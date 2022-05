¿Cómo descargo fotos y archivos de datos de Facebook antes de eliminar mi cuenta?

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo y una de las primeras en aparecer. Son muchas las personas en esta red social que optan a diario por crear perfiles en esta plataforma para poder compartir su día a día con amigos y familiares, pero en muchos casos Existe riesgo de robo de datos personales Lo que tienes en la plataforma o incluso una foto para crear un perfil falso.

Debido a esto, algunos usuarios han decidido eliminar su cuenta de Facebook, pero por supuesto puede haber otras razones por las que quieren cerrar su cuenta de Facebook. Si este es tu caso y quieres eliminar tu cuenta de Facebook pero no quieres perder tus fotos y detalles de la cuenta, aquí te mostraremos cómo descargar toda la información y fotos fácilmente.

Si decide eliminar su cuenta de Facebook sin retorno, al mismo tiempo necesita conocer datos muy interesantes, pero muy serios. Tenga en cuenta que una vez que elimine su cuenta de Facebook, ya no podrá acceder a su cuenta de Facebook ni a ninguna información en su cuenta.

Si se elimina, no se restablecerá el acceso

Tenga en cuenta que si elimina su cuenta de Facebook, los usuarios ya no podrán acceder a su cuenta. Se ha eliminado de la plataforma de Facebook y la única forma de acceder a la plataforma de Facebook nuevamente es Crear un nuevo perfil de Facebook Con una dirección de correo electrónico completamente diferente a tu cuenta de Facebook anterior.

El historial de mensajes no se almacena en su cuenta

Otro dato que debes saber antes de eliminar tu cuenta de Facebook es que ya la tienes No puedes acceder a la conversación. Lo que tenías en tu cuenta de Facebook. Además, su historial de mensajes no se guarda en su cuenta, por lo que si descarga una copia de seguridad de toda su información en Facebook, no podrá ver su historial de mensajes.

También debe saber que desde el momento en que elimine su cuenta de Facebook, las páginas creadas en la plataforma y las páginas vinculadas a su perfil de Facebook serán eliminadas. Por lo tanto, todo lo logrado en la página de Facebook será eliminado de forma permanente.

Desde el momento en que decidas eliminar tu cuenta de Facebook, es importante: Descargue o guarde todas las fotos de su cuenta en la galería del teléfono, de esta manera no se pierden por completo, pero hay copias de seguridad de ellos. También hay disponibles múltiples opciones de descarga de fotos.

Además, este artículo le mostrará cómo hacerlo. Descarga todas las fotos fácil y rápidamente Así que no pierdas demasiado tiempo en ello. Además, puede usar este método para crear una copia de seguridad antes de eliminar su cuenta de Facebook. Dentro de las opciones de configuración de la plataforma de Facebook, también puedes: Obtenga una copia de los datos y todas las fotos. En redes sociales.

¿Cómo obtengo el archivo multimedia completo?

Lo que es importante Descarga una copia completa de todos tus datos en Facebook Esto le permite combinar todas sus publicaciones, incluidas fotos, videos, etc. en un solo archivo. Esto es lo que debe hacer:

Inicia sesión en Facebook en tu computadora. Ve a «Configuración y privacidad». Haga clic en «Configuración». Luego haz clic en Información de Facebook. Siguiente,[情報のダウンロード]Opcional[表示]Hacer clic. A continuación, seleccione un intervalo de tiempo del período para el que desea descargar la información. Al final[ダウンロードのリクエスト]Haga clic y espere a que comience la descarga.

Para eliminar permanentemente su cuenta de Facebook, debe seguir pasos bastante simples. Esto se puede hacer a través de las opciones de configuración de la plataforma. Sin embargo, debes saber que tienes que esperar desde el momento en que borras tu cuenta de Facebook. Plazo de 90 días o 3 meses Para que Facebook lo elimine por completo. Sin embargo, si intenta acceder a su cuenta mientras tanto, Facebook cancelará la solicitud de eliminación de cuenta completada.

Entrada con aplicación móvil.. Desde tu cuenta de Facebook, haz clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha. Siguiente,[設定とプライバシー]Desplázate hacia arriba en la pantalla hasta que encuentres una opción e introdúcela. Haga clic en «Configuración» Prensa Opción de información personal e información de cuenta. Siguiente,[アカウントの所有権と管理]Escoge una opción. Siguiente,[非アクティブ化と削除]Haz clic en una opción. Luego haga clic en Eliminar cuenta. Al final, «Continuar eliminando cuenta» Luego confirme la eliminación.