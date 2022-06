Si llevas un tiempo en la comunidad de usuarios que tienen acceso a PlayStation Plus, pero no quieres seguir pagando tu suscripción, estás en el lugar indicado.Te mostraré más tarde Cancela la renovación automática de tu suscripción a PlayStation Plus De una manera fácil.

Cómo deshabilitar o cancelar la renovación automática de tu suscripción a PlayStation Plus

Instrucciones para deshabilitar o cancelar la renovación automática de su suscripción a PlayStation Plus

Aquí están todos los pasos que debe seguir para hacer esto: Desactiva o cancela la renovación automática de tu suscripción a PlayStation PlusDesde tu ordenador o consola. Sin embargo, es más fácil y simple que una consola, por lo que es mejor ejecutarlo desde tu PC.

Para iniciar el proceso Desactiva o cancela la renovación automática de tu suscripción a PlayStation Plus Primero, abre tu navegador favorito y Sitio web oficial de Sony..

Luego verá una ventana con dos campos donde debe ingresar los datos que desea usar para iniciar sesión en su cuenta de Sony.

Siguiente,[マルチメディア]Ir a la sección y[ゲーム]Tienes que seleccionar una opción

Luego puede acceder a la transacción que realizó tienda de playstationSin embargo, debes concentrarte en cambiar de lado usando las flechas en la parte inferior de la pantalla hasta que veas la opción PlayStation Plus. Desafortunadamente, el sitio no tiene una barra de búsqueda que facilite mucho nuestro trabajo, por lo que no hay otra manera.

Así que si encuentras una sección «PlayStation Plus», Haga clic en él para ver los detalles de la suscripción.

Luego verás una nueva ventana con todos los detalles que necesitas saber sobre tu suscripción a PlayStation Plus. Por ejemplo, puede ver la fecha exacta en que se convirtió en miembro, su fecha de vencimiento y la fecha y hora en que lo actualizó (si lo actualizó antes).

Ahora eso es lo que queremos Cancela la renovación automática de tu suscripción a PlayStation Plus Luego, justo debajo de la información de su cuenta[自動的に登録解除]Simplemente haga clic en la opción.

es así Cancelar renovación automática No se realizará ningún cargo en su tarjeta de crédito cuando caduque su suscripción y, por lo tanto, su membresía de PlayStation Plus.

No se realizará ningún cargo en su tarjeta de crédito cuando caduque su suscripción y, por lo tanto, su membresía de PlayStation Plus. Finalmente, si decide cancelar la renovación automática de su suscripción, le informaremos que continuará disfrutando de todos los beneficios que ofrece su suscripción hasta el final de su suscripción.

Deshabilitar PS Plus desde la consola

En este caso, primero debe encender la consola PS4 correctamente e iniciar sesión como el usuario deseado Cancelar la actualización automática de psplus ..

.. Luego ve al menú principal y[設定]buscando opciones,[アカウント管理]Elegir. Verá varias opciones aquí, pero deberá seleccionar «Información de mi cuenta».

Tendrás que seleccionar la sección más tarde. «Suscripción a PlayStation» Luego seleccione la suscripción que desea desactivar. Hay muchas opciones para este paso, pero nuestro objetivo es elegir la que dice «Desactivar actualizaciones automáticas».

Si te arrepientes, ten por seguro que puedes volver a esta sección para reanudar la renovación automática o renovar tu suscripción a PlayStation Plus.

De la tienda PS

Finalmente también es posible Cancela la renovación automática de tu suscripción a PlayStation Plus Ingresa a la PlayStation Store.. El procedimiento en este caso es muy similar al procedimiento descrito anteriormente.

Para hacer esto[サブスクリプション管理]Tienes que ir a la sección. Allí se le dará la opción de cancelar la renovación automática de todas las suscripciones activas en su cuenta. consola ps4Como ellos Servicio PlayStation Now.

Como ya se mencionó, el hecho de la cancelación es Actualización automática Esto no significa que todos los beneficios se perderán inmediatamente. Esta es una pregunta que muchos usuarios tienen al realizar esta acción.