O sistema operativo Windows 10 Es uno de los sistemas operativos más duraderos de la actualidad que ha traído más innovación a las computadoras de escritorio y portátiles.O Reparación automática de Windows 10Es muy funcional, pero puede llegar a ser molesto en algún momento, así que te mostraré cómo desactivarlo.

Cómo deshabilitar la reparación automática en la solución de Windows 10-PC

¿Cuáles son los pasos a seguir para eliminar la reparación automática cuando Windows 10 no arranca?

Eliminar la reparación automática de Windows 10 Como su propio nombre sugiere, si algo sale mal con su computadora, Windows automáticamente comenzará a reparar y reiniciar su PC para analizar los archivos del sistema, lo que puede ser una espada de doble filo para usted. Las computadoras a menudo entran en un bucle con un ciclo de arranque y reinicio para resolver «este problema».

En este caso, la PC siempre está en este ciclo infinito y no puede ingresar al modo seguro de la PC o al «modo de recuperación».Hay una solución para el error que puede ocurrir en los siguientes casos: PC con Windows 10 se apagará automáticamenteEn este escenario, deshabilitar el modo suele ser una alternativa viable.

Directamente desde «Solución de problemas»

La primera forma es ejecutarlo cuando su PC está encendida para que no suceda cuando ya tiene un problema y reinicie. Reparación automática de ventanas.. Para hacer esto, debe seguir estos pasos:

Haga clic en el ícono de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla, o presione una tecla en su teclado con el mismo ícono directamente. Luego el icono de engranaje o[設定]Hacer clic. Cuando se abre el cuadro de diálogo, la opción «Actualizaciones y seguridad‘, haz clic para entrar en esta nueva sección. Verás una opción llamada «Solución de problemas» aquí, y en el lado derecho del mismo cuadro verás un menú desplegable con varias opciones. Si hace clic en la flecha para abrir el menú, verá que Windows activa el solucionador para evitar que le advierta, lo activa para advertirle más tarde y lo confirma antes de ejecutarlo. Solución de problemas de Windows 10 Y finalmente, no lo hagas.

Esto desactiva la solución de problemas y no hay forma de que su PC ingrese a este modo.Por otro lado, si su computadora es de mala calidad, es posible que deba hacer esto Deshabilitar servicios innecesarios Descarga el sistema.

Presione la tecla F11.

Este método funciona cuando la PC está apagada Pulsar el botón del título suele ser más complicado que el botón anterior, pero aquí intentaremos evitarlo en la medida de lo posible. Para hacer esto:

Cuando la computadora está apagada Mantenga presionada la tecla F11 Mientras presiona el botón de encendido en la CPU. Después de esperar unos segundos, su computadora mostrará una pantalla azul con varias opciones. No te preocupes, no es la famosa «captura de pantalla azul». Internamente, seleccione la opción Solucionar problemas, vaya a Opciones avanzadas y finalmente a Símbolo del sistema. Ventana negra correspondiente Símbolo del sistema de Windows 10.. Esto solo funciona con comandos, así que hablaremos de comandos. En el símbolo del sistema, ingrese el siguiente comando como se describe. bcdedit / set {actual} Recuperación habilitada no Presiona Enter y finalmente reinicia tu PC para aplicar tus cambios. Cuando hagas esto, la computadora dirá «Solucionador de problemasYa tengo un problema.

¿Cómo puedo arreglar el bucle de reparación automática de PC?

En caso de un problema grave, su computadora puede reiniciarse automáticamente para resolver el problema, pero también puede causar un problema bien conocido. pantalla azul de windows.. En este caso, hay dos posibilidades.

Que nuestro ordenador pueda solucionar el problema y arranque con normalidad En el peor de los casos, entra en un bucle de arranque.

Si se encuentra con el segundo escenario, intente hacer esto presionando F11. Windows arrancará normalmente O un piso que no enciende.

Obliga a la computadora a apagarse por completo

esta es otra opcion Si la opción anterior no funcionóSí, este método es muy peligroso. Existe el riesgo de dañar el sistema de archivos de su disco duro y perder toda la información almacenada (fotos, programas, documentos, etc.).

Todo lo que necesita hacer es mantener presionado el botón de inicio de la CPU durante unos segundos y luego soltarlo cuando vea que la computadora se apaga por completo. si esto no funcionaDesconecte su computadora de la corriente.

¿Por qué mi PC no arranca después de la reparación automática de Windows 10?

El escenario final es cuando crees que tu PC ha resuelto el problema Sin apagado automático, sin reinicio Lo enciendo manualmente, pero… ya no enciende. ¿Qué debo hacer en ese caso? Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados, que no haya roturas y que el transformador o la placa base no estén quemando fusibles o condensadores.

Si te aseguras de que todo parece normal, es un procesador o El software de Windows está dañado completamente. En este caso, la mejor apuesta es darle la PC a un técnico para que la revise. En la mayoría de los casos, deberá reinstalar Windows 10.Si desea reinstalar, le recomendamos que reinstale Actualizar sistema operativo a Windows 11.. Por otro lado, en el peor de los casos, debe comprar una nueva CPU.