¿Cómo deshabilitar fácilmente el teclado de la computadora portátil? -Suave

Las computadoras portátiles son un testimonio del progreso tecnológico. Estos equipos son sin duda muy prácticos y brindan comodidad al usuario.Pero necesitan mucha atención. Cuando hay un niño en casa que, sin saberlo, puede operar o dañar el teclado y otras funciones.. Al presionar una tecla, puede realizar acciones innecesarias para desconfigurar el teclado. ¿Cómo puede ayudar un teclado así? En la mayoría de los casos, deberá desactivar el teclado de su computadora portátil. Este artículo proporciona recomendaciones que pueden ser muy útiles para realizar correctamente el bloqueo. Por eso te recomiendo leerlo para que puedas hacerlo tú mismo sin ningún problema.

¿Cómo deshabilitar el teclado de la computadora portátil en la PC?

Trabajar con un portátil tiene muchas ventajas y puedes llevarlo contigo a donde vayas. También es muy conveniente y cómodo, lo que facilita el trabajo con su computadora. Evidentemente son tan delicados que es necesario tomar las precauciones necesarias para alargar su vida útil.Uno de los inconvenientes que se presentan Causan verdaderos dolores de cabeza en el teclado, se atasca al escribir o escribir letras que no presionamos.. En esta situación, se recomienda desactivarlo.Puedes Deshabilitar teclas de acceso rápido en Windows, También se puede desactivar por completo. Aprenda a deshabilitar el teclado de su computadora portátil.

Uso de KidKeyLock

Esta es una gran herramienta Puede bloquear y deshabilitar el teclado o deshabilitar algunas funciones del mouse.. De esta forma, puedes desactivar teclados dañados o mal configurados y evitarte muchos quebraderos de cabeza. Cabe destacar una herramienta diseñada para evitar que los más pequeños de la casa jueguen por accidente o con alguna tecla de su portátil, pierdan la configuración del teclado o realicen acciones incorrectas.

Con la ayuda de Key Freeze

Otra herramienta para bloquear el teclado de su computadora portátil es Key Freeze. Si su teclado está dañado o no está en uso, debe habilitarlo. Si presiona una tecla en este modo, verá que está deshabilitada y no se está ejecutando ninguna función. KeyFreeze le permite bloquear el teclado de su computadora portátil, pero no la pantalla de su computadora portátil. Además, si desea utilizar esta herramienta para volver a habilitar su teclado, simplemente presione CTRL + ALT + DEL al mismo tiempo.tú podrías Descarga Key Freeze desde el sitio web oficial..

¿Cuáles son los beneficios de usar un limpiador de teclado y mouse?

Las computadoras portátiles tienen muchas opciones que son muy convenientes para comprar y usar. Sin embargo, como todas las computadoras, el hardware que implica el funcionamiento de piezas muy importantes, como ratones, monitores y teclados, puede funcionar mal y debe reemplazarse. Por supuesto, estos son solo casos extremos. Sin embargo, si lo único que funciona mal es el teclado, entonces, por supuesto, no querrás tomar una acción tan radical como esta: B. Apagar.

Si bien las herramientas anteriores son útiles, también hay limpiadores de teclado y mouse.herramienta Muy eficiente y fácil de usar, puede desactivar el teclado de la computadora portátil, pero solo por un período de tiempoMientras continúa Limpia correctamente el teclado de tu portátil.. Esta herramienta es diferente de las herramientas anteriores porque no se puede deshabilitar permanentemente, pero es muy conveniente y se puede descargar de forma gratuita.

¿Cómo desactivo el teclado con comandos en mi laptop?

Otra forma de deshabilitar el teclado de la computadora portátil es usar comandos. Esta es una acción muy simple, como se muestra a continuación. Debe utilizar una combinación de teclas para ejecutar el comando. Windows + R[実行]Activa el cuadro de diálogo. Ingrese dvmgmt.msc en este campo[OK]Tienes que hacer clic.

Se abrirá la ventana del Administrador de dispositivos, desplácese hacia abajo para encontrar su teclado y haga clic con el botón derecho. Siguiente,[プロパティとコントローラー]Tienes que hacer clic. Entonces necesitas deshabilitar el teclado. Debe reiniciar su computadora para completar la acción de manera efectiva. Esto aplicará los cambios que haya realizado. Puede volver a habilitar el teclado siguiendo el mismo proceso,[有効にする]Activa la opción.También es posible Deshabilite Sticky Keys si su computadora portátil tiene Windows 7, 8 o 10..