¿Cómo desbloqueo los logros ocultos de «Pirate, Ah!» Genshin Impact?

Genshin Impact es un videojuego de estilo ARPG, de rol de acción y uno de los más populares en la actualidad que más fama goza sobre todo entre los usuarios de teléfonos Android e iOS.

tu puedesDescargar Genshin Impact El juego está disponible para PC (desde el sitio web oficial), PlayStation 4 (PlayStation Store), Android (Google Play Store) e iOS (App Store), por lo que se puede utilizar en la plataforma de descarga según el dispositivo. Como cualquier videojuego. Genshin Impact tiene un sistema de trofeosSi realiza una acción específica, será reconocida.

¿Qué modo de juego necesito usar para completar el logro Pirates, Argh!?

Además de la satisfacción y la conciencia que se obtiene al completar logros, también nos dejan grandes recompensas si son especiales u ocultas, y una de ellas es posible. Consigue una protogema con Genshin Impact Un ítem especial para conseguir mejores armas y personajes en el juego.

Descarga y registra Genshin Impactes un elemento necesario para poder jugar, Gana logros piratas.Una vez que esto esté completo, inicie el juego y obtenga este logro de acuerdo con una de las tres versiones. Estos dependen de la decisión y de la persona con la que estés hablando (Little Meng, Little Lulu, Little Feng). Estos tres personajes se encuentran en el puerto de Liyue. Una vez que los tengas, habla con uno de los NPC para comenzar la búsqueda del juego.

La versión de Meng

En este modo de juego de Pirates Ah!, se te pedirá que hables con el Capitán Meng y limpies la cubierta del barco con Hydro o Ameno, que corresponde al elemento Agua o Viento, respectivamente, dependiendo del elemento Agua y Viento. Para inclinar, necesita usar uno para completar la tarea.

versión lulú

En esta versión del juego tienes que hablar con Little Lulu y te preguntará Consigue dos cabezas de lotoEs uno de los ingredientes para preparar platos que, al ser consumidos, otorgan al personaje un poder ofensivo. Esta planta acuática se puede encontrar en toda la región de Liyue, más específicamente en el entorno acuático, y una vez que obtenga este elemento, hable nuevamente con el NPC correspondiente.

Versión fe

El camino de Faye suele ser un poco confuso, La versión más difícil de 3.Debes hablar con Meng, completar su misión, luego hablar con Lulu, obtener dos cabezas de loto, hacer todo esto, luego hablar con Fei y recolectar y obtener las recompensas apropiadas.

Es importante verificar los requisitos del juego y asegurarse de que su computadora cumpla al menos con los requisitos mínimos. La velocidad de ejecución de Genshin Impact en PC es lenta Si te estás quedando sin RAM, tarjeta gráfica y/o procesador. De lo contrario, deberá realizar cambios de hardware en su computadora para poder jugarlo.

¿Cómo accedo al portal de desbloqueo del logro Pirates, Argh!?

Esto se aplica a ambos «Pirata, ¡Ah!». Para el resto de los logros, tanto ocultos como no ocultos, verá una notificación en la que debe hacer clic (o tocar) cada vez que se complete el logro en la pantalla de su PC o dispositivo móvil. ser) Recibir y reclamar la recompensa.

Este logro y otros logros ocultos no son visibles para nadie, pero cuando se completan, se desbloquean y solo aparecen en la lista de logros. Si logra completar todo lo demás, hay 331 en total a día de hoy. Gana 2845 protogemas como premios.

¿Cuáles son las recompensas por completar el logro Pirates, Argh!?

El mensaje general cuando jugamos en el teléfono es Genshin Impact se detuvo en el móvilComo la PC, en este caso Especificaciones requeridas para juegos móviles Compruebe si su dispositivo cumple con estos.

En caso afirmativo, intente borrar el caché, detener e iniciar la aplicación. Otra solución es desinstalar y reinstalar el juego. Si esto no funciona, podría ser un error de parche y tendrá que esperar a que el desarrollador publique una actualización para solucionar este problema.

Los artículos adquiridos como parte de la misión de este logro cuentan como parte de la recompensa. La cabeza de loto es un ejemplo. También recibirás una Experiencia correspondiente y, por supuesto, 5 Proto Gemas. Cuando termines Obtienes logros piratas Incluso la versión infantil de la tarea se puede realizar diariamente si es necesario, pero solo una vez al día.