Cómo descargar música de Amazon Prime Music para poder escuchar sin conexión a internet

Amazon tiene una suscripción llamada Amazon Prime. A partir de ahí, le sigue Amazon Prime Music.te estarás preguntando ¿Qué es Amazon Prime Music?Servicio Música en línea y transmisión en vivo.. Sin embargo, también puede descargar música de Amazon Prime Music y escucharla sin conexión a Internet.

Asi que ¿Cuánto cuesta Amazon Prime Music? ¿Qué está incluido en mi suscripción?Tiene un costo predeterminado que puedes pagar anual o mensualmente.Después del registro Amazon Prime te regala un mes gratis Según Amazon PrimeMusic; sin embargo, después de la fecha límite, debe decidir si continúa con el servicio.

Cómo descargar música de Amazon Prime Music para escuchar sin conexión a Internet

Mira este video en youtube

Por lo tanto, puedes Escuche Amazon Prime Music gratis en su aplicación móvil o PC Por un momento. También ofrecemos una variedad de servicios interesantes.Porque tienes derecho a disfrutar Prime Video, ofertas de hoy, entrega rápida de productosSobre todo.

¿Qué tipo de paquetes de música ofrece Amazon?

Las suscripciones de Amazon ofrecen tres estilos o planes diferentes para escuchar música Tienen: Amazon Prime Music, Incluido gratis con los pagos de Amazon Prime. Puede disfrutar de muchas canciones sin cortar los comerciales de las tres canciones.

Siguiente, Dos de Amazon Music UnlimitedUno es para usuarios que se han registrado en Amazon Prime por una tarifa mensual o anual, y el otro es para usuarios que no están afiliados a Prime. No hay beneficio gratuito durante dos meses con solo una tarifa mensual. Sin embargo, puede participar en Amazon Prime individualmente.

¿Cuánto cuesta Amazon Prime Music?

Precio Si lo pagas mensualmente España te costará 4,99€Esto le ayudará a experimentar plenamente todos los servicios ofrecidos y decidir continuar. Se recomienda un pago anual de 36 euros. Ahorrará un poco, por lo que pagará menos cada mes.

Vale la pena probar el servicio De Amazon Prime; porque siempre es posible Darse de baja y darse de baja de Amazon Prime MusicY otros servicios de Amazon Prime en el momento deseado.

¿Cuáles son los beneficios de los suscriptores de Amazon Prime Music?

Amazon Prime Music ofrece los siguientes directorios: Cerca de 2 millones de música Diferentes canciones en diferentes géneros musicales, si necesitas una en particular y no está disponible, se mostrará aunque no esté disponible, para que puedas escucharla en Amazon Music Unlimited, que ofrece un catálogo ilimitado.

Otra ventaja es que también puedes acceder a Prime Photos desde la nube. Escuchar cero anuncios Calma la música sin interrupción. Incluso si no puede conectarse a Internet temporalmente, puede usarlo en «modo fuera de línea».

Compatible con Sistema operativo Android, iOS, macOS o WindowsSin embargo, si tiene a alguien más, puede ingresarlo desde su navegador. Funciona en computadoras portátiles, tabletas o dispositivos Kindle Fire y descarga el contenido que necesita.

¿Cómo descargo música de Amazon Prime Music para poder escucharla sin conexión a Internet?

En primer lugar, si puede descargar y escuchar canciones, listas de reproducción o álbumes siempre que la música exista cuando no esté conectado a Internet. Descargar a dispositivo relacionado..

Ahora, cuando vaya al menú de Amazon Music, hay una sección llamada Menú. «Modo de música sin conexión»Haga clic para habilitar o deshabilitar la función y funcionará en los dispositivos anteriores.

Esto se debe a que necesita acceder a Amazon Music para acceder a Amazon Prime Music. No se puede descargar a otro almacenamiento No reclusos; también puede seleccionar una canción reciente con el icono correspondiente.

Otro punto a tener en cuenta es realizar esta actividad en cuestión, es decir, descargar y escuchar sin conexión a internet. Esto solo está permitido en 4 dispositivosAprobado previamente por el servicio.

En conclusión, resulta que el problema no se presenta aunque la conexión a internet sea insuficiente. Amazon Music previó este incidentePara que puedas seguir escuchando tu música favorita.