Cómo deshabilitar o eliminar el archivo thumbs.db de su PC con Windows 10

Windows 10 tiene muchas funciones, como la capacidad de descargar e instalar un bloc de notas transparente, que hacen que el sistema operativo sea único en todos los sentidos. Nos ofrece una amplia gama de opciones y características que otros sistemas operativos simplemente podrían desear.

Sin embargo, puede eliminar la carpeta Windows.old o reemplazar la carpeta $SysReset con Crear el archivo thumbs.dbEspecialmente si necesita eliminar esta carpeta. En este caso, la mayoría de las personas reinician su computadora y luego proceden a eliminar la carpeta.

Cómo deshabilitar o eliminar el archivo Thumbs.db de su PC con Windows 10

El problema es que a menudo no tienes tiempo para reiniciar tu PC. Más allá de eso, no es muy práctico decirlo. Por lo tanto, aquí se explica cómo eliminar el archivo thumbs.db. Eliminar una o más carpetas O directamente, nunca más entrar en el sistema operativo.

Si sigue todo lo que explico en este tutorial pequeño pero detallado, aprenderá rápidamente cómo deshabilitar el archivo thumbs.db para que no se interponga en el camino de su computadora con Windows 10.

Cómo eliminar el archivo thumbs.db en Windows

El sistema operativo crea un archivo thumbs.db en la carpeta para mostrar las miniaturas más rápido. Estos tipos de archivos están ocultos, por lo que no se muestran. excepto la opción con «aglutinante» de «tablero de conmutadores‘ Elija mostrar los archivos ocultos.

Los archivos en miniatura son completamente inútiles en una PC decente. Por lo general, no me importa el simple hecho de que estén en una carpeta. Resulta que el problema ocurre cuando quieres eliminar una carpeta y Windows te dice que el archivo aún está abierto y no se puede eliminar.

esto definitivamente sería un inconveniente Esta carpeta no se puede eliminarImagina que compartes una red y otras computadoras tienen acceso a ella. Es posible que no puedas dejarlo ir.

Si le está pasando a tu computadora, nos podría estar pasando a todos Tengo que reiniciar para poder eliminar la carpeta infractora Y puede volverse molesto. En muchos casos, incluso puede afectar tu trabajo, especialmente si tienes tantas ventanas y programas abiertos al mismo tiempo.

Cómo eliminar el archivo thumbs.db

despuésCómo eliminar el archivo thumbs.db de una PC con Windows 10?¿Cómo puedo eliminar la carpeta que el pulgar está abierto?Todo lo que tenemos que hacer es «panoramaInserte un símbolo para convertir a ‘.detalle”. De esta manera puede cerrar thumbs.db y proceder a eliminar la carpeta.

Si desea una solución un poco más permanente, consultetablero de conmutadoresMover a ‘y’opciones de carpeta«Haga clic aquí para ver las opciones»Mostrar siempre iconos, nunca miniaturasDebe habilitarse para que los iconos que no crean archivos en miniatura estén siempre visibles.

Consideraciones al configurar para mostrar solo iconos. Entonces no podrá ver ninguna vista previa de las imágenes o videos en esa carpeta. No es tan importante, pero aclarar nunca es algo malo.

Espero que este pequeño tutorial haya despejado todas tus dudas sobre cómo eliminar o deshabilitar archivos thumb.db en Windows. Si todavía tienes preguntas sobre esto, déjalas en el cuadro de comentarios. El cuadro de comentarios está un poco más abajo.