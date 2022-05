¿Cómo descargar e instalar juegos de PlayStation Now en la consola PS4?

PS4 es posiblemente una de las mejores consolas que existen, eso es Hay muchas características y aplicaciones que merecen elogios. (por ejemplo, Juega en grupo en Android Playlink PS4). Para los mismos usos, el tutorial de hoy le mostrará cómo descargar e instalar el juego PlayStation Now.

Y a estas alturas todo el mundo sabe que es un PlayStation Now (el sistema de suscripción de Sony), pero es horrible teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no lo ha probado o simplemente no sabe cómo usarlo. Uno de los mejores programas de Sony.

Cómo descargar e instalar juegos de PlayStation Now en tu consola PS4

¿Cómo descargo e instalo juegos de PlayStation Now?

Para ir directo al grano y aprender a descargar e instalar juegos de PlayStation Now lo más rápido posible, primero debes tener en cuenta que debes suscribirte a este programa tuyo. Web Oficial O el mismo juego Si quieres jugar a juegos de su catálogo.

Esto se debe a que es un programa completamente pagado que requiere una suscripción mensual continua (por ejemplo, Xbox Game Pass) para usarlo.

Bueno, es obvio para ti, y si ya tienes tu suscripción, es hora de mostrarte cómo descargar el título que deseas desde aquí. Para lograr eso Ve a la aplicación PS Now en la consola.

cuando entras Seleccione Ver juegos para ver una lista de juegosY te permite escribir el nombre de una pista específica para que puedas encontrarla más fácilmente.

Cuando encuentre el juego que desea, tóquelo para abrir el panel de vista previa. Allí se muestra la información (peso, género, autor, etc.), así como un botón etiquetado o nombrable. Presione «Descargar» y presione para iniciar la descarga.

¿Cómo accedo al juego de PS Now?

Ahora que ya sabes cómo descargar e instalar el juego de PlayStation Now, veamos cómo acceder al juego para que puedas jugarlo cada vez que enciendas la consola.

La primera forma de hacer esto es usar la aplicación misma.Abra la aplicación[ゲームの探索]Todo lo que tienes que hacer es ir a la sección, buscar el juego que descargaste allí y hacer clic en el botón llamado «».Comenzar el juego «.

Otra forma de escribir desde la misma biblioteca de la consola. Para lograr esto necesitas hacer lo siguiente: Ir a la biblioteca de juegos,[ゲーム]Escoger. Esta acción muestra una lista de todos los juegos disponibles. Elige uno y listo.

Factores a considerar con PS Now!

Después de leer todo lo anterior, la primera pregunta sobre cómo descargar e instalar el juego PlayStation Now no solo está respondida. Finalmente podemos ver esto: Cosas a tener en cuenta sobre esta suscripción.

En primer lugar, esta suscripción no está disponible en PS3 o computadoras con sistemas operativos Mac OS o Windows.Además, también necesita saber una cosa más Después de cancelar su suscripción, ya no podrá jugar juegos de PS Now (Incluso si se descarga).

En segundo lugar, debe visitar PSN al menos una vez a la semana para mantenerse en contacto con el juego. También tenga en cuenta que almacenamos los datos del juego de PS Now. No se transfiere automáticamente a los juegos instalados Otra forma de llegar a la consola.

Finalmente hay una manera de hacer esto Regístrate ahora para tu PlayStation gratis Si por alguna razón no te gusta el servicio, no pierdes dinero, así que tienes que probar el servicio.

Y cuando haya terminado, habrá aprendido lo suficiente sobre esta suscripción, pero para complementar aún más esta guía, Recomendado para búsqueda que es PlayStation Now, ¿cuánto cuesta y cómo funciona???