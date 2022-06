Cómo deshabilitar servicios no deseados en Windows 10: administre su PC

al usarlos versión de Windows 10 Para los sistemas operativos de Microsoft, puede ver que el sistema se denomina ejecución servicio de windows.. A pesar de que sus nombres los definen como parte integral del funcionamiento de un sistema operativo, lo cierto es que algunos de ellos son consumibles.

¿Cómo deshabilitar servicios no deseados en Windows 10? | Administra tu PC

¿Qué comandos puedo usar para mostrar la lista de servicios en Windows 10?

Los servicios son una parte importante del funcionamiento de Windows 10. Gracias a los servicios, el sistema operativo y las aplicaciones que contiene funcionan como complemento de uno u otro elemento de hardware.

está en tu computadora Muchos servicios que siguen ejecutándolo.Sin embargo, en algunos casos no es obligatorio y solo reduce la eficiencia. Además, se pueden seleccionar según sus prioridades en el sistema, por lo que se pueden poner en marcha o parar según la operación que se esté realizando o sin gestión manual.

Estos se pueden ver aquí desde la ventana Servicios de Windows 10 Puede saber lo que está funcionando y controlarlo en caso de fallaPara esto, debe ingresar el comando «SERVICES.MSC» en un administrador especial «Ejecutar» que se abre cuando presiona las teclas Inicio y R al mismo tiempo. Esto le permite ir directamente a la lista de servicios que trabaja cada uno. Es importante aprender a usar el Administrador de servicios de Windows 10.

¿Cómo puedo identificar los servicios que se pueden deshabilitar en Windows 10?

estas en tu computadora Muchos servicios instalados antiguos o no deseados mientras trabajas ventanas 10 Esto generalmente se debe a que no se usan de manera regular o son tecnologías que son incompatibles con su computadora. Puede ser difícil determinar cuál necesita realmente. No todos somos programadores expertos que saben qué servicios son importantes. Hacerlo puede causar daños catastróficos al sistema operativo.

Para ello, te damos algunos consejos sobre algunos servicios que no necesitas y que puedes desactivar fácilmente.Deshabilitar algunos servicios también puede ayudar a mejorar el servicio. Solucionar problemas de inicio de Windows 10.

Servicio de políticas de diagnóstico

Este es un servicio que rara vez usa, Y es solo para liberar espacio. Si eres programador, puedes decir que no es tan importante mantenerlo activo todo el tiempo.Para deshabilitarlo, primero escriba en la lista de servicios para encontrarlo, haga doble clic para seleccionarlo y seleccione la opción de tipo de servicio.[無効]Ajustado a[承認]Presione para procesar y completar.

Servicio de seguimiento de diagnóstico

Esta es una solución de telemetría menos útil.Esto solo consume valioso espacio en disco. Lo mejor es que puedes encontrarlo en la lista de servicios y desactivarlo fácilmente. Si no sabes cómo usarlo, no lo usarás tú mismo, así que este es el más recomendado. Simplemente busque, seleccione, ingrese el tipo de servicio y personalícelo a su gusto. Desactívelo.

Administrador de tarjetas

Si no está utilizando la aplicación de mapas integrada en su sistema, le recomendamos que no la habilite automáticamente. Esto reduce la eficiencia del dispositivo. Normalmente, cambia el tipo de servicio a manual, pero en este caso puede deshabilitarlo por completo si no desea usarlo.

Función auxiliar de IP

Este es un servicio que realmente no necesita a menos que lo necesite. Si nunca ha utilizado una conexión IPVE, siempre puede desinstalarla de su sistema.Una vez que lo encuentre, debe deshabilitarlo a través de la configuración del tipo de servicio.

Informe de error

Si no es un usuario avanzado, este servicio solo ejerce presión sobre su sistema y requiere algo de experiencia para usarlo, por lo que no es necesario. Lo mejor que puede hacer es deshabilitarlo de su sistema para que no siga ralentizando su computadora. Recomendamos deshabilitarlo, pero si realmente desea utilizar este servicio, puede configurarlo manualmente.

Bloqueo para niños

Este servicio está diseñado para mantener a su hijo seguro cuando usa su computadora Diseñado para monitorear, asegurar y controlar lo que hace su hijo cuando usa su computadora, Este servicio ofrece la posibilidad de limitar páginas, programas o aplicaciones que no son adecuadas para niños. Sin embargo, si su computadora nunca ha sido utilizada por un niño, no necesita ejecutar este servicio. No importa si tu computadora no cuenta con este servicio de seguridad, así que si está fuera del alcance de los niños, solo muévete a la siguiente ubicación: Deshabilitar la lista de servicios.

Servicio de cifrado

Este servicio no necesita estar habilitado a menos que lo use. Para proteger la información y los datos. Desde medios locales y removibles con encriptación. El servicio de encriptación de BitLocker no necesita activarse automáticamente, ya que puede ser reemplazado fácilmente por casi cualquier usuario que use un servicio de encriptación y antivirus de terceros. Este servicio ya no es necesario y puede desactivarse sin causar ningún problema en su computadora.

¿Cuáles son los beneficios de deshabilitar servicios no deseados en Windows 10?

Esta acción es muy recomendable. Deshabilitar servicios que no usas en tu computadora tiene varias ventajas en términos de velocidad y ahorro. El sistema agradece esta acción, y al desactivar todos los pesos extra, el resultado se notará.Que estén incluidos instalación de Windows 10 En tu computadora; Para hablar de los beneficios, necesitas hablar de dos beneficios principales.

Minimizar el «inicio lento»

este Se puede detectar a la velocidad de su computadoraMuchos de los servicios anteriores solo ejecutan la computadora a baja velocidad. Cuando inicie su computadora, encontrará que es mucho más rápido. El infame inicio lento desaparece por completo al eliminar esta carga de procesamiento adicional en el encendido.

Menos consumo de recursos

Cuando su computadora es lenta, no es un secreto que es una falla Consumo excesivo de recursosAl eliminar estos servicios, que se dice que están completos, verá un cambio fundamental en la velocidad de procesamiento de su computadora. Deshabilitar estos servicios es muy útil ya que redirige los datos almacenados y los recursos que estaban consumiendo a otros servicios más importantes.