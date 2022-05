¿Cómo desinstalar completamente iTunes de Mac? -Todo el Camino

Si tienes una Mac, te habrás dado cuenta de que iTunes viene preinstalado en tu Mac por defecto, pero esta aplicación tiene muchas canciones que podemos hacer. Establecer reproducción continua, Sobre todo. Si desea acceder a él ahora y desinstalar la nueva versión y conservar la versión anterior, puede hacerlo. Sin embargo, si desea dejar de usar iTunes por completoYa sabes que es muy difícil.

Afortunadamente, este artículo arroja un mensaje de que el sistema OS X debe funcionar, por lo que le mostraré que existe una forma completamente funcional de registrar esta aplicación que no se puede eliminar con los métodos tradicionales. ¿Afectará la eliminación al sistema? Esto es para Actualizar aplicaciones desde otros dispositivosNo se requiere para el funcionamiento de Mac.

¿Por qué no puedo desinstalar iTunes como otras aplicaciones en mi Mac?

Esto se debe a que la mayoría de las aplicaciones estándar participan en las operaciones del sistema operativo y, por lo tanto, tienen medidas o políticas de seguridad. La contramedida se llama SIP (Protección de integridad del sistema). Un sistema de protección incorporado evita que los usuarios cambien la estructura del sistema.

En este caso, iTunes está protegido por esta política, pero eso no significa que la desinstalación cambiará su sistema. Sin embargo, si compromete la integridad del sistema, se pueden eliminar otras partes del sistema. Puede encontrar el método recomendado Eficiente para desinstalar la aplicación de música anterior.

¿Qué métodos puedo usar para desinstalar iTunes en Mac?

como tenemos Esta acción no se puede realizar de la forma tradicional.Entonces tiene que ser un poco técnico, pero eso no significa que el camino sea largo y difícil, significa que es simple y fácil de aplicar. En este caso les mostraré dos formas, una con permisos y otra con terminal de comandos, ser conscientes de lo que queremos, a veces o Cancelar una compra pendiente en iTunes Los archivos y comandos están separados de iTunes y no es necesario desinstalarlos.

Uso de permisos

Para hacer esto con los derechos de Apple, primero debe escribir Finder > Ir > Aplicaciones. Desde aquí, busque «iTunes.app» y escriba «Obtener información» en la pestaña «Archivo». [情報]pestaña[詳細]>[共有と権限]IrDesde aquí, coloque el candado en la parte inferior e ingrese la contraseña de administrador.

Puede cambiar los permisos después de desbloquear el menú Permisos y compartir De solo lectura a lectura y escritura Ahora tiene derecho a desinstalar iTunes de su Mac, mover los bloqueos, realizar cambios y guardar. Luego arrastre iTunes a la Papelera y se eliminará sin ningún mensaje de error.

En la terminal de mando

Para ejecutar desde la terminal, primero debe reiniciar su Mac, presionar Ctrl + R durante el reinicio para ingresar al modo de recuperación y seguir estos pasos para deshabilitar la medición SIP. Abra una terminal desde la utilidad y reinicie el comando «csrutil» disable «para iniciar sesión como administrador. Ya abra el directorio de aplicaciones, escriba dc / Aplicaciones, presione enter y escriba este comando. «Sudorm–rfitunes.app/»..

Realizar esta acción desinstalará iTunes de tu Mac No hay necesidad de comprobar. Luego, para evitar cualquier inconveniente, cópielo en el terminal «csrutil enable» y reinícielo para activar la medida SIP.

¿Cómo puedo limpiar toda la basura de iTunes en mi Mac?

En este caso, debe vaciar la Papelera antes de eliminar iTunes de su Mac. Para esto, Barra de herramientas > Archivo > Biblioteca > Mostrar elementos duplicadosDespués de seleccionarlos, haga clic derecho en la biblioteca[削除]Seleccione para eliminar la canción y finalmente moverla a la papelera. Los archivos están aquí, así que todo lo que tiene que hacer es vaciar la papelera.

¿Cómo reinstalar una versión anterior de iTunes en Mac?

Ahora bien, si desea volver a una versión anterior de iTunes en lugar de actualizar el caso, debe saber que debe desinstalarlo y eliminar los archivos de configuración. Después de eliminarlo por completo, haga lo siguiente: