programas que desea eliminar. Al ubicar y seleccionar este programa, debe hacer lo siguiente: presione Opciones «Desinstalar» Ubicado en la barra de herramientas superior para realizar escaneos y desinstalaciones iniciales.

Inmediatamente aparecerá una ventana donde puede elegir ejecutarlo con Revo Uninstaller. Desinstalación predeterminada o completa..

Al seleccionar una de estas opciones, se iniciará el proceso de desinstalación. Cuando estes listo,[初期分析とアンインストールの実行]La ventana volverá a aparecer y debe estar resaltada. Opción de detalles. Como modo de análisis.

En unos minutos el programa realizará el análisis necesario para encontrar todos los archivos del programa que quieras eliminar. El tiempo de espera depende del programa que estés desinstalando.

Cuando el programa haya terminado de analizar los archivos encontrados en su PC, se le presentará un menú donde puede seleccionar los archivos que desea eliminar.Para desinstalar completamente el programa, debe marcar todas las casillas o presionar un botón «Seleccionar todo»..

Seguir Presiono el botón «Claro»Cuando lo presione, el programa mostrará un mensaje de advertencia que le preguntará si desea eliminar todos los elementos seleccionados.

Cuando aparezca la ventana Archivos y carpetas restantes encontrados, debe hacer clic en el botón Seleccionar todo. Después de eso, si hace clic en el botón «Eliminar», Con mensaje de advertencia «Para bloquear».. El último paso es reiniciar tu computadora para que el programa salga por completo.

¿Cómo descargo e instalo Revo Uninstaller?

Puede descargar Revo Uninstaller desde allí Sitio oficial.. Que proceso de instalación Es fácil. Acepte los términos de uso, seleccione una carpeta de ubicación,[インストール]Simplemente presione un botón.

Versiones disponibles del programa

Revo Uninstaller actualmente ofrece a los clientes paquetes gratuitos y de pago. Estos son Revo Uninstaller Freeware y Revo Uninstaller Pro.

Si no tienes presupuesto para comprar esta aplicación, la versión gratuita o software gratuito Tiene una funcionalidad básica e incluye todas las herramientas necesarias para desinstalar el programa.

Cuando Revo Desinstalador Pro Puede usar funciones como eliminar extensiones del navegador, obtener soporte y análisis completo. Cuesta alrededor de $25 y la versión Pro Portable cuesta $30.

La versión es liviana, no almacena información en la base de datos de Windows, Se puede almacenar en medios extraíbles.. Todos los paquetes de Revo Uninstaller tienen una versión portátil.

Revo Uninstaller se encargará de eliminar los archivos y carpetas restantes, pero Eliminar una carpeta vacía Puedes usar otros programas.