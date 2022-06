PS4 definitivamente es una de las mejores consolas disponibles en el mercado, esto es así porque tiene muchas funciones y aplicaciones dignas de admirar (por ejemplo puedes jugar en grupo con la Playlink PS4 desde Android). Por esas mismas aplicaciones es el tutorial de hoy, para que veas como descargar e instalar los juegos de PlayStation Now.

Y es que, aunque todos a estas alturas saben que es la PlayStation Now (el sistema de suscripción de Sony), la mayoría o aún no lo prueba o simplemente no saben cómo usar, cosa que es terrible teniendo en cuenta que es uno de los mejores programas de Sony.

Cómo Descargar e Instalar los Juegos de PlayStation Now en mi Consola PS4

¿Cómo descargar e instalar los juegos de PlayStation Now?

Para ir directo al punto y que aprendas cuanto antes a descargar e instalar los juegos de PlayStation Now, lo primero que tienes que tomar en consideración es que debes suscribirte a este programa desde su web oficial o la misma Reproducir si quieres jugar algun juego de su catalogo.

Esto se debe a que es un programa completamente pago, el cual requiere una suscripción continua mensual para su uso (como el Game Pass de Xbox).

Ahora bien, si eso te ha quedado claro y ya tienes tu suscripción, es momento de enseñarte cómo puedes descargarte los títulos que quieras de aquí. Para lograr eso tienes que dirigirte hasta la aplicación de PS Now en tu consola.

Una vez que estes dentro selecciona “Explorar juegos”, eso te dejará ver una lista de juegosy te permitirá escribir el nombre de algún título en específico para que lo encuentres más fácil.

Al hallar el juego que quieres tócalo para abrir la sección de vista previa del mismo, allí verás las especificaciones (cuánto pesa, el género, creadores, etc), y además también habrá una etiqueta o botón que lleva por nombre “Descargar”, apriétalo y así comenzara tu descarga.

¿Cómo acceder a los juegos de PS Now?

Con lo anterior ya sabes como descargar e instalar los juegos de PlayStation Now, por lo que ahora es momento de que veas como acceder a ellos para poder jugarlos cada vez que enciendas tu consola.

La primera manera de hacer esto es a través de la misma aplicación, solo tienes que abrirla e irte hasta la sección de “Explorar juegos”, una vez allí, busca el juego que tienes descargado y dale al botón que lleva por nombre “Iniciar juego”.

Otra manera de entrar en desde la biblioteca de la misma consola, para lograr esto solo tienes que irte hasta la biblioteca de tu Playallí seleccione “Juegos”, dicha acción hará que salga una lista con todos sus juegos disponibles, seleccione uno y listo.

¡Factores a tomar en consideración de PS Now!

Ahora que has leído todo lo anterior ya quedo más que contestada la interrogante inicial de ¿cómo descargar e instalar los juegos de PlayStation Now?, así que para ya finalizar verás que cosas debe tener en cuenta sobre esta suscripción.

Lo primero es que esta suscripción no se encuentra disponible ni para PS3, ni para computadoras con sistemas operativos MacOS o Windows. Además de esto, también debes saber que una vez que Termina tu suscripción no podrás jugar ningún juego de PS Now (aunque lo tengas descargado).

Otra cosa es que para poder seguir accediendo al juego, tienes que entrar al menos una vez por semana a la PSN. De igual manera, ten en cuenta que los datos guardados de los juegos de PS Now, no se transferirán automáticamente a los juegos instalados en tu consola de una forma diferente.

Por último, hay una manera de Suscríbete a PlayStation Now gratis para probar el servicio, cosa que deberías hacer, ya que así no perderás tu dinero en caso de que no te guste el servicio por alguna razón.

Y listo, ya con eso aprendiste lo suficiente sobre esta suscripción, sin embargo, para complementar aún más esta guía, se te recomienda que busques ¿Qué es PlayStation Now, cuánto cuesta y cómo funciona?