Cómo descargar archivos y presentaciones en línea gratis desde Slideshare sin una cuenta

Slideshare es un conocido sitio web a disposición de los usuarios. Subir presentaciones en diferentes formatos.. La gran cantidad de información que alberga se ha convertido en una red importante para la provisión y el intercambio de conocimientos. En esta página puede encontrar diapositivas y documentos en varios formatos como Microsoft Word y OpenOffice. PowerPoint Y PDF de Adobe.

Inicialmente, el principal objetivo de Slideshare era facilitar el intercambio de presentaciones de trabajo en un entorno empresarial. Sin embargo, este sitio ha crecido rápidamente y ha sido utilizado por más personas.

Sin embargo, la principal limitación es que no puede descargar diapositivas si no tiene una cuenta en el sitio. Por otro lado, para muchos, el registro es un proceso lento y tedioso. Pero no te preocupes.Te mostraré cómo hacerlo hoy. Descarga archivos o presentaciones de Slideshare gratis sin necesidad de Crea una cuenta..

¿Para qué sirve Slideshare?

Antes de explicar cómo descargar una presentación, echemos un vistazo a algunos de los beneficios que ofrece la plataforma Slideshare.

Porque diferentes materiales se pueden compartir en diferentes formatos. Plataforma heterogénea ..

.. Proporciona acceso a materiales audiovisuales, un servicio ágil y dinámico. Con esta herramienta, puede agregar música y comentarios a sus presentaciones basadas en plataforma para una sincronización perfecta.

La interfaz de usuario es muy simple y limpia.

Puedes grabar presentación pesada (Máximo 100 Mb) Difícil de enviar por correo electrónico. Esto permite que los maestros de escuelas y universidades carguen diapositivas para que las usen los estudiantes.

Proporciona un servicio de recorte que le permite guardar diapositivas y crear su propia colección.

Puede agregar comentarios a diapositivas y archivos para facilitar el intercambio de ideas.

Se puede utilizar tanto para el aprendizaje presencial como a distancia, lo que acelera el proceso al permitir la entrega rápida de presentaciones.

Profesores Puedes crear un blog Un lugar donde puedes adjuntar materiales de aprendizaje y evaluaciones.

Ayuda a agilizar las reuniones de negocios, como reuniones, conferencias y reuniones.

Cómo descargar diapositivas de Slideshare sin registrarse

Ingresar sitio web de diapositivas.. A continuación, debe ingresar un nombre en el cuadro de búsqueda para encontrar la presentación que desea descargar. Después de seleccionar y abrir el archivo, debe copiar la dirección URL. Para hacer esto, debe hacer clic en la barra de búsqueda de su navegador y presionar Ctrl + C. Abra una nueva pestaña del navegador y vaya a su sitio web www.docdownloader.com.. En la parte superior del sitio web hay una barra con varias opciones. Debe seleccionar la opción «Descarga de Slideshare». En el centro de la página, verá el texto «Ingrese la URL del documento» y el espacio inmediatamente debajo. Debe presionar la combinación de teclas Ctrl + V para pegar el enlace copiado previamente en esta ranura. Presiona el botón verde Está debajo de qué decir «Obtenga el enlace». Una vez que se carga la página, debe resolver la captura para asegurarse de que no sea un robot. Simplemente haga clic en la pequeña casilla junto al texto «No soy un robot».Luego abajo[PDFのダウンロード]Tienes que hacer clic en la opción. En la siguiente ventana, deberá esperar unos segundos para que se procese el archivo. Este proceso suele llevar mucho tiempo y es posible que deba repetirse. Después de que se procese el archivo, se le presentarán diferentes opciones según el formato para completar la descarga. Puedes descargarlo en formato PDF, Word o PowerPoint. Seleccione un formato para abrir otra ventana. Debe hacer clic en «Descargar archivo». En el lado derecho de la pantalla, ingrese otra captura. Si confirma que no es un robot,[ダウンロード]Se muestran las opciones. Si selecciona esto, la descarga comenzará automáticamente.

¿Puedo usar docdownloader para descargar presentaciones de otras plataformas?

También puede usar el sitio web www.docdownloader.com para descargar archivos de otros sitios web como Scrivener, Issuu y Academia. Para hacer esto, debe seleccionar la plataforma para descargar el archivo desde la barra superior. El proceso es similar al proceso anterior, pero es necesario copiar el enlace de la presentación en el sitio web en cuestión.