Avast es uno de los programas antivirus más populares en el mundo de la informática y, de hecho, es uno de ellos. El antivirus más famoso y más utilizado Alrededor del mundo, pero como todo en la vida, este programa antivirus tiene sus inconvenientes, uno de los cuales es que se vuelve muy propiedad de la computadora y restringe su navegador a páginas específicas, incluso puede serlo.

¿Cómo desinstalar completamente Avast Free Antivirus de mi PC?

Aparte del hecho de que algunos usuarios se quejan de que el antivirus no brinda un servicio tan eficiente como otros prospectos, muchos han decidido eliminar o desinstalar el antivirus. Encuentra e instala este y muchos más problemas. Tiene mejores características. También está el problema de que no sabes cómo desinstalar y eliminar por completo este programa antivirus, pero no te preocupes, este día te explicaremos cómo eliminar por completo este programa de tu PC.

¿Qué elementos necesito para desinstalar Avast Free en mi computadora?

Hay muchas formas de desinstalar este programa, pero algunas son más complicadas que otras. Algunas de estas opciones requieren que descargue e instale otro programa para borrar todo de su sistema. Sin embargo, el sistema operativo Windows, Ofrece la opción de desinstalar y eliminar el programa. Solo necesita descargar otros programas en algunos casos especiales.

Descargar avastclear.exe

Avastclear es una unidad de desinstalación para desinstalar programas antivirus. Este programa está desarrollado y proporcionado por la misma empresa que Avast, por lo que puede descargar este archivo de forma segura. Para encontrarlo, debe probar lo siguiente en su navegador web: «Utilidad para desinstalar Avast«Cuando vea dónde puede descargar el programa, búsquelo en la ubicación donde lo guardó.

Luego ejecute el desinstalador y encontrará la carpeta que contiene Avast.Se debe tener mucho cuidado al seleccionar cada carpeta. Completamente eliminado de su computadora Siguiente,[削除]Haga clic para finalmente reiniciar su computadora. Este es uno de los métodos que puede utilizar para deshacerse por completo de Avast Antivirus.

¿Cómo desinstalar Avast Free Antivirus de una computadora con Windows 10?

Hay varias formas de desinstalar esta aplicación en una computadora con Windows 10. Hablé de esto hace un tiempo, pero Windows tiene las opciones que necesita para hacer esto. Desinstale el programa que desea eliminar de su computadora De igual forma, tienes otras opciones adicionales para desinstalar el programa.

Por ejemplo, existen algunos programas externos para Windows que actúan como aplicaciones o administradores de programas. Este tipo de software facilita la desinstalación de programas antivirus de su PC. Tenga en cuenta que, en algunos casos, es posible que deba no solo desinstalar el programa de su computadora, sino también ir al administrador de archivos de su computadora y buscar la carpeta Avast Antivirus. Elimine todos los registros de programas antivirus en su PC.

Antes de desinstalar el antivirus, debe considerar que su computadora no está completamente protegida. Por lo tanto, antes de desinstalar el antivirus de su PC, es recomendable no solo indicar qué antivirus reemplazar, sino también tener las opciones adecuadas para reemplazar el antivirus. Para Avast, la mejor opción es tener otro instalador de antivirus ya instalado en su PC, y después de desinstalar Avast, el único paso restante es instalar un nuevo antivirus.

De esta forma, evitas que tu ordenador se vea comprometido cuando visitas determinadas páginas de Internet o descargas programas.asi que es lo mejor Descargue un antivirus de reemplazo y Active Avast Antivirus. Esto evitará que descargues programas que amenacen la seguridad de tu computadora o este antivirus. Advertir si el sitio no es lo suficientemente seguro Para escribirlo, entonces puedes prestarle atención.

Desde la aplicación

Bueno, no hay manera Desinstale Avast Antivirus desde la misma aplicación antivirus, Dado que el programa no cuenta con este tipo de opciones por la misma razón, Avast ofrece una instalación opcional del programa avastclear.exe. Esto le permite desinstalar y desinstalar el programa. Deshabilite completamente los programas antivirus en su computadora..

En la configuración de la computadora

Ahora bien, para poder desinstalar el programa desde las opciones que brinda Windows, debes seguir estos sencillos pasos: Debe abrir el panel de configuración en Windows y hacer clic en la parte etiquetada como «Sistema». Por lo tanto, debe ir a la sección de aplicaciones y buscar Avast Free Antivirus. Si ya ha encontrado el programa, desinstálelo y desinstálelo. Espere a que la barra de desinstalación se cargue por completoCuando se complete el proceso, simplemente reinicie su computadora y el antivirus de su PC se abrirá Desinstalado.

¿Cómo elimino de forma permanente los archivos restantes de Avast Free Antivirus?

Para eliminar por completo Avast Antivirus, debe usar las herramientas o la configuración de Windows antes de continuar con la desinstalación del programa. Deshabilitar opciones en el mismo programa antivirus.. Para hacer esto, primero debe abrir una ventana de antivirus. Por esta razón, debe buscar el ícono antivirus «generalmente al lado del control de volumen de su computadora» en la bandeja de aplicaciones de su computadora.

Después de abrir la ventana del antivirus, debe hacer clic en la opción de menú.Allí se muestra una lista de opciones, debajo de la cual[オプション]Tienes que seleccionar una opción.[トラブルシューティング]Haga clic en una opción para ver la lista. Entre las opciones, debe buscar la opción «Habilitar autodefensa». Desactive la casilla de verificación para De esta forma, podrás desinstalar por completo el programa antivirus de tu ordenador.

Si desactiva esta casilla de verificación, El antivirus le notifica que existe una amenaza potencialPero no hay nada que temer.