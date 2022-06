¿Cómo desbloqueo el «Telepuerto submarino» de Genshin Impact?

Genshin Impact muestra que las posibilidades son infinitas, o al menos bastante cercanas, por lo que hay muchas posibilidades. Funciones y herramientas poco conocidas Si demuestras tus increíbles habilidades, muéstralo.

Uno de ellos es un nuevo teletransporte en la zona submarina del juego. ¿Aún no lo has probado o no sabes qué es? Hablaremos más sobre este nuevo medio de transporte, la plataforma, más adelante.

¿Qué personaje de Genshin Impact tiene una función de teletransportación submarina?

Este videojuego de mundo abierto de origen chino está desarrollando cada día nuevos mecanismos para no dejar nunca de disfrutar de la plataforma. Aquí puedes completar misiones, pescar, buscar diferentes elementos, derrotar a los enemigos en la batalla y realizar muchas otras tareas que definitivamente te cautivarán.

Pero primero Genshin Impact funciona lentamente en PC Es hora de considerar ejecutar otros dispositivos o probar diferentes métodos que puedan usarse para resolver el problema. Esto es importante, por ejemplo, si desea teletransportarse desde un lado. Área salvaje sumergida en aguaHablemos de Nara Kamishima.

Si aún no ha considerado esta opción, le recomendamos que la active de inmediato. Es una buena idea tener un modo de movimiento simple para ahorrar tiempo y darle una ventaja.considéralo primero Necesitas completar la misión del área. En este caso, cualquier persona con un elemento Electro es un buen personaje.

Pasos para desbloquear el teletransporte submarino

Como hemos revelado, el primer paso para obtener acceso a los telepuertos submarinos es acceder a las misiones de rayos de esta manera. Puedes trabajar para completarlo. Si aún no lo has hecho, ahora es un buen momento para hacerlo. Descargar Genshin Impact Luego comienza tu emocionante aventura de batalla con más de 44 jugadores esperando que los elijas.

Poco a poco te irás asombrando de las características y características especiales que cada personaje del juego puede ofrecer en las misiones de combate. Y aunque a menudo tomas la decisión equivocada, toda la experiencia te ayudará a seguir mejorando tus habilidades de combate.

Por hoy date prisa Ir a una misión llamada «Corrupción de limpieza» Por supuesto, en Nara Ueshima elegimos personajes electrónicos. Tienes que saber que no es tan complicado de completar, pero te llevará unos minutos, así que ponte en la mejor posición y hazlo.

Completa la misión mundial

Ahora, con total confianza para asumir nuevos desafíos, estás listo para superar la «Purificación de la Corrupción» de Genshin Impact, con el objetivo de conquistar nuevos elementos de teletransportador de la ciudad hundida. Una vez que hayas completado la misión, primero debes moverte a la parte noroeste de la isla.

Carga con los 4 tótems

Recuerda que es importante elegir el personaje del Electro Element para completar esta misión. Necesitas tomar 4 tótems Lo que encontrarás en esta parte de la isla, de hecho está casi al final.Si tiene problemas en este punto, por ejemplo Genshin Impact se ha detenidoTodavía hay algunos pasos para salir, por lo que deberá reiniciar el juego o continuar usando técnicas.

Tan pronto como obtenga el tótem, debe cuidar el cubo que se desbloqueará. Esto es relevante ya que brinda la posibilidad de acceder a mazmorras subterráneas. Por supuesto, no dude en acudir a usted.

Una vez dentro, debes escanear cada una de las estatuas de animales que encuentres.Por esta razón Necesitas usar una lente con memoriaPuede ver que todo esto está completo ya que el panel se abre automáticamente al piso y surgen nuevos desafíos.

Resuelve acertijos eléctricos

Queda muy poco para completar la misión, así que a medida que avances, te acercarás a la activación del teletransporte submarino menos conocido.El siguiente paso para ti Resuelve nuevos rompecabezas y rompecabezas eléctricos.Es tan simple que estoy seguro de que es rápido y fácil de acceder.

Serás guiado a través de un corredor empapado de agua donde encontrarás unas escaleras que debes subir. Allí te enfrentarás nuevamente a un rompecabezas con las mismas características, pero puedes vaciar el lugar completando este rompecabezas.este es el ultimo paso Vas a la puerta redonda, Tan pronto como lo cruces, llegarás a la ubicación del teletransportador, pero estás listo para luchar contra el enemigo.

Después de derrotarlos y completar todo este proceso, Puedes lanzar teletransporte submarino Como lo solicitaste, seguramente te ayudará pronto. Incluso si no tiene un dispositivo de gran capacidad como una PC o PS4, puede cuidarlo Averiguar si el juego funciona en mi teléfonoBueno, es posible disfrutar del impacto de Genshin desde allí.

¿Cómo uso el teletransporte submarino después de desbloquearlo?

En los puntos en los que necesite aprovechar el teletransporte submarino desbloqueado, solo necesita acercar a su personaje al punto de teletransporte para activarlo, de modo que pueda ir al mapa y hacer clic en la zona de distorsión. Cómo llegar a su destino de forma rápida y gratuita.