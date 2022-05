¿Cómo desbloqueo el «teletransporte submarino» de Genshin Impact?

Genshin Impact muestra que las posibilidades son infinitas, o al menos muy cercanas. Funciones y herramientas poco conocidas Si tienes una habilidad increíble, demuéstrala.

Uno de estos aparece en el nuevo telepuerto en el área submarina del juego. ¿Aún no lo has probado o no sabes qué es? Ahora echemos un vistazo más de cerca a este nuevo modo de transporte. Plataforma.

¿Qué personaje de Genshin Impact tiene la función Teletransportación submarina?

Este videojuego de mundo abierto, originario de China, desarrolla cada día nuevos mecanismos para que nunca puedas dejar de disfrutar de la plataforma. Aquí puedes completar misiones, pescar, buscar varios artículos, derrotar enemigos en la batalla y muchas otras tareas fascinantes.

Pero primero La velocidad de ejecución de Genshin Impact en PC es lenta Considere ejecutarlo en un dispositivo diferente o pruebe diferentes formas de solucionarlo. Esto es esencial al teletransportarse, por ejemplo. Región de juego sumergidaLa historia de Nara Ueshima.

Si aún no ha considerado esta opción, le recomendamos que la active de inmediato. Siempre es recomendable contar con un medio de transporte sencillo que ahorre tiempo y aporte beneficios.Considéralo primero Debes completar una misión cerca de ti. En este caso, el personaje apropiado es la persona que tiene el elemento eléctrico.

Pasos para desbloquear el teletransporte submarino

Como hemos mostrado, el primer paso para acceder al telepuerto submarino es acceder a la misión Blitz por esta vía. Puedes trabajar para completarlo. Si aún no lo has hecho, ahora es un buen momento Descargar Genshin Impact Comienza tu emocionante aventura de combate con más de 44 jugadores esperando a que los elijas.

Poco a poco, en tu misión de afrontar la batalla, te irás asombrando con las características y peculiaridades que puede ofrecer cada personaje del juego. Y cometes muchos errores en tus decisiones, pero toda la experiencia te ayudará a mejorar tus habilidades de combate.

Date prisa por el caso que tienes hoy. Ve a una misión llamada «Corrupción de limpieza». Por supuesto, en Nara Ueshima se eligen personajes electrónicos. Debes saber que no es tan complicado de completar, pero te llevará unos minutos, así que ponte en la mejor posición y hazlo.

Completa la misión del mundo.

Ahora, con plena confianza para asumir nuevos desafíos y con el objetivo de conquistar nuevos elementos de teletransportador de la ciudad sumergida, está listo para superar la «limpieza de la corrupción» de Genshin Impact. Una vez que tengas la misión, primero muévete a la parte noroeste de la isla.

Carga con los 4 tótems

Recuerda que es importante elegir el personaje del elemento Electro para completar esta misión. Necesitas tomar 4 tótems Lo que te encuentras en esta parte de la isla es en realidad casi al final, si en este punto te encuentras con los siguientes problemas Genshin Impact ha sido detenidoTodavía quedan algunos pasos para terminar, por lo que debes reiniciar el juego o usar algunas técnicas para continuar.

Cuida el cubo desbloqueado inmediatamente después de obtener el tótem. Esto puede darte acceso a la mazmorra subterránea. Por supuesto, no dudes en moverte. tú.

Una vez dentro, deberás escanear cada una de las estatuas de animales que encuentres, por esta razón Debes usar una lente MementoLos paneles que traen nuevos desafíos se abrirán automáticamente en el suelo para que puedas ver que los has completado todos.

Resuelve acertijos eléctricos.

Queda muy poco para completar la misión y, a medida que avanzas, puedes activar teletransportes submarinos menos conocidos. Resuelve nuevos rompecabezas y rompecabezas electrónicos.Así de sencillo, estamos seguros de que lo lograrás rápidamente y sin complicaciones.

Serás guiado a través de un corredor sumergido en el agua donde tendrás que encontrar unos escalones que tendrás que subir donde nuevamente te enfrentarás a un rompecabezas de las mismas características. Completa esto. De esta manera puedes drenar el lugar El último paso es que vas a la puerta redonda, Una vez que lo pases, llegarás a la ubicación del teletransporte, pero estarás listo para luchar contra tus enemigos.

Después de derrotarlos y completar todo este proceso, Puedes activar el teletransporte submarino Estoy seguro de que te ayudará de inmediato como lo deseas. Incluso si no tiene un dispositivo de gran capacidad como una PC o PS4, puede cuidarlo Averiguar si el juego funciona en mi teléfonoBueno, es muy probable que puedas disfrutar de los efectos de Genshin desde allí.

¿Cómo usar el teletransporte submarino después de desbloquearlo?

En los puntos en los que necesites usar teletransportes submarinos desbloqueados para activarlos, simplemente acerca a tu personaje al punto de teletransporte y podrás ir al mapa y hacer clic en deformar. Zone, para que llegues más rápido y gratis a tu destino.