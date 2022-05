¿Cómo desbloqueo mi perfil de TikTok en la configuración de mi cuenta? -Por favor haz eso

Al igual que otras plataformas, TikTok ofrece a los usuarios Opción disponible para bloquear a uno de tus seguidores O de otros usuarios que hayan realizado acciones agresivas por causas ajenas a su voluntad. Además, es muy común que los usuarios de TikTok ejecuten a diario esta opción para bloquear a una persona en específico para que su cuenta no se vea afectada.

Sin embargo, si en algún momento de su vida desea desbloquear un perfil previamente bloqueado, aquí hay algunos pasos simples que puede seguir para desbloquearlo. Del mismo modo, desde el momento en que desbloqueas el perfil anterior, Vuelve a disfrutar del contenido Y más opciones que han sido restringidas desde que las bloqueaste.

¿Dónde está la lista de personas prohibidas en TikTok?

A veces realizo una acción dentro de la plataforma TikTok pero luego olvido cómo hacerlo. Entonces, si lo olvida en cualquier momento y en cualquier lugar Encuentra el perfil de TikTok bloqueado, A continuación te explicaré cómo encontrarlos aquí. Sin embargo, para encontrar estos perfiles bloqueados, debe seguir estos pasos:

Lo primero que hay que entrar Aplicación móvil Tik Tok. Luego ingrese su perfil de TikTok en las opciones en la esquina inferior derecha de la pantalla. Luego presione las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha de la pantalla. Siguiente,[設定とプライバシー]Escoge una opción. Ve a «Privacidad». Siguiente,[ブロックされたアカウント]En el menú de opciones, desplácese hacia abajo hasta encontrar la opción y haga clic en ella. Ahora debería ver una lista de perfiles bloqueados.

¿Cómo desbloqueo a un usuario que he bloqueado en TikTok?

TikTok es una de las aplicaciones que nos permite crear videos únicos que muestran nuestra creatividad y pueden ser compartidos con muchas personas en todo el mundo.Aparte de eso, TikTok nos ofrece Privacidad Acerca de nuestra cuenta Y el contenido que compartimos proporciona una composición sobre la que podemos decidir. Quien no muestra, quien muestra Y otras opciones de privacidad.

Estas opciones de privacidad son muy necesarias y mucho más necesarias para una gran cantidad de seguidores y cuentas populares en esta red. Además, las personas con una cuenta de TikTok a menudo comienzan a insultar su cuenta de TikTok o toman otras acciones negativas contra ellos. Es por eso que TikTok le permite establecer restricciones. Bloquear este tipo de perfiles..

sin embargo, en algún momento, puede desbloquear un perfil específico de la lista de cuentas bloqueadas. Por lo tanto le brindaremos asistencia en la realización de este trámite. Desde el menú de configuración Para que sea mucho más seguro y eficaz. Estos son los pasos que debe seguir para desbloquear un perfil que ha bloqueado:

Inicie sesión en la aplicación móvil TikTok. Iniciar sesión en su cuenta De Tik Tok. Inicie sesión en su perfil de TikTok en la esquina inferior derecha de su pantalla. Después de ingresar al perfil, debe seleccionar las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha de la pantalla. Siguiente,[設定とプライバシー]Luego seleccione una opción Haz clic en Opciones de privacidad. A continuación, desplácese hasta la parte inferior del menú y[ブロックされたアカウント]Escoge una opción. Cuando ingrese a esta opción, verá una lista de todos los perfiles que ha bloqueado y debe hacer clic en la opción de desbloqueo para desbloquear cualquiera de ellos. Después de eso, el usuario debería desaparecer de la lista.

¿Cómo evito que las personas de TikTok sepan que estás desbloqueado?

Es muy difícil que alguno de los usuarios que intentan desbloquear pase desapercibido ante esta acción. Una de las primeras señales de que le está pasando a ese usuario y se da cuenta de que está desbloqueado es que es el video que está publicando. Comienza a aparecer. Es decir, el usuario se da cuenta muy fácilmente de que lo has bloqueado y lo mantiene fuera de tu lista de seguidores de forma permanente para que no pueda encontrarte una vez que lo hayas desbloqueado.

Sin embargo, recuerda que si lo eliminas de tus seguidores, no podrás ver ninguna actividad en la plataforma. Otra opción que podría funcionar es configurar su cuenta de una vez cuando desbloquea a esa persona. Cambiar de público a privado Mejora la seguridad ya que se pueden aceptar solicitudes de seguidores.

¿Por qué no puedo desbloquear personas de la lista de bloqueo de TikTok?

Desde el momento en que bloqueas a un usuario en la plataforma TikTok, ese usuario no puede acceder a nada en tu cuenta TikTok, sin embargo, si lo desbloqueas, puedes volver a Disfruta e interactúa con tu contenido.. Incluso si no puede desbloquear el perfil después de desbloquearlo, significa que ha ocurrido un error y hay diferentes razones para cada error.

La cuenta no existe

Una de las razones por las que no puedes desbloquear un perfil específico es porque esa cuenta de TikTok ya no está disponible en la plataforma TikTok, es decir, esa persona pudo haber decidido mientras bloqueabas a ese usuario. Elimina tu cuenta de TikTok Por esta razón, no puede desbanear de la lista de cuentas bloqueadas.

El usuario te ha bloqueado

Otra razón por la que TikTok no puede desbloquear a alguien en tu lista de bloqueados es porque hizo lo mismo contigo. Es decir, este usuario también te bloquea para que no puedas desbloquearlo de la lista.