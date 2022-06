¿Cómo descargo y activo Disney Plus y lo veo en mi smart TV o Movistar?

Disney Plus es el servicio de transmisión más popular debido a sus excelentes características (p. ej.) Comparte tu cuenta de Disney Plus con amigos de la familia).Por esta razón Todos quieren saber cómo usar el servicio, Y con esto en mente, ¿te gustaría ver cómo activar Disney Plus y verlo en mi smart TV o Movistar hoy?

Además, si desea utilizar este servicio, le recomendamos que lo utilice de inmediato desde un dispositivo compatible, como un canal de televisión o un televisor. Puedes sacarle el máximo partido Y no pagues solo por lo que usas en tu teléfono (que no está mal, pero no es una idea).

Cómo descargar Disney Plus, activarlo y verlo en tu Smart TV o Movistar

¿Cómo activo Disney Plus para verlo en mi Smart TV o Movistar?

Puedes ir directo al punto de hoy y aprender lo antes posible cómo activar Disney Plus y verlo en mi smart TV o Movistar.Lo primero que hay que tener en cuenta es comprar Instalar Disney Plus en TV, El proceso es diferente al de compra en Movistar.

Por ello, las instrucciones de hoy se dividen en dos partes, empezando por cómo instalar este programa con Movistar Telefonía Servicios. Para hacer eso, como el evento número uno, tienes que hacer, Alquila uno de los servicios Fusion de MovistarEntregamos Disney Plus sin cargo adicional.

Tan pronto como tengas Firmó uno de los planes de fusiónEjemplos: Ya puedes activar tu cuenta Disney Plus, como All Total Fusion, All Total Fusion Plus, Fusion + Total Soccer, Fusion + Total Fiction, Fusion + Total Leisure. Para hacer esto, debe realizar los siguientes pasos:

Ir al sitio web oficial de Movistar Disney PlusY una vez allí Inicia sesión en «Mi Movistar»., Busque la sección «TV» en el menú principal.En esta sección se te abrirá un botón notificándote que puedes hacer esto Habilite y presione DisneyPlus en cualquier momento.

Luego ve a la página de Disney Plus. Si aún no lo ha hecho, deberá crear uno. Después de todo, siempre puedes disfrutar de Disney+. El único inconveniente de este servicio es Puedes verlo (al menos no todavía) en el descodificador de Movistar.

¿Cómo activo Disney Plus en mi televisor inteligente?

Con todo lo leído, algunas de las primeras dudas sobre cómo activar Disney Plus para verlo en mi smart TV o Movistar ya han sido respondidas. Así que es hora de dejar de fumar y ver cómo hacer esto, pero en la Smart TV.

Lo primero que debes saber al respecto es que desde 2016 todos los televisores compatibles con este servicio (al menos de LG y Samsung) El viejo no puede soportarlo.

Si lo sabe, debe ir a cada tienda en su televisor inteligente (por ejemplo, tienda de contenido LG) para descargar esta aplicación Introduce el nombre del servicio en el buscador.

Cuando se le solicite, presiónelo y luego instálelo.final Abra la aplicación, ingrese los detalles e inicie sesión para activarSi no tiene una cuenta, deberá crear una en el sitio web oficial y pagar el servicio.

Ahora que sé cómo activar Disney Plus y verlo en mi smart TV o Movistar, no necesito hacer nada más aquí.Sin embargo, antes de ir No olvides seguir buscando información sobre este servicioComo usted sabe todas las características.

Por ejemplo, puedes averiguar: ¿Cuántos usuarios pueden conectarse a una cuenta de Disney? O cómo suscribirse a este servicio durante un año.