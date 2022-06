Tenemos mucho Lanzador gratuito para personalizar su dispositivo.. Sin embargo, muchos usuarios creen que el lanzador de Google Now es invasivo y pone en peligro la seguridad.Si quieres compartir esta idea, te animo a leer y explicar este artículo. Cómo deshabilitar o eliminar Google Now Launcher en PC con Windows o Android

Cómo deshabilitar o eliminar Google Now Launcher en PC con Windows o Android

¿Qué es Google Now Launcher?

Como Instalar lanzador de píxeles, Lanzador de Google Now Una aplicación utilizada para agregar una funcionalidad específica a un dispositivo desde la pantalla de inicio del sistema operativo.

De esta forma, puedes visualizar nuevos accesos directos a tu aplicación y configurar la visibilidad de tu widget. Y gracias a las herramientas proporcionadas por Google, puedes acceder a una variedad de contenido que interesa a tus usuarios.

¿Cómo funciona Google Now Launcher?

Lanzador de Google Now Personaliza tu teléfono Android como cualquier otro lanzador Pero recopila toda la información que buscas para brindarte el mejor contenido. En este contexto, Google Now se encarga de identificar las búsquedas más frecuentes, el uso de la aplicación «Calendario» y dónde han visitado los usuarios de teléfonos inteligentes.

Es por eso que Google Now Launcher está desarrollando algoritmos que determinan las preferencias de los usuarios y presentan una variedad de contenido interesante para los usuarios. Google Now, con el comando «OK Google» Configuración de Google Vea un asistente que captura su ubicación, su búsqueda y cómo planifica sus actividades diarias.

Eliminar Google Now Launcher en Windows o Android en PC

Como cualquier otro lanzador, Google Now permite a los usuarios utilizar su dispositivo de forma más cómoda.Necesitas para esto Instalar el lanzadorConfigura a tu gusto y activa las herramientas proporcionadas por desarrollador del lanzador..

Android es tan versátil en estos días que Google Now ya no es necesario y le recomendamos que lo elimine. Estos son los pasos que debe seguir para dejar de usar la plataforma Now de Google:

Deshabilite o elimine el iniciador de Google Now en su PC con Windows

si tu quieres Protege tu privacidad Recomendamos deshabilitar Google Now Launcher desde una PC con sistema Windows. Para ello accede al panel de notificaciones en la parte inferior derecha de la pantalla.

Desde allí,[通知の管理]Seleccione una opción o icono de engranaje y seleccione[GoogleNow]Proceder a invalidar. Esto desactivará Google Now en su sistema.

Deshabilitar Google Now en Google Chrome

Ingresar Navegador Google Chrome Haga clic en las tres barras horizontales en la esquina superior derecha. Siguiente,[設定]Cuando[検索]Seleccione una opción para. Finalmente, elimine la función «OK Google» inmediatamente después de la opción de privacidad.

Deshabilitar o eliminar Google Now Launcher en Android

Si ya no necesita usar Google Now Launcher en su dispositivo móvil, deberá acceder a la siguiente URL: «Búsqueda de Google» Toque los tres puntos comunes en la parte inferior derecha de la pantalla.

Siguiente,[設定]Seleccione y[GoogleNow]Encuentra la opción. Deslice el interruptor para desactivar el lanzador.Desactívalas también Historial del sitio Confirme sus cambios. De esta manera, protegemos su privacidad.

¿Google Now Launcher realmente invade mi privacidad?

Google Now es varios Servicios y características Esto es muy conveniente para los usuarios. Sin embargo, muchos usuarios han demostrado que la sincronización con el calendario permite que la plataforma acceda a su correo electrónico y publique anuncios de aerolíneas.

Algunos expertos informáticos afirman que Google Now intercepta conversaciones entre usuarios aunque no estén directamente conectados a la búsqueda.Algunas empresas están concienciando a la comunidad de que Google también vende información sobre los usuarios Compañía de publicidad..