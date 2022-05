Ese Pantalla de escritorio virtualEs una idea relativamente nueva y fue innovadora desde el principio. Esta tecnología tiene la capacidad de ejecutar múltiples sistemas desde la misma computadora a través de una imagen .VDI. Utilizando todos estos sistemas, el peso es de casi 15 GB.

Estas imágenes se pueden usar de la siguiente manera, por lo que su uso es principalmente por seguridad. Copia de seguridad del sistema principal, Y las imágenes se pueden importar desde cualquier otra imagen. Una vez que la imagen se está ejecutando, tiene control total sobre el sistema. Capacidad para compartir archivos entre la máquina virtual y el escritorio.

Cómo descargar y montar una imagen .VDI en VirtualBox en Linux

Mira este video en YouTube

¿Cómo instalo VirtualBox en Linux?

caja virtual programa multiplataforma, Esto le permite crear un escritorio alternativo para su PC y hacer que su sistema sea completamente independiente. Todo lo que se hace con este sistema alternativo es completamente independiente del sistema principal.

Para que cada sistema sea arrancado parte debe ser asignada oveja El equipo, la conexión USB y el espacio en el disco duro garantizan el buen funcionamiento de la máquina virtual. Para instalar VirtualBox, solo complete la página oficial. Esto se puede hacer simplemente ingresando el nombre del programa. En el navegador.

Aparecerá una ventana de descarga y comenzará la descarga. Una vez que tenga el programa, debe encontrarlo en la carpeta de descarga e instalarlo. Dado que está utilizando Linux, este programa generalmente instala bibliotecas similares a las siguientes: qemu-utilsEsto permitirá que el programa se ejecute correctamente en su PC.

También es recomendable saberlo cuando trabajamos dentro de nosotros mismos. Máquina virtualSiempre debe intentar guardar correctamente para evitar la pérdida de datos. Sé cómo apagar correctamente el sistema cuando ya no lo estoy usando.

¿Cómo monto una imagen .VDI?

una vez VirtualBox instalado, Tiene una o más imágenes .VDI y puede implementar y usar su sistema operativo. Cuando abras el programa, verás un cuadro con algunas opciones. Tienes que buscar el cuadro con el icono azul. Si es Nuevo, esto abrirá el administrador y creará una nueva máquina virtual.

Se le pedirá que elija una ubicación, nombre del sistema, tipo de sistema operativo, etc. Linux o Windows Finalmente en esta versión cuando ingresas estos datos[次へ]Hacer clic. En este caso, se le pedirá la cantidad de RAM para asignar a la nueva imagen, pero puede seleccionar al menos 1 GB. El mínimo recomendado es de 2 GB.

Después de eso, se le pedirá que asigne espacio en su disco duro para que pueda guardar la información generada por el sistema virtual. Este es el tamaño mínimo recomendado. 32GB en este paso Cuanto más espacio tengas mejor, pero si te equivocas después Cambiar o aumentar el espacio en disco asignado a la máquina virtual Puedes hacerlo fácilmente.

Si su sistema está guardado, puede hacer clic en este último paso «Usar archivo de disco existente», Esto le pide que ingrese la misma dirección. Este paso finaliza el proceso. Para hacer esto[開始]Simplemente haga clic para iniciar su sistema y debería ver algo como esto: Aparecerá una nueva ventana y podrá usarla.

Consejos para usar máquinas virtuales

Máquina virtual Por lo general, son un entorno cómodo y fácil de usar. Debe tenerse en cuenta que el archivo debe almacenarse en un dispositivo seguro, ya que es posible que el programa no pueda leer el archivo si no se escribe correctamente en uno o más archivos.

VirtualBox no es el único programa Puede crear y administrar máquinas virtualesSin embargo, debido a la alta compatibilidad, también puede abrir imágenes creadas con otras imágenes. Es posible que deba realizar una conversión de formato, p. B. si es necesario. Convierta archivos .VDI a .VMDKEste proceso solo lleva unos minutos y no es nada complicado.

Recuerda siempre lo que no debes hacer demasiada memoria En un entorno virtual, puede desestabilizar el sistema principal, lo que no es nada beneficioso. Dado que estoy ejecutando este proceso en Linux, los permisos no son un gran problema, pero es una buena idea hacer todo desde un usuario administrador. ..