Hoy en día, los dispositivos Android tienen una variedad de juegos y son uno de los juegos más descargados y conocidos. Pokémon GOJuegos basados ​​en dibujos animados famosos y series de juegos. PokémonDebes atrapar tantos Pokémon como puedas durante tu viaje.

Lo que hace que los juegos de Pokémon GO se destaquen es su jugabilidad innovadora. Para explorar el juego, debes encontrar Pokémon que deambulen por la ciudad. tiempo realEsta es una de las razones por las que puede desaparecer antes. Bateria para tu celular Esto se debe a que las funciones de GPS y datos móviles deben estar habilitadas durante la reproducción.

Cómo descargar Pokémon GO y actualizar a la última versión sin Play Store

Mira este video en youtube

La aplicación Pokémon Go ha sido lanzada Varias actualizaciones en los últimos mesesPor lo tanto, siempre debe instalarlos La última versión del juego. Puedes descargarlo desde la tienda oficial de tu smartphone. Tienda de juegos de Google..

Sin embargo, la mayoría de los usuarios que descargan e instalan Pokémon Go recibirán el mensaje de error general «Descargar e instalar Pokémon Go».Tu dispositivo no es compatible con Pokémon Go«Por lo tanto, no es posible instalar esta aplicación en el dispositivo.

¿Por qué no puedo descargar Pokémon Go desde la tienda Google Play?

Google Play Store puede no ser la mejor alternativa para descargar los juegos que necesitas. Esto se debe a que el dispositivo debe cumplir con los requisitos indicados en la descripción de la aplicación, o el juego se descarga lentamente si la conexión a Internet es lenta. es muy poco probable Esto se puede completar con éxito.

Para los jugadores de Pokémon Go, esta es una situación muy común al intentar descargar una aplicación, y si pudiste descargar Pokémon Go antes, Niantic Inc está incluido en los requisitos, así que actualiza el juego a la última versión. .Para descargar juegos Android 4.4 KitKat o posterior.

Por esta razón, la mayoría de los jugadores de Pokémon Go también buscan otras formas de instalar o actualizar sus juegos. Vía APK U otra aplicación externa.

Si descarga Pokémon Go o actualiza a la última versión sin usar Google Play Store, tendrá acceso a la ubicación adecuada. Aquí está cómo hacerlo.

Descarga y actualiza la última versión de Pokémon GO sin Play Store

Lo primero que debe hacer es buscar la aplicación en un sitio web de archivos apk de confianza y descargarla e instalarla. Aplicación alternativa de Google Play Storequé Aptoide o De arriba a abajo Si ya tienes instalada una versión anterior de Pokémon Go y quieres actualizar tu aplicación a la última versión, sigue los pasos a continuación.

Primero cierra el juego por completo y luego descarga el juego. Última actualización En este caso, a través de la página de APK Aptoide Después de descargar la última actualización APK de Pokémon GO Debe abrirse e instalarse como si el dispositivo no tuviera una versión (nota) No elimine la versión instalada Si elimina esta versión, el progreso del juego también se puede perder, por lo que en su teléfono móvil) Luego abra la aplicación Pokémon Go en su dispositivo de teléfono inteligente Ingresa o crea los detalles de la cuenta de Pokémon GO. Si pierdes tu cuenta de Pokémon Go, hay una. como recuperarloSe mostrará cuando ingrese al siguiente enlace Recuperar cuenta de Pokémon GO.. ¡Y hecho! Puedes disfrutar de los juegos de Pokemon GO con la última versión

El método que te mostraré para actualizar la versión de Pokémon Go te ayudará a evitar el mensaje de incompatibilidad que aparece en la tienda de Google Play cuando intentas descargar la aplicación.Este método puede ayudarlos a ambos. Teléfono Android como una tabletaEsperamos que encuentre útil esta información.