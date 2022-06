Hoy, gracias a los grandes avances tecnológicos, la industria del juego ha podido desarrollar una gran cantidad de juegos y se han desarrollado nuevas consolas que pueden ejecutar estos juegos más rápido. Capacidad de memoria gráfica y rendimiento más óptimo.

esto es para la consola cambiar Es una máquina de videojuegos diseñada de nintendoDesde su primera aparición, ha dejado una gran impresión y encanto en los clientes habituales.

Cómo descargar los mejores juegos y aplicaciones para Nintendo Switch de forma gratuita o barata

¿Por qué Nintendo Switch tuvo tanto éxito?

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch ha sido un gran éxito en todo el mundo. Más de 2,74 millones de unidades Un mes después de su lanzamiento, se convertirá en una videoconsola doméstica Vendido más rápido en la historiaUna consola con una estética muy impactante y sencilla.

También tiene muchas características. Innovador y muy efectivo. Como es una consola híbrida, se puede convertir en una consola fija. Conectar a la pantalla del televisor O puedes jugar colaborativamente porque tiene una consola portátil que puedes usar en cualquier lugar, al igual que ella. Dos controles a prueba de agua Y la pantalla.

No estoy contento con eso, pero la estética del Nintendo Switch no lo es todo. Es por eso que Nintendo Switch es una de las consolas más deseables, no solo porque se ve bien, sino también porque se ve bien. Gran oferta la que forma parte de esta consola.

Juegos como Mario Kart 8, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda, Pokemon Sword and Shield, Super Mario Odyssey 14Junto con otros juegos que pueden mantenerte entretenido para pasar Experiencia en otro mundo..

Te mostramos cómo descargar juegos y aplicaciones gratis o baratos para usar y jugar en Nintendo Switch.

Descarga juegos y apps para Nintendo Switch gratis o baratos

Para descargar el juego a la consola Nintendo Switch, necesitas lo siguiente: Actualizado a la última versiónPermite el acceso a juegos oficiales y tiendas de aplicaciones integradas en la consola conocidas como Nintendo eShop.

En esta aplicación, en la esquina superior izquierda[検索]Haga clic en el botón y luego[オプション]Hacer clic.Límite de rango de precios «Esto significa que verá una variedad de premios para elegir, incluidos juegos gratis.

[価格制限によるゲーム]Al hacer clic en una opción, accederá a una página donde podrá encontrar todos los juegos con los precios más bajos. Ahora necesitas buscar la categoría.Descarga gratis « Para encontrar juegos y aplicaciones gratis disponibles en la tienda, en esta categoría[もっと見る]Haga clic en el botón para acceder a la lista completa.

Libre[ゲームの切り替え]Cuando aparece la pantalla de lista, simplemente puede seleccionar y hacer clic en el juego seleccionado e ingresar la descripción y la información del juego mientras se encuentra en esta sección para ver toda la información sobre el juego. El juego y sus diversas capturas de pantalla.

Si desea descargarlo, haga clic en el botón «Descarga gratuita» para iniciar la descarga. Después de descargar e instalar, Biblioteca de juegos de Nintendo Switch Estás listo para jugarlo.

A continuación se muestra una lista de los mejores juegos y aplicaciones gratuitos que puede descargar para Nintendo Switch.

Paladín

Este juego es un juego de disparos en tercera persona multijugador muy similar al juego. Supervisión Hay más de 10 millones de jugadores.

marco de guerra

Iniciado originalmente en la PC, Warframe es un excelente juego de disparos en tercera persona ambientado en el mundo futurista de los cyborgs y los humanos mejorados, y ahora se presenta en el Nintendo Switch.

14

Probablemente hayas oído hablar de este entretenido juego, ya que ha sido uno de los juegos de disparos en tercera persona desde su creación. El battle royale más popular Ya puedes disfrutarlo en la consola Switch